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опубликовано редакцией на Переводике 04.06.21 04:56
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Белоруссии показали признание задержанного журналиста (+видео)

Оппозиция осуждает видео "заложника" 

By REUTERS

PUBLISHED: 3 June 2021

June 3 (Reuters) - Задержанный журналист Роман Протасевич выступил в четверг на белорусском государственном телевидении.  В интервью, которое, по словам оппозиции, было сделано под давлением,  он, со слезами на глазах, признал  свою роль в антиправительственных протестах.

В своем выступлении на телевидении,  третьем с тех пор, как его самолет Ryanair был вынужден приземлиться в Беларуси 23 мая, Протасевич признался в заговоре с целью свержения президента Александра Лукашенко путем организации «беспорядков» и отверг свою  предыдущую критику в адрес ветерана-лидера.

«Больно видеть «признания» Романа Протасевича. Его родители считают, что его пытали. Это не тот Роман какого я знаю», - сказал в четверг Франак Вячорка, старший советник ссыльного оппозиционера Светланы Тихановской.

Он «является заложником режима, и мы должны сделать все возможное, чтобы освободить его и других 460 политических заключенных», - написал он в Twitter.

Оппозиция заявила, что видео-признание, сделанное в прошлом месяце гражданкой России Софией Сапегой, девушкой Протасевича, которая также была задержана после вынужденной посадки, выглядело сделанным под принуждением.

Офис Лукашенко не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях по поводу обвинений.

Ранее власти называли Протасевича экстремистом, который способствовал насилию. Они утверждают, что признания членов оппозиции в эфире телевидения  были сделаны добровольно.

Протасевич сказал, что дает интервью по собственному желанию.

«Я почти уверен, что меня публично осудят, и митинги в мою поддержку ни к чему не приведут», - сказал Протасевич о своих бывших соратниках. «Но меня не волнует, что они будут говорить».

«Я сразу признал свою вину в организации массовых несанкционированных акций», - сказал Протасевич.

«Я много критиковал Александра Григорьевича, но когда я стал больше заниматься политикой, я начал понимать, что он поступает правильно, и я, безусловно, уважаю его», - сказал он в 90-минутном видео.

Западные страны и международные правозащитные группы осудили Лукашенко за принудительную посадку самолета, а также ввели санкции против белорусских властей за подавление протестов после спорных выборов в прошлом году.

Тихановская заявила в понедельник, что, по ее мнению, Протасевича избивали и пытали в тюрьме. Адвокат, посетивший Протасевича, сказал, что с ним все в порядке.

 (Репортаж Матиаса Уильямса и Андрея Остроуха; редактирование Авроры Эллис)



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