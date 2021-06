архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 05.06.21 00:04 скаут: Игорь Львович

"The Sunday Times: «Они похитили мою дочь, говорит мать, выступившая против путинской политики»" Латвия - 01 июня 2021 г. The Sunday Times: «Они похитили мою дочь, говорит мать, выступившая против путинской политики» The Sunday Times (Перевод Kompromat.lv) 2021-06-01 Ольга Литвиненко, бывший политик, живущий в изгнании в Лондоне, заявила изданию «The Sunday Times», что ее отец-миллиардер забрал девочку после того, как она восстала против политики российского президента. Ольга Литвиненко едва успевает произнести имя своего первого ребенка, как на ее глазах появляются слезы. "Это так больно. Почему они забрали ее?" - спрашивает она, закрывая лицо руками. "Откуда берется эта жестокость?" 38-летняя Литвиненко, бывший российский политик, живущая в изгнании в Лондоне, оказалась втянута в темную и жестокую драму, злодеем которой, как она утверждает, является ее собственный отец, Владимир Литвиненко, миллиардер, друг президента Владимира Путина. Она обвиняет своего отца в "похищении" ее дочери, 11-летней Эстер-Марии, после того, как она бросила ему вызов, выступив против путинской политики. Президент Путин с отцом Ольги, Владимиром Литвиненко, во время посещения Санкт-Петербургского горного университета. Фото: пресс-служба Кремля. В последний раз она видела Эстер-Марию совсем маленькой. "У меня разрывается сердце от того, что я не знаю, как она выглядит сейчас и счастлива ли она", - сказала она. "Моя дочь как принцесса, запертая в замке в окружении драконов". Она утверждает, что ни одна подобная ситуация современной России лучше не демонстрирует, как близость к Путину позволяет его друзьям миллиардерам подминать закон под себя. "Для друзей Путина действует другой закон - они делают все, что хотят", - сказала Литвиненко. Ее отец, как она утверждает, стоит за решением российского суда, вынесенным после того, как она бежала из страны в страхе за свою жизнь, о том, что она является "пропавшим без вести человеком". Это позволило ему удочерить ее дочь, захватить две ее квартиры, аннулировать ее паспорт и шпионить за ее семьей. Она опасается попытки отобрать других ее детей - сына и двух девочек, которых она родила от своего польского мужа, находясь в изгнании. "Я не могу пройти по улице без оглядки на то, что у меня за спиной", - говорит она. Она получает оскорбительные сообщения и угрозы на свой телефон и сказала: "Я очень боюсь". Ольга в последний раз видела свою дочь Эстер-Марию совсем маленькой - сейчас ей 11 лет. Владимир Литвиненко не ответил на просьбу The Sunday Times прокомментировать обвинения, сделанные его дочерью. Лондон, где Ольга сейчас работает переводчиком, далек от той позолоченной жизни, которой она наслаждалась в Санкт-Петербурге, будучи единственным ребенком своего отца. Он обожал ее - и она обожала его. "Он был для меня героем", - говорит она. Но он изменился. "Он был хорошим человеком до того, как получил все эти деньги. Это что-то делает с людьми, когда они получают много денег сразу". Возвышение Владимира Литвиненко совпало с расчленением государственных активов России в неспокойном начале 1990-х годов, когда Путин был малоизвестным бывшим офицером КГБ, работавшим заместителем мэра Санкт-Петербурга. Литвиненко был частым гостем в его доме. "Мой отец возвращался от Путина и рассказывал, какие умные и вежливые у Путина дочери", - вспоминает Ольга. В 1994 году ее отец был назначен ректором престижного Санкт-Петербургского горного университета, основанного Екатериной Великой в 1773 году. В 1996 году это учебное заведение присвоило Путину ученую степень за докторскую диссертацию по управлению сырьевыми ресурсами. По словам Ольги, ее отец написал этот текст, сплагиатив большую его часть из различных источников. Он утверждал, что "курировал" исследования Путина. В дальнейшем он руководил президентскими кампаниями Путина в Санкт-Петербурге, став частью ядра друзей из родного города лидера, которые преуспели сверх своих самых смелых мечтаний: его 20-процентная доля в одном из крупнейших в мире производителей удобрений, компании "ФосАгро", сделала его единственным ректором университета в списке богачей. Компания "ФосАгро", созданная в основном из бывших государственных активов Советского Союза, когда-то частично принадлежала Михаилу Ходорковскому, богатейшему олигарху, который был лишен собственности и арестован в 2003 году после жалоб на коррупцию в Кремле. Он провел в тюрьме более десяти лет. Владимир Литвиненко заявил, что свою первоначальную долю в "ФосАгро" он приобрел в 2004 году после того, как ему заплатили акциями за консультационную работу. Сейчас его состояние оценивается примерно в 1 миллиард фунтов стерлингов. Для его дочери, которой в то время было около двадцати лет, богатство было неоднозначным благословением. "Он любил покупать мне дорогие подарки", - сказала она, имея в виду браслеты и ожерелья от Cartier. "Но он изменился. Он стал агрессивным; он так гордился собой. Он окружил себя телохранителями, изображая VIP-персону. Мир принадлежит мне" - таково было его отношение". Она помогала своему отцу в его деловых предприятиях: "Я была почти его личным помощником", - говорит она. Они путешествовали на частных самолетах и останавливались в пятизвездочных отелях. "Меня окружали друзья отца. Я встречалась с губернаторами, депутатами, политиками". В 2005 году она впервые встретилась с Путиным на вечеринке по случаю его повторных президентских выборов. "Они пытаются представить его мужественным, спортивным мужчиной, поэтому я была удивлена, увидев маленькую фигурку, похожую на какую-то пикси", - сказала она. За годы, проведенные в изгнании, у Ольги родилось еще трое детей. Отношения с отцом осложнились, когда в 2007 году она была избрана в городское законодательное собрание Санкт-Петербурга в качестве кандидата от небольшой партии так называемой системной оппозиции - термин, используемый для описания групп, которые являются оппозиционными только по названию и в целом поддерживают Путина. Имея ярко выраженную независимую натуру, она проигнорировала указания своего отца голосовать исключительно в поддержку президентской партии "Единая Россия". "Я хотела сделать что-то, чтобы помочь людям", - говорит она. "Вот тогда-то и начались мои проблемы". Ее отказ поддержать законопроект, предусматривающий повышение платы за отопление для малоимущих, разозлил влиятельного губернатора Санкт-Петербурга, который пожаловался ее отцу. Он позвонил моему отцу и сказал: "Во что играет ваша дочь?". Она продолжила: "Мой отец рассердился. Если я шла против губернатора, это означало, что я шла против Путина, а ему это совсем не нравилось. Он сказал: "Я все для тебя сделал. Я пошел на огромные жертвы ради тебя. Вы ведете себя эгоистично - вы должны следовать правилам. Мы должны быть едины". После короткого романа в 2009 году, когда ей было 26 лет, она родила Эстер-Марию, своего первого ребенка. В следующем году она снова забеременела от нового партнера. Хотя отношения с родителями к тому времени были напряженными, они предложили ей присматривать за Эстер-Марией, пока она находилась в больнице при родах второго ребенка. Мой отец играл на моих чувствах: "Ты моя дочь: Я хочу заботиться о тебе. Ты можешь оставить девочку в нашем загородном доме". Когда она вернулась за Эстер-Марией после рождения сына Стефана, ей сказали, что девочка нездорова и спит. Они сказали: "Лучше ее не беспокоить. Оставьте ее здесь, чтобы она могла поправиться". Когда она вернулась в следующие выходные, ей снова сказали, что ребенок отдыхает, и мать вытолкала ее из спальни. В следующий раз, когда она пришла в дом, родители не пустили ее. Последовали различные попытки получить доступ: в один момент охранники окружили ее, чтобы оттолкнуть от ворот. Она вызвала полицию. Но, по ее словам, когда она назвала имя своего отца, они извинились, но ничем не смогли помочь. По ее словам, это было началом мучительной одиссеи жестокости и несправедливости. Социальная служба города распорядилась вернуть ей ребенка, но чиновник, участвовавший в принятии решения, был уволен, и после распоряжение утратило силу. Когда Ольга привлекла к делу пятерых своих помощников по парламенту, они были допрошены полицией. Двое были приговорены к тюремному заключению по сфабрикованным обвинениям. Адвоката, привлеченного для помощи, сбросили с лестницы. Однажды Ольге позвонил высокопоставленный правительственный чиновник и объяснил, что ее отец "отдал приказ запустить "машину". Это означало, что будут происходить плохие вещи - и в тот момент я поняла, что это никогда не закончится". Получив сообщение о том, что в ее собственном доме собираются провести обыск, она забеспокоилась, что ее тоже могут посадить в тюрьму и, что еще хуже, разлучить с новорожденным сыном. Она решила бежать. "Я была в ужасе. Я собрала два чемодана и однажды ночью уехала в Финляндию". Оттуда она отправилась в Польшу, где в конце 2011 года узнала, что российский суд постановил вернуть Эстер-Марию. Но это решение было быстро отменено апелляцией ее отца. Последовали различные юридические стычки: ее отец утверждал, что его дочь была "похищена" неизвестными лицами, когда она бежала, поэтому она была объявлена "пропавшей без вести" в соответствии с российским законодательством. Это позволило ему официально удочерить Эстер-Марию. В 2018 году Европейский суд по правам человека постановил, что Ольга не является пропавшим человеком, но суд не имеет юрисдикции в России. В изгнании Литвиненко выступала с речами, призывая исключить Россию из международных правовых соглашений, используемых Москвой для преследования оппонентов за рубежом. Она безуспешно добивалась введения санкций против своего отца и отказа в выдаче ему визы для посещения Великобритании. Судя по всему, это не причинило вреда ее отцу. В 2011 году "ФосАгро" была размещена на Лондонской фондовой бирже, получив печать одобрения Сити. А в 2017 году, будучи ректором Санкт-Петербургского горного университета, он присвоил звание почетного профессора принцу Майклу Кентскому, двоюродному брату королевы. Принц, одетый в парадную форму университета, подаренную ректором, как сообщается, сказал ему: "Я очень рад, что многие британские компании и научные организации являются вашими партнерами". Ольге остается только надеяться, что Эстер-Мария когда-нибудь станет любопытной и выйдет с ней на связь. Она утверждает, что отец держит девочку в изоляции от мира - даже построил частную школу на территории горного университета, отобрав 10 учеников, которые будут сопровождать ее на уроках. В своем доме в Лондоне Ольга и другие ее дети держат место для Эстер-Марии за обеденным столом в надежде, что однажды она присоединится к ним. "Дети знают все о своей старшей сестре", - говорит она. "Мне невыносимо думать, что она может даже не знать о них. Она может даже не знать, что у нее есть мама". https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2021/05/09/7079641043955071654/640x360_MP4_7079641043955071654.mp4 Принц Майкл Кентский с Владимиром Литвиненко в Горном университете, который присвоил ему звание почетного профессора. PS В 2018 году в Риге у посольства России в Латвии состоялась акция в поддержку Ольги Литвиненко. Организаторами которой выступили Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ) и журналист Леонид Якобсон.





статью прочитали: 29 человек Комментарии