Tрудолюбие — главное, что отличает староверов

01.06.2021

Русские люди старой православной веры живут в Эстонии на протяжении столетий. Сегодня их общины существуют там же, что и сотни лет назад — в Причудье, Тарту и Таллинне. Председатель Союза старообрядческих общин и руководитель Общества культуры староверов Эстонии Павел ВАРУНИН в интервью порталу Tribuna.ee отметил, что если косоворотки сегодня носят реже, то это не значит, что традиции исчезают, рассказал, где с ними можно познакомиться в Эстонии, а также — кому будет посвящён издаваемый им ежегодный календарь с месяцесловом.

Фото: Lauri Kulpsoo

Как сказал собеседник, что-то, конечно, уходит и, наверное, должно уходить, так как невозможно на протяжении веков сохранять традиции в неизменном виде. Любая из них должна развиваться, иначе превратится в мёртвый экспонат, годный лишь для музея. Следование ей в жёстком фарватере приводит на самом деле к её вырождению.

«Взять, к примеру, искусство кубовой набойки — нанесения рисунка на ткань, — продолжил Варунин. — Нельзя бесконечно делать лишь копии того, что существовало в XVIII-XIX веках, ведь в нашей одежде постоянно происходят какие-то изменения. Считаю, что с естественной утратой чего-то открывается новый вектор развития. И не надо рвать на себе волосы оттого, что косоворотки не носят. Возможно, их надевают реже — на праздник, на какие-то встречи, но они не исчезли».

«У нас издревле был свой путь»

Павел Варунин — уроженец и житель Тарту, но все корни — причудские: родители, бабушки, дедушки — все оттуда. И крещён он там же — в моленной в Калласте. Поэтому Причудье — его второй дом. Вот и сейчас, придёт тепло, он надолго уедет туда, организуя для детей староверов летний лагерь.

«Пути господни неисповедимы, — признался собеседник, — и я пришёл, вернее, вернулся (если вспомнить историю моих предков) к старообрядчеству благодаря искусству и любви к истории. Меня с детства и юности интересовало древнерусское искусство, искусство икон и шире — сакральное искусство. Соответственно этому получил образование и приобрёл профессию: я — гравёр, резчик по дереву, художник-оформитель. Назвать себя художником в более широком смысле слова не берусь, потому что в своей практической деятельности занят исключительно прикладной работой».

В мастерской за работой. Фото: Lauri Kulpsoo

В советское время всё, что было связано со староверием, широко не афишировалось и не распространялось. Таким образом и с историей раскола православной церкви в России в XVII веке знакомили отнюдь не по книге Ивана Заволоко, известного деятеля старообрядчества, историка и краеведа, написавшего «Историю Церкви Христовой». Родившийся в Резекне, в соседней Латвии, и живший в Риге, он написал около десятка книг, посвящённых духовной культуре старообрядцев и истории их расселения на прибалтийских землях.

«История староверов в Эстонии, конечно, связана с церковным расколом, — констатировал глава Союза старообрядческих общин. — В конце XVII века беглецы из России приходили в Причудье двумя путями — северным и южным. Идя северным, шли через Нарову. Их первое поселение там — деревня Чёрная, сегодня не существующая, на её месте находится Нарвское водохранилище. Заселение шло и с юга. Известен факт, что, например, такой деятель старообрядчества, как основатель церкви федосеевского согласия Феодосий Васильев похоронен на эстонской земле — на месте бывшего монастыря в Ряпина, основанного его последователями».

Иные миры

С культурной жизнью староверов, их бытом можно познакомиться практически в любой из деревень, протянувшихся с юга на север вдоль всего побережья Чудского озера. На юге первой будет Варнья (или Воронья, как её называют местные жители), одно из старейших русских рыбацких поселений Причудья. Там есть и храм, там открыт и замечательный Музей живой истории, дающий представление о традиционном укладе жизни староверов.

«Им занимаются замечательные женщины, — сообщил Варунин. — Они и рассказывают, и показывают, организуют День рыбака, проводят Клюквенную ярмарку. Следующая деревня, тоже с моленной, — Казепяэ, в которой живёт наставник Андрей Сергин, один из самых уважаемых и любимых в Причудье, потому что он и крестит, и исповедует».

Перечисляя деревни, собеседник назвал Колькья, где уже более десяти лет он устраивает международные летние лагеря для детей староверов. По его словам, в деревне открыт Гостевой центр, поэтому есть где разместиться и проводить занятия. На них можно познакомиться и с кубовой набойкой — старинным способом декорирования тканей — и поработать в этом деле самому. Павел Варунин практически с нуля восстановил этот древний промысел. Детей в лагере учат печатать на станке, которым пользовались во времена первопечатника Ивана Федорова, и «катать» свечи.

«Колькья ещё и „резиденция“ героя моих сказок Ряпуши, — добавил Варунин. — Его имя происходит от названия рыбы, которая водится в Чудском озере и считается местным деликатесом, — ряпушки. Сказки рассказывают детям о рыбке, вышедшей жить на берег, где у неё в Колькья стоит домик. Отсюда и неофициальное название Гостевого дома, в котором мы проводим занятия, — Дом Ряпуши».

Рисуем героя детских сказок Ряпушу. Фото: Lauri Kulpsoo

Моленная староверов стоит и в Калласте. Удивительное по своему ландшафту место: если все берега Чудского — это низины, то здесь — песчаный обрыв красного цвета. Далее, если ехать на север, будут Уус-Казепяэ, Кикита, Рая. В последней жил и работал знаменитый иконописец Гавриил Фролов. Он там же и скончался в 1930 году, в деревне при храме сохраняется его иконописная мастерская. А в Уус-Казепяэ недавно открыли музей его не менее знаменитого ученика, иконописца из Причудья Пимена Сафронова.

«Центр всего Причудья — Муствеэ, еще в 20-е годы XX века получивший статус города, — сообщил Варунин. — Здесь находятся храмы сразу пяти религиозных конфессий, что делает город уникальным местом не только Причудья, но и всей Эстонии: староверческая моленная, православный храм, единоверческая церковь, евангелически-лютеранская и баптисткая церкви. В Муствеэ имеется и краеведческий музей, посвящённый быту и жизненному укладу староверческой общины».

Чудская душа

Союз старообрядческих общин Эстонии, зарегистрированный ещё в первой Эстонской Республике, существовал до 1940 года, после чего был распущен. И восстановили его уже в 1994 году, а ещё через четыре года Павлу Варунину предложили его возглавить. У староверов-беспоповцев иерархия отсутствует, поэтому все решения, принимаемые Союзом, носят рекомендательный для общин характер, которые в своей деятельности автономны.

Изучая древние ремёсла. Фото: Lauri Kulpsoo

Своих наставников общины избирают сами, никто их им не присылает, в отличие от официальной церкви. И функции всех должностных лиц у местных староверов — волонтёрские, никакой платы за служение церкви они не получают, общинными делами занимаются по велению души. Главная черта, характеризующая староверов, — их трудолюбие.

«Интерес к нашей культуре в Эстонии в последние годы вырос, — отметил Павел Варунин. — Я это вижу хотя бы по тому, что прежде, когда по радио объявляли прогноз погоды, Причудье никогда отдельно не выделяли. Сейчас же это делают, регион больше не воспринимается как заброшенный медвежий угол. Если русские жители Эстонии имели представление об истории и культуре староверов, то теперь об этом узнают и эстонцы, что отражается на проведении здесь каких-то культурных мероприятий».

Свою лепту, по свидетельству собеседника, внёс эстонский писатель Вахур Афанасьев, несколько лет назад опубликовавший на эстонском языке роман «Серафима и Богдан» о староверах Причудья. Его перевели и на русский язык, жаль только, что сам автор полмесяца назад неожиданно скончался. Летом в Колькья под открытым небом поставят по этому роману спектакль. А в Муствеэ уже который год международный фестиваль духовной музыки проводит руководитель таллиннского хора «Orthodox Singers» Валерий Петров, что тоже привлекает внимание к краю.

Занятия с детьми в летнем лагере. Фото: Lauri Kulpsoo

«Лето подошло вплотную, надо задуматься об очередном детском лагере, — завершая беседу, сказал глава Союза староверческих общин Эстонии Павел Варунин. — Кроме того, я готовлю новый церковный календарь, где выступаю не только его редактором, но и иллюстратором. Могу сообщить, что он будет посвящён святому Исидору Юрьевскому, священнику православной церкви в Юрьеве (нынешнем Тарту). Приближается дата с ним связанная — 550 лет со дня его гибели. На прощание скажу: Причудье открыто для всех, добро пожаловать!»

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