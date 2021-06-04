Россию взломали - иронично, правда?

Thursday, June 3, 2021

В середине мая российское правительство (по-тихому) опубликовало отчет, в котором говорилось, что иностранные хакеры успешно взломали киберсистемы российского правительства. В отчете предполагается, что высокопрофессиональные хакеры преследовали интересы иностранного государства или что их поддерживало конкретное государство, но не делается никаких заявлений относительно того, кто мог за этим стоять.

Агентство Reuters отметило, что обычно, публикация такого рода отчетов, от имени госучереждений, предназначена для того, чтобы сообщить иностранным государствам, что правительству известно о любых попытках взлома или киберкриминальных группах. Этому отчету, как ни странно, российские СМИ уделили очень мало внимания.

В отчете также говорится, что хакеры использовали в своей атаке двух ведущих российских поставщиков услуг облачного хранения данных - Яндекс и Mail.ru. Яндекс отказался от комментариев, а Mail.ru опубликовал заявление о том, что его облачный сервис не был взломан и не использовался для распространения какого-либо вредоносного ПО на момент взлома.

Российские официальные лица заявили, что хакеры были хорошо подготовлены и продемонстрировали глубокое знание программного обеспечения «Лаборатории Касперского» (российской антивирусной лаборатории). Несмотря на это, как прокомментировал Касперский, хакеры не смогли успешно использовать его системы.

Так что, возможно, неудивительно, что истинная природа атаки неясна. Но это, безусловно, урок, что каждый может стать жертвой изощренных злоумышленников работающих от государства или при его поддержке (факт, который наше федеральное правительство не упускает из виду в своей Стратегии кибербезопасности на 2020 год ).

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