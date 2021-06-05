навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.06.21  

«Русские» миллиардеры в рейтинге богатейших людей Израиля

(0)
 
05.06.21   Редакция

The Sunday Times: «Они похитили мою дочь, говорит мать, выступившая против путинской политики»

(0)
 
04.06.21   Редакция

Россию взломали - иронично, правда?

(0)
 
03.06.21  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
03.06.21   Редакция

В условиях политического противостояния, Россия разыгрывает против Турции “туристическую карту”

(0)
 
02.06.21  

Первые цифры: туристический сезон в Греции открыт

(0)
 
02.06.21   Редакция

Армада из 19 военных кораблей НАТО, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, демонстрирует мощь Альянса перед встречей Байдена и Путина

(0)

последние за вчера, 04.06.21  
 
23:12  

Русскоязычные СМИ Украины

(0)
 
22:52  

Подборка сообщений русскоязычных интернет-СМИ

(0)
 
22:34  

Мошенников из «службы безопасности» поставят на деньги

(0)
 
22:24  

Русскоязычные СМИ Армении

(0)
 
21:20   Редакция

В условиях политического противостояния, Россия разыгрывает против Турции “туристическую карту”

(0)
 
20:35   Редакция

Сирийских наёмников “кидают на бабки”

(0)
18:44   Редакция

“В желтой жаркой Африке, в центральной её части………….”,

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 05.06.21 00:09
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Русские» миллиардеры в рейтинге богатейших людей Израиля

Моше Кантор во время визита в Израиль с главой МИД Ципи Ливни

Фото Orel Cohen/FLASH90: Моше Кантор во время визита в Израиль с главой МИД Ципи Ливни

Год корона-кризиса разорил многих израильских бизнесменов, но для самых богатых он был весьма удачным. Долларовых миллиардеров в Израиле стало больше, и почти все они увеличили свое состояние в кризисный год. Издание TheMarker публикует сегодня рейтинг израильских магнатов, личное состояние которых превышает миллиард долларов.

В рейтинге 71 семейство, возглавляет его вдова покойного игорного магната Мирьям Эделсон — владелица бесплатной газеты «Исраэль Хайом» сегодня «стоит» 38 миллиардов долларов. Российский «олигарх» Роман Абрамович, переехавший в Израиль из-за проблем с видом на жительство в Британии, со своими 17 миллиардами занимает второе место.

В рейтинге TheMarker, помимо Абрамовича, фигурируют еще несколько выходцев из бывшего СССР. После Абрамовича самым богатым русскоязычным израильтянином является бывший советский инженер Вячеслав Моше Кантор, его состояние выросло до 5 миллиардов долларов, он обошел американского еврейского филантропа Хаима Сабана (3.8 млрд долларов, 20-е место в рейтинге TheMarker) .

В 2018 году Кантор занимал 29 место в российском списке Forbes и владел 3.8 млрд долларов, сейчас он на 12 месте в рейтинге богатейших людей Израиля. Кантор возглавляет бессчетное количество общественных инициатив и фондов, развивает бурную активность на международной арене, особенно известен как близкий к Кремлю «борец с антисемитизмом» и патрон «еврейской жизни в Европе». В 2020 году Кантор организовал в Иерусалиме международный форум памяти Холокоста, на котором выступил президент РФ Владимир Путин.

22 место в израильском рейтинге досталось семейству Мирилашвили, их состояние оцененивается суммой 3 млрд долларов. Ицхак Мирилашвили — владелец «патриотического» 20 телеканала, имеющего особые отношения с премьер-министром Биньямином Нетанияху.

Наконец, 65 место в рейтинге TheMarker занимает совладелец «Гаарец», бывший партнер Михаила Ходорковского Леонид Невзлин (1.15 млрд долларов). Состояние Невзлина за год корона-кризиса выросло — как и у всех остальных фигурантов рейтинга миллиардеров, за одним-единственным исключением. Арнон Мильчен, бывший спонсор, а ныне свидетель обвинения против Нетанияху, стал за последний год беднее.

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 