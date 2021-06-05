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опубликовано редакцией на Переводике 05.06.21 04:45
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“Второе рождение Поднебесной” (видео)

Цветные кадры церемонии основания Китайской Народной Республики - драгоценный подарок России

By Global Times

Published: Jun 03, 2021 

В 15:00 1 октября 1949 года,  на башне над воротами Тяньаньмэнь,  председатель Мао Цзэдун торжественно провозгласил основание Центрального народного правительства Китайской Народной Республики. Так сбылась вековечная  мечта многих поколений китайцев. Эта сцена, вошедшая в историю как непреходящая классика, стала источником вдохновения для миллиардов китайцев.

Насколько мы могли вспомнить, все те  немногие известные  фотографии  церемонии основания Китайской Народной Республики (КНР) демонстрировавшиеся в фильмах и на телевидении  были черно-белыми. Почему нет фильмов  с  этим знаменательным и памятным событием?

В  действительности, центральное правительство  пригласило   не только  группу фотографов из Яньань чтобы увековечить  событие, но и пригласило советских кинематографистов, чтобы запечатлеть исторический момент в цвете. Они зафиксировали на пленке всё что  происходило в этот день, включая воззвание председателя Мао, поднятие национального флага, военный парад, массовое шествие и великолепный фейерверк. Однако буквально через несколько дней в комнате, где хранились десятки рулонов пленки, вспыхнул пожар, почти все они были уничтожены. Снимки  церемонии провозглашения основания государства, которые мы позже увидели, были черно-белыми и были сняты фотографами Яньань.

В сентябре 2019 года российский документальный фильм под названием «Второе рождение Поднебесной» привлек внимание многих китайцев и россиян. Люди были поражены, увидев в нем цветные кадры церемонии основания. Откуда же появились  эти  вроде бы сгоревшие пленки?

Chairman Mao Zedong Proclaims the Founding of the People’s Republic of China

Председатель Мао Цзэдун провозглашает основание Китайской Народной Республики

По словам Алексея Денисова, режиссера-документалиста, он работал в Российском государственном архиве документальных кинофотодокументов над кадрами, снятыми в Китае в  те  годы, когда  наткнулся на около 200 коробок с цветными кадрами, позитивы из которых поблекли. Он решил изучить их более подробно и в конце концов обнаружил множество драгоценных материалов, которые никто никогда не видел.

Оказывается, в 1949 году, Советский Союз отправил в Китай группу кинематографистов-документалистов. В течение нескольких месяцев они запечатлели, как китайские коммунисты победили Гоминьдан. Перед церемонией основания КНР Иосиф Сталин предложил Лю Шаоци, который находился с визитом в Москве, чтобы Советский Союз помог снять церемонию в цвете. В то время как все думали, что все цветные кадры церемонии сгорели в огне, пленка, которую обнаружил Денисов, хранилась на складе со дня смерти Сталина. Помимо церемонии основания и сцен боев, было обнаружено огромное количество других материалов, включая виды Пекина, Шанхая и Гуанчжоу; а также кадры кинохроники из повседневной жизни, показывающие, во что были одеты люди, что они ели, как жили уличные торговцы и крестьяне и как выглядели их дома.

Камеры рассказывают истории. Обнаруженные кадры представляют церемонию основания и другие важные события, а также сцены из крупных городов в первые дни существования Народной Республики. Это было окно в  того  времени  Китай, и поэтому они  имеют  огромную историческую ценность.


Советский Союз был первой страной, признавшей КНР. Две страны официально установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. В 2019 году по случаю 70-летия основания КНР и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, Россия предоставила Китаю редкий фильм, включающий цветные кадры церемония основания. Это знаменательный жест дружбы между двумя странами. В 2013 году, президент Си Цзиньпин выбрал Россию в качестве первой остановки своего первого после вступления в должность  зарубежного визита. Он и президент Владимир Путин открыли новую главу в китайско-российских отношениях. С 2013 года председатель Си посетил Россию восемь раз. Каждый раз он  видел свидетельства  крепкой связи между двумя народами и плодотворных результатов двустороннего сотрудничества.

Как сказал председатель Си на собрании, посвященном 70-летию установления дипломатических связей между Китаем и Россией, «прошедший 70-летний исторический опыт полностью демонстрирует, что Китай и Россия были, есть и останутся добрыми соседями и партнерами».

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