архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 04.06.21 04:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"My family fled Soviet anti-Semitism, never expecting to encounter it in the US" Глобальная сеть - 03 июня 2021 г. «Это только начало» Моя семья бежала от советского антисемитизма, никогда не ожидая столкнуться с ним в США 03 июня 2021 г. Для еврейских беженцев, таких как я и мои родители, которым повезло, что Соединенные Штаты их приняли после того, как они покинули Советский Союз, было шоком наблюдать недавнюю вспышку антисемитского насилия на улицах страны, которую мы уважаем. Древнейшая в мире ненависть преследовала еврейский народ, с тех пор евреи стали народом. Мы были порабощены в Египте, изгнаны из нашего библейского дома в Израиле римлянами, нас сжигали на кострах в средневековой Испании, уничтожали во время погромов в Восточной Европе и были почти истреблены нацистами. Моя собственная семья стала жертвой оголтелого антисемитизма. Моя прабабушка умерла от холода и голода на улице нацистского гетто. Мои дедушка и бабушка, с которыми я жил в одной комнате первые 11 лет жизни, едва пережили Холокост. Мои родители пережили суровый ежедневный антисемитизм советской эпохи, который пытался уничтожить наше еврейское наследие. Меня нередко называли жидом на школьном дворе. Вот почему мы отчаянно хотели выбраться из СССР и отправиться в США, в goldeneh medina («золотая земля» на идиш). В конце концов мы это сделали. Семья Ходорковских перед самым отъездом из Советского Союза в США в 1981 году. Фото: любезно предоставлено. С того момента, как мои родители, бабушка и дедушка и я ступили на американскую землю 13 августа 1981 года (моя младшая сестра, которая родилась в США три месяца спустя, могла бы, как говорили мои родители, стать президентом), мы знали что эта страна особенная. Религиозная терпимость была большим открытием, потому что здесь все было так приземленно. Моя семья поселилась в рабочем районе в Нью-Джерси, где жили рабочие. Каждая встреча и общение либо с «американскими американцами» (как мы называли тех, кто говорил по-английски без акцента), либо с иммигрантами, такими как мы, укрепляло наше представление о том, что в Соединенных Штатах быть евреем не будет препятствием в жизни. У каждого был шанс осуществить свои мечты. Даже евреи любят нас. На протяжении большей части наших четырех десятилетий в Соединенных Штатах антисемитизм казался далекой проблемой. На протяжении многих лет мы ожидали ненависти к евреям только от таких людей, как Дэвид Дьюк, Эл Шарптон и Луи Фаррахан, но они были исключением. Никто из окружающих нас не думал, что их ненависть к евреям отражает взгляды какой-то значительной группы американцев. Однако в последние годы мы стали свидетелями того, как антисемитизм крадучись подползает к нашему дому. В Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Бельгии и на всем европейском континенте количество антисемитских нападений растет тревожными темпами. Отголоски Холокоста в Европе подтолкнули десятки тысяч европейских евреев искать убежища в Израиле. Мы, в США, наблюдали за этими событиями из-за пруда и, несмотря на то, что нас беспокоили, говорили себе: «Здесь этого произойти не может». Но это происходит. Антисемитское движение бойкота, отказа от инвестиций и санкций * (BDS), начатое с целью делегитимации Израиля, стало горячей темой леваков. BDS теперь метастазирует по кампусам американских колледжей, терроризируя студентов-евреев. Осквернение еврейских кладбищ и синагог стало совершенно обыденным явлением. В последние годы мы наблюдали, как демонстранты с факелами в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, скандировали: «Евреи нас не заменят». Затем мы стали свидетелями резни в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, синагоге Хабад в Поуэе, штат Калифорния, и в кошерном супермаркете в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Американские евреи уже были в напряжении к середине мая этого года, когда ХАМАС и Палестинский исламский джихад, террористические группы, поддерживаемые Ираном, занимающиеся очередным геноцидом евреев, выпустили более 4300 ракет по Израилю в течение 11 дней. Оборонительная реакция еврейского государства породила новую волну антисемитизма. Группа левых выборных должностных лиц, в том числе Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, бездумно нагнетали антиеврейские настроения из зала Палаты представителей и в социальных сетях - да так, что некоторые, включая меня, окрестили их «партийной фракцией ХАМАС». Сообщалось о сотнях нападений на евреев и инцидентах вандализма в синагогах в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Аризоне, Висконсине, Иллинойсе, Мичигане, Южной Каролине и Флориде. В Твиттере с 7 по 14 мая было обнаружено более 17 000 твитов с использованием версии фразы «Гитлер был прав». Всего в 2020 году и на данный момент в 2021 году Антидиффамационная лига сообщила о 7 528 случаях экстремизма или антисемитизма в Соединенных Штатах. Я говорил с родителями об этом взрыве антисемитизма. Мой отец сказал: "Мы ожидали антисемитизма в Советском Союзе. Но в Америке? Я не могу в это поверить». Ответ моей мамы до сих пор звучит у меня в ушах: «Это только начало». Что еще более удручает, так это то, что спустя 40 лет с тех пор, как мы прибыли в страну свободных людей, мои дети теперь сами испытали антисемитизм - “прогрессивный” его вид. Под флагом так называемой «борьбы с привилегиями белых» они подвергались остракизму со стороны некоторых из их сверстников за публичное выражение еврейской гордости и поддержки Израиля. И постепенное осознание ими, что в силу того, что они родились от еврейских родителей, они теперь являются мишенью для необоснованной, но, глубинной древней ненависти, было больно и для меня и для моей жены, самой внучки жертв Холокоста. В своем письме 1790 г. в еврейскую конгрегацию Ньюпорта, штат Род-Айленд, Джордж Вашингтон изложил основной американский принцип религиозной терпимости: «Пусть дети племени Авраама, живущие на этой земле, будут и впредь заслуживать и пользоваться доброй волей других Жителей; а каждый будет сидеть в безопасности под своей виноградной лозой и смоковницей, и никто не будет устрашать его». Последние несколько недель должны стать объединяющим призывом для всех американцев - евреев и неевреев - сохранить несовместимость антисемитизма с американским образом жизни. Каждый из нас несет ответственность за то, чтобы нация, которую представлял себе Вашингтон, и о которой такие, как Ходорковские, продолжают тосковать, «не санкционирует фанатизм и не помогает преследованиям». Это самое меньшее чего достойно следующее поколение американцев.

*Boycott, Divestment and Sanctions - бойкот, отказ от инвестиций и санкции - кампания по оказанию давления на Израиль статью прочитали: 43 человек Комментарии