Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

06 июня 2021

Вот уже более 20 лет при Конгрессе США действует так называемая американо-китайская комиссия по обзору состояния экономики и безопасности (USCC). Она была создана 30 октября 2000 года в соответствии с Общественным законом 106–398 («Закон о санкционировании национальной обороны Флойда Д. Спенсера на 2001 бюджетный год»). Главная цель USCC — мониторинг последствий для национальной безопасности Соединенных Штатов торгово-экономических отношений с Пекином.

Комиссия обязана регулярно отчитываться Конгрессу и выпускать ежегодные доклады. О последнем таком докладе и пойдет речь.

Китай против США

Итак, отчет за 2020 год (крайне напряженный с точки зрения противостояния двух стран) комиссия посвятила стратегическим целям Пекина в Африке, американо-китайским связям в области здравоохранения и биотехнологий, а также растущей мощи Китайской Народной Республики (КНР).

Эксперты USCC пишут, что последние достижения КНР в развитии оборудования и логистике значительно улучшили Народно-освободительную армию Китая (НОАК). У Поднебесной появилась возможность развертывать свои силы на беспрецедентно дальних расстояниях. По мнению докладчиков, это подразумевает стремление Пекина к тому, чтобы китайские войска были вольны действовать по всему миру (а это уже покушение на американскую военную монополию).

В USCC считают, что в краткосрочной перспективе (10–15 лет) НОАК будет способна защищать китайские интересы в странах-участницах инициативы «Один пояс и один путь». А к середине XXI века Китай сможет быстро развертывать свои войска в любой точке мира.

Отдельно в докладе прошлись по войнам в интернете и космосе. Тут Китай также претендует на доминирование.

«Все это представляет серьезную угрозу для США и союзников, с которыми Вашингтон заключил договоры об обороне. Если Соединенные Штаты не отреагируют на нападение Китая на одного союзника государства, другие могут потерять доверие к Вашингтону. Деморализованные союзники и партнеры не захотят или не смогут предоставить доступ американским силам к военным объектам вблизи поля боя, что значительно повысит шансы КНР на победу в возможной чрезвычайной ситуации», — заключает USCC.

При этом отмечается, что если США встанут на защиту союзника, необходимо будет готовиться к дорогостоящему и затяжному конфликту. Растущие возможности китайской армии позволят им бороться с интересами Америки по всему миру.

Китайцы в Африке

Пекин уже давно считает страны Африки приоритетным направлением в его глобальном проекте по увеличению своего влияния в мире. Особый рост интереса китайцев к региону начался при Си Цзиньпине. Так, в докладе USCC говорится, что КНР последние годы активно стремится к африканским природным ресурсам, а также к поддержке государств континента в решении своих дипломатических задач. Поднебесная гибко адаптирует свой подход в разных странах региона с тем, чтобы вызвать у местных элит восхищение, а иногда и подражание китайским взглядам и подходам.

Пекин усилил свой контроль над африканскими товарами за счет прямых инвестиций в нефтяные месторождения, шахты и производственные мощности, а также за счет кредитов. В США это также рассматривают в качестве угрозы американским компаниям. При этом эксперты отмечают, что финансирование Китая непрозрачно и часто сопровождается обременительными условиями. Тем не менее, многие африканские страны начинают сотрудничать с китайцами и сталкиваются с растущим долговым бременем.

С целью продвижения своих экономических интересов в африканских странах, Китай продемонстрировал готовность усилить свое влияние в системе миротворческих операций ООН. Много внимания Пекин уделяет и расширению своего влияния в сфере безопасности Африки. А еще USCC упоминает о китайских ЧВК:

«Для защиты своих активов в регионе Пекин все больше полагается на частные военные компании, демобилизованных бойцов НОАК (более 3000 человек), а также сотрудников Народной вооруженной милиции Китая, которые работают в Анголе, Эфиопии, Гане, Нигерии, Сомали, Судане, Замбии и так далее».

Далее в докладе говорится о создании Китаем постоянных баз в Африке. В качестве основного примера приводится первая и пока единственная зарубежная военно-морская база КНР в Джибути, появившаяся в 2017 году близ военной базы США. Изначально она позиционировалась, как центр логистики. Через три года будет объявлено, что база готова принимать авианосцы.

«Китай улучшает свои возможности по развертыванию и поддержанию войск в Африке, а также создает прецедент использования экономических рычагов давления на другие африканские государства, чтобы подтолкнуть их к созданию дополнительных военных баз», — подводят итог докладчики.

В документе отмечается, что Китай использовал свои производственные и экспортные мощности, чтобы играть центральную роль на растущих рынках Африки, часто в ущерб США.

«Пекин особенно преуспел в установлении господства в телекоммуникационном секторе Африки, вызвав зависимость от китайского оборудования и услуг для подключения к Интернету. Благодаря щедрым субсидиям со стороны правительства Китая, стало возможным участие китайских фирм Huawei и ZTE в телекоммуникационном секторе Африки. Это помогло китайским компаниям получить преимущество перед конкурентами на рынке».

Наконец

Согласно докладу USCC, Министерство торговли США не в состоянии препятствовать попаданию секретных технологий в руки китайских военных. Главная претензия состоит в том, что в ведомстве не спешат создавать список «чувствительных технологий», которые следует тщательно охранять и изучать перед тем, как экспортировать в Китай.

Из этого можно сделать вывод о еще одной угрозе — получении (часто незаконном) китайцами технологий США (и не только).

«Не очень правильно говорить о том, что китайцы ведут промышленный шпионаж под покровом ночи. В течение 40 лет Запад самостоятельно вырастил научно-технологическую школу. В первую очередь в космосе. И не только США в этом участвовали, но и европейские страны», — говорит китаевед, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.

«Конечно, существуют нелегальные каналы получения китайцами технологий. Это касается военных разработок. На эти каналы приходятся до 20% от общего объема получения технологий. И тут, как правило, речь идет о китайском сотруднике — либо этническом китайце-гражданине США, либо китайце, имеющем вид на жительство в США, либо о приглашенном сотруднике из Китая, который работает в лаборатории вместе с американскими сотрудниками. Разумеется, он подписывает соглашение о неразглашении информации, но де-факто многие годы передает эту информацию в свои исследовательские центры.

Существуют и полулегальные способы передачи технологий. Основной — это патентное воровство, когда китайцы отслеживают все заявки в патентные ведомства, и пока в американских, европейских или даже российских ведомствах в течение долгого времени медленно регистрируют изобретение, китайцы делают то же самое на своей территории гораздо быстрее. Таким образом, это изобретение становится китайским, и оспорить это в международном суде невозможно.

Остальные трансферы технологий происходят легально».

Кому еще угрожает Китай

«Рост Китая, безусловно, представляет для России определенную угрозу. КНР становится более агрессивной, ее столкновения с региональными державами создают афтершоки. Причем как для России, так и в целом для мировой системы», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Однако все-таки степень китайской угрозы переоценивать не стоит. Для Москвы она менее значимая, чем для тех же американцев.

Что же касается военных возможностей КНР — например по проекции силы — то смысл нам бояться? Там, куда Китай собирается проецировать силу через флот, нас нет или нас мало. Единственный регион, где мы можем серьезно столкнуться с КНР в военном плане — это Средняя Азия. Но там у наших стран интересы в целом схожие. Ближний Восток? Пусть там китайцы посостязаются с ключевыми игроками, например Турцией и Саудовской Аравией. А мы постоим в сторонке и посмотрим.

Что же касается роста внешнеполитической агрессии, то, как говорится, давно пора. Надоело смотреть на то, как Россия активно защищает мировой порядок в стенах Совбеза и «на земле» (например сирийской), а КНР стоит в стороне и использует нас, как наконечник копья».

Еще мнение

«Чтобы понять, насколько Китай опасен для России, я в 2018 году заключил контракт с китайским телевидением и год прожил в Пекине. Теперь на вопрос, следует ли России бояться растущего Китая, с уверенностью отвечаю — да, следует», — говоритполитический обозреватель, ведущий аналитик Фонда «Центрум» Рамиль Гатауллин.

«Но опасаться следует и самих себя. Китайцы — слабые воины, и они прекрасно осознают, что физически сильно уступают России. Поэтому вряд ли они решатся напасть на нас первыми. Однако, если РФ вновь ослабнет, как в 90-е, то наши соседи не останутся в стороне. Пекин не будет наблюдать за тем, как другие страны растаскивают куски разваливающейся России. Китай не допустит, чтобы его геополитические противники получили контроль над Дальним Востоком, Сибирью и Забайкальем. Особенно это касается Японии, с которой у КНР давние счеты.

В связи с этим, китайцы неспроста всячески поддерживают историю о том, что эти области когда-то принадлежали Китаю. Эта такая идеологическая, пропагандистская основа для будущей возможной заварухи».

«Например, в прошлом году, когда отмечался юбилей Владивостока, посольство России в Пекине разместило на сайте дипведомства поздравление, в котором Владивосток был назван русским городом. Китай охватила буря возмущения. Там писали, мол, как вы смеете, это китайский город. Пришлось удалять поздравление.

Что касается экономических завоеваний Китая, то они действительно действуют очень агрессивно, напористо и фактически уже завладели Африкой.

Хочу напомнить, что, то же самое было и в Латинской Америке. Я был тогда в пуле МИД, и в Никарагуа мне рассказали, что они дают много денег, но беспощадно эксплуатируют людей. Там даже были бунты, когда рабочие избивали представителей китайских компаний за то, что те заставляли их перерабатывать, а также культивировали физическое насилие в отношении местных жителей», — заключил Гатауллин.

Мы с китайцами не друзья и не союзники. И китайцы в этом честны, называя нас «партнерами». И пока им выгодно такое партнерство, они с нами взаимодействуют. Как только им это станет невыгодно, китайцы отвернутся и может быть даже станут нашими противниками. Пока предпосылок к этому нет, но в будущем кто его знает.

Даже сейчас, когда наши отношения на подъеме, обратите внимание, они не хотят признавать Крым нашим.

В общем, пока дракон сыт, он добр и ласков, но если проголодается, то может и съесть.

6 июня 2021,

В Китае либерализация семейного законодательства внезапно обернулась тотальным непониманием

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Новая демографическая политика — власти сняли запрет на рождение третьего ребенка, но граждане приняли идею в штыки.

- Рожать!

- Не рожать!

- Рожать!

- Не рожать!

- Разрешили же третьего ребенка!

- Рожать или не рожать? Вот в чем вопрос!

Эти шекспировские страсти были невозможны еще несколько лет назад. В Китае с 80-х действовала политика «одна семья — один ребенок». Так в бедной стране ограничивали появление лишних ртов. Но когда страна стала богатой, выяснилось, что лишние рты — это еще и лишние руки, которых теперь страшно не хватает. В 2015-м разрешили рожать второго ребенка, а вот теперь уже и третьего.

«У них только что прошла перепись, седьмая всекитайская перепись населения, это конец 2020 года. Вот посчитали, посмотрели, и выяснилось, что в трудоспособном возрасте сокращение. Третий ребенок нужен для того, чтобы через какое-то время восполнить вот этот процент рабочей силы в рабочем возрасте», — объясняет руководитель Центра социально-экономических исследований Китая ИДВ РАН Андрей Островский.

Работать некому, скоро в стране останутся одни пенсионеры, поэтому рожайте побольше! Но здесь тот редкий случай, когда решение партии не находит единодушного одобрения граждан. На улицах Пекина мы не встретили ни одного человека, который готов родить третьего.

- Ох, нам бы с одним сейчас справиться!

- С двумя-то хоть на стену лезь!

- Чем больше детей, тем лучше. Но это только если деньги будут, и кто-то поможет.

Это уже почти библейская история. Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы они забыли свое прошлое. Ровно столько политике «одного ребенка» — сознание китайцев за это время изменилось полностью.

«Поймете, почему я не хочу рожать, когда узнаете, сколько это стоит», — говорит женщина.

«Насчет детей скажу вот что: я не покупаю Роллс-ройсы, хотя они есть в продаже», — отмечает мужчина.

Роды — по цене Роллс-ройса. Все образование платное. Банка молочной смеси в переводе на наши деньги — 3000 рублей. И нация отказывается рожать вовсе не потому, что не любит детей.

Мало кто может сравниться с китайцами в отношении к детям. Их не просто любят, их боготворят. И в немалой степени этот культ — результат именно политики «одного ребенка».

В будущее единственного отпрыска привыкли вкладывать все, что могут. Появилось даже понятие «маленький император» — ему многое позволено, но с него и спрос большой, ведь другого наследника не будет. Теперь наследников может быть трое, но кому их рожать?

«Число женщин репродуктивного возраста каждый год сокращается на 5 миллионов. Кроме того, вырос возраст вступления в брак — с 23 до 28 лет», — отмечает глава Ассоциации по демографии Китая Чжай Чжэньу.

Китайцам много лет внушали — не делайте детей, делайте карьеру! Внушили. И Китай стал второй экономикой мира. Теперь осталось родить тех, кто будет поддерживать экономику лет через 20.

Как говорят в Китае, для США Россия – ослабевший белый медведь

Владимир Скосырев 06.06.2021

Глава МИД КНР Ван И считает, что Москва и Пекин должны сообща отбивать нападки недругов. Фото Reuters

Американские стратеги, взяв за основу рецепты холодной войны, хотят разыграть сценарий с целью поссорить Москву с Пекином. С таким предупреждением накануне саммита президентов РФ и США выступила издаваемая КПК газета Global Times. Она публикует интервью с профессором Университета в Пекине, который напоминает, что США не раз предавали РФ после распада СССР. Хотя РФ искренне хотела улучшить отношения с Западом, он ее не уважал. Напротив, отношения РФ с КНР росли на основе взаимного уважения.

«Путин не доверяет Байдену, зря Вашингтон надеется посеять отчуждение между Китаем и Россией» – так озаглавлена статья в Global Times, органе печати, который Пекин использует, чтобы просветить зарубежную публику о том, что беспокоит руководство КНР.

Характерно, что материал аналогичной направленности одновременно опубликовала и South China Morning Post, респектабельное издание в Гонконге, которое имеет сеть корреспондентов в континентальном Китае. Правда, поводом для материала послужил разговор по телефону между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И.

По словам Ван И, Вашингтон использует демократию и права человека для вмешательства во внутренние дела других стран. Глава китайского МИДа поблагодарил Лаврова за поддержку КНР во время возобновившихся споров о происхождении коронавируса. Пока лидеры России и США готовятся к предстоящей встрече, Москве и Пекину нужно занять единую позицию против «извращенных» действий Вашингтона. Таков, по словам комментатора газеты, был смысл общения китайской стороны с российской. Такой единый фронт необходим сейчас потому, что США создали небольшие группировки стран для нападок на Россию и Китай.

Ли Хайдун, профессор китайского Университета международных отношений, говорит: в Штатах некоторые комментаторы надеются, что ослабление напряженности в отношениях между США и Россией позволит главе Белого дома Джозефу Байдену сосредоточиться на соперничестве с Китаем. При этом примером может служить многоходовая комбинация, проведенная в 70-х годах тогдашним президентом США Ричардом Никсоном и госсекретарем Генри Киссинджером. Тогда им удалось перетащить Китай на сторону США, так как Советский Союз представлял серьезную угрозу и США, и Китаю. Это помогло им автоматически достичь консенсуса. Но сейчас, подчеркивает профессор Ли, ситуация совершенно иная. Не Китай, а США играют роль Советского Союза, подталкивая двух своих соперников к сплочению.

Другой эксперт в Пекине указывает, что единственное стремление США состоит в том, чтобы добиться упадка международной роли России. «В глазах США и их союзников Россия – это белый медведь, который тощает. А когда он совсем обессилит, можно будет его прикончить, снять шкуру и съесть мясо», – считает он.

Перспектива для России не блестящая. Но, спрашивается, действительно ли в Пекине опасаются, что Россия, которая обладает примерно равным с Америкой ракетно-ядерным потенциалом, либо попадет в лапы врага, либо перебежит на его сторону? В беседе с «НГ» Александр Лукин, глава Департамента международных отношений ВШЭ, отметил: «В Китае всегда были люди, которые говорили, что Россия может перейти на сторону Запада, если ее сильно и хорошо поманят. Так что нужно опасаться ее поведения. Это не официальная позиция, но в Китае всегда внимательно следят за политикой России. Это естественно, если иметь в виду отношения в треугольнике Москва–Пекин–Вашингтон. У Китая мало в мире друзей, которые готовы поддерживать его. Многие заинтересованы в китайских деньгах, инвестициях. Но страны, с которыми отношения союзные или близкие к союзу, можно на пальцах пересчитать. Это Северная Корея, Россия и Пакистан. Может быть, еще Камбоджа».

Поэтому значение России для Китая относительно увеличивается. Ведь Китаю пытаются устроить что-то вроде блокады. Если экс-президент Дональд Трамп проводил ее в одиночку, то Байден пытается мобилизовать всех союзников. Поэтому дружественные страны для Китая начинают играть более значительную роль.

Касаясь перспектив саммита в Женеве, эксперт сказал: «Вряд ли Россия изменит свою политику. Не потому что Путин не доверяет Байдену, а потому что сложно представить какие-то условия, которые будут для России приемлемыми. Ведь если сравнивать положение с 70-ми годами, то тогда Запад завлекал Китай инвестициями, стратегическим взаимодействием. В Пекине был открыт офис ЦРУ. А теперь иногда в США говорят: желательно с Россией улучшить отношения, но при этом ей ничего не дать. Американцы признают, что российско-китайское сближение – это для них проблема, но что с ней делать, никто не знает».

Радио Свобода - Свободная Европа признана в России СМИ-иностранным агентом

06 июня 2021

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов рассказал свою версию того, как российские власти готовились к эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Из его слов следует, что Китай не предоставлял достаточной информации о развитии эпидемии на своей территории.

Речь о коронавирусе зашла во время выступления Белоусова на встрече с молодёжью в рамках Петербургского международного экономического форума. Слова вице-премьера приводит, в частности, радио "Говорит Москва", видео выступления приводит журналист "КП" Дмитрий Смирнов.

Пул N3 3:21 Белоусов – о том, как власти России узнали о надвигающейся пандемии: Прекрасное воскресное утро, звонит Герман Греф и говорит: «Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно». Поговорил и трубку повесил. Ладно, звоню Тане Голиковой, выяснилось, что Греф уже и ей позвонил. Говорю: «Тань, создаем штаб, нужно собираться и оперативно принимать решения». Что делать в такой ситуации? Мы не знаем ничего! Знаем только, что в Китае что-то происходит. Закрывать границу? Это тысячи людей, которых мы отсекаем. Но ничего другого не остается. Информацией китайцы не очень-то делились. Они сами не очень понимали, что у них там происходит. Мы только видим, что они изолировали Ухань, а что за занавесом – мы не знаем. Устроить диалог с населением – это правильно, но если люди поймут, что мы тоже ничего не знаем, а что-то надвигается, получим панику со всеми вытекающими последствиями. t.me/dimsmirnov175/22452 43.3Kviews Jun 6 at 04:02

Из слов Белоусова следует, что важную роль в том, что российские власти осознали опасность ситуации с коронавирусом, сыграл глава Сбербанка Герман Греф. По словам вице-премьера, неким воскресным утром Греф позвонил ему и сказал: "Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно". После разговора с Грефом Белоусов, как он утверждает, позвонил вице-премьеру Татьяне Голиковой и убедил её создать штаб: "Нужно собираться и оперативно принимать решения".

При этом Белоусов отметил: "Информацией китайцы не очень-то делились. Они сами не очень понимали, что у них там происходит. Мы только видим, что они изолировали Ухань, а что за занавесом – мы не знаем". По словам чиновника, информацию власти Китая не предоставляли не нарочно, а потому, что сами не понимали, что происходит.

Когда точно произошли описываемые события, Белоусов не сказал, однако, судя по всему, речь идёт о конце января 2020 года. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций был создан 27 января. К этому времени в городе Ухань, где впервые официально были диагностированы случаи новой коронавирусной инфекции, уже был введён карантин. Спустя несколько дней Россия закрыла наземную границу с Китаем, однако авиасообщение ещё какое-то время оставалось.

Распространение коронавируса в России началось в начале марта 2020 года – несколько позже, чем в Западной Европе и США. В конце марта были введены карантинные меры (так называемая "самоизоляция" и "нерабочие дни"). Летом прошлого года они были ослаблены. В последние месяцы в России в среднем фиксируют 8–9 тысяч случаев инфекции за сутки. Жертвами коронавируса в России, по данным Росстата, стали более 250 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения пока не определила причину возникновения пандемии коронавируса. В последнее время вновь начали появляться публикации, в которых говорится о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден недавно дал поручение спецслужбам страны представить отчёт о происхождении коронавируса. Многие страны, как и эксперты ВОЗ, упрекали Китай в том, что он не делится информацией о коронавирусе, а возможно, и скрывает её. Со стороны российских чиновников однако подобные заявления ранее практически не звучали. Китай версию об утечке вируса категорически отрицает.

07.06.2021 China Central Television (CCTV)

Кадры China Central Television (CCTV)

Начиная с 7 июня 10,78 млн китайских абитуриентов будут сдавать ежегодные общенациональные вступительные экзамены в вузы, и образовательные учреждения по всей стране при поддержке местных властей успели завершить подготовку к этому важному событию в условиях эпидемии.

Общенациональные вступительные экзамены в вузы, также известные как "Гаокао", считаются наиболее важным испытанием для юных абитуриентов и справедливым методом отбора талантов для государства.

В этом году по всей стране было оборудовано более 7200 экзаменационных площадок, где насчитывается порядка 466 тысяч аудиторий для сдачи "Гаокао". Принимают же экзамены и наблюдают за ходом их сдачи почти 1,4 млн сотрудников сферы образования.

Большинство провинций и городов требуют, чтобы абитуриенты сообщали о своем состоянии здоровья в течение 14 дней подряд перед экзаменом, при этом те, кто намеренно скрывает подозрительные симптомы, такие как лихорадка, а также путешествие и контакты с пациентами c COVID-19, подлежат наказанию в соответствии с соответствующими правилами.

В провинции Гуандун на юге Китая в "Гаокао" принимают участие 636 тыс. абитуриентов. Все они обязаны представлять отчет о состоянии здоровья в течение 14 дней подряд и сдать тест на COVID-19 за семь дней до экзамена. Сотрудники же должны пройти вакцинацию.

В Янби-Ийском автономном уезде (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) и Голог-Тибетском автономном округе (провинция Цинхай, Северо-Западный Китай) из-за недавнего землетрясения местные власти сталкиваются с более серьезными проблемами.

В Янби-Ийском автономном уезде насчитывается 490 абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены. Для успешного проведения экзаменов местные власти подготовили, помимо имеющихся экзаменационных помещений, еще 13 резервных и три изоляционных помещения.

"Мы провели репетиции по сценарию предстоящих экзаменов. Все учителя, абитуриенты и работники прошли тесты на нуклеиновые кислоты. Все 490 участников экзаменов были переведены в режим изоляции за неделю до экзамена", – разъяснила Ша Хайянь, руководитель уездного управления образования и спорта.

Аналогичным образом в Голог-Тибетском автономном округе было установлено 35 палаток в качестве временных экзаменационных площадок для 891 абитуриента.

"В отличие от предыдущих лет будет три инспектора-экзаменатора в каждой экзаменационной комнате. Все сотрудники получили прививки от коронавируса", – сказал Ли Сяолинь, заместитель директора средней школы Миньцзу.

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