архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 07.06.21 16:26 скаут: Игорь Львович Глобальная сеть Подборка сообщений русскоязычных интернет-СМИ Moody's подтвердило рейтинг России благодаря устойчивости экономики в пандемию 5 ИЮНЯ 2021 Нино Джгаркава Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг России на уровне «Baa3» со стабильным прогнозом, повышенный еще в начале 2019 года. Среди факторов риска агентство отметило ограничение доступа к международным платежным системам. Фактором стабильности рейтинга России эксперты назвали устойчивость российской экономики в условиях пандемии коронавируса. Moody's отмечает, что ВВП России в 2020 году сократился на 3%, а на фоне ослабления внешнего спроса и сокращения производства нефти по соглашению ОПЕК+ упал и уровень экспорта. Тем не менее эксперты оценивают спад в российской экономике как относительно небольшой по сравнению с другими странами G20. Вместе с тем негативно на перспективы роста экономики страны влияет доминирование государства и постоянная угроза новых санкций. Эксперты уверены, что в связи с угрозой новых ограничительных мер в адрес России страна теряет доступ к современным технологиям и модернизации экономики. В Moody's не исключают, что в будущем Москва может лишиться доступа и к международным платежным системам, что приведет к барьерам для международной торговли и банковского сектора. Этот фактор может привести к снижению долгосрочного рейтинга России. Министр финансов Антон Силуанов, комментируя прогноз Moody's, сообщил, что решение агентства свидетельствует о том, что российская экономика успешно преодолела последствия пандемии коронавируса. В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие санкции могут привести к тому, что россияне лишатся возможности пользоваться картами международных платежных систем Visa и MasterCard. Однако подобную перспективу он не расценивает как проблему. По мнению Пескова, российская платежная система «Мир» уже «окрепла» и «ни у кого нет сомнений», что в дальнейшем она будет «использоваться глобально». В марте министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия уже «работает над отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем».

«Река Евфрат в Сирии находится на грани исчезновения» Вода в реке Евфрат, которая протекает по сирийской территории, уменьшается на 5 см каждый день. Технический специалист по эксплуатации Евфратской плотины Несан Неби сказал: «Река постепенно превращается застойные воды, которых недостаточно для работы электростанций и водоснабжения». 2021-06-06 Оккупационное турецкое государство в течение 4 месяцев отрезало часть реки Евфрат, протекающей в Сирию. Мухаммед Тербаш, директор Управления плотин в Северной и Восточной Сирии, сообщил ANHA 16 мая, что уровень воды, достигающий сирийской территории, снизился до 188 кубических метров в секунду. Это даже меньше половины объема, установленного в соглашении 1987 года между Турцией, Сирией и Ираком. Согласно соглашению, на границе Турции и Сирии на реке Евфрат объем должен составлять не менее 500 кубометров в секунду. РЕКА ЕВФРАТ ИСЧЕЗАЕТ Технический специалист по эксплуатации плотины на Евфрате Несан Неби сказал: «В настоящее время очень мало воды. Недостаточно для работы машин и река не обеспечивает потребности в воде в этом сезоне. Однако почти вся вода, необходимая для поливного сезона и орошения, поступала из реки. Уровень воды в плотинах Евфрата, Тишрина и Хурийе упал очень низко. 3 июня уровень воды в реке Евфрат снизился на 289,45 метра. С момента перекрытия воды уровень воды уменьшилась на 5 метров. Он уменьшается на 5 см каждый день. Река превращается в застойные воды, которых не хватает для работы электричества и водоснабжения». ОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ Несан Неби предупредил, что если турецкое государство продолжит снижать уровень воды, все водные и электрические станции в регионе будут отключены: «В этом случае произойдет большой экономический и гуманитарный кризис, и страдания людей лишь умножатся. Эта ситуация также ставит под угрозу жизнь 7 миллионов человек, живущих на берегах Евфрата. Сельское хозяйство является основным источником воды в этом регионе». Загрязнение и сточные воды увеличились в промышленной зоне в регионе из-за высыхания реки Евфрат. «Загрязнение представляет большую угрозу для рыб и вызывает образование и распространение болезней», - объяснил технический специалист. «Мы призываем международные организации оказать давление на турецкое государство с целью не перекрывать воды реки Евфрат и выполнить подписанные соглашения по водным ресурсам». В.К. ANHA



Россия и Саудовская Аравия отвергают призывы прекратить тратить на нефть и газ 5 июня, 2021 Muhammad Заместитель премьер-министра России Александр Новак (слева) и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд приняли участие в заседании 24-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2021) в выставочном центре Expo Forum. Сорокин Пончик | ТАСС | Getty Images ЛОНДОН. Две из крупнейших нефтедобывающих стран мира планируют игнорировать рекомендации Международного энергетического агентства и продолжать инвестировать в нефть и газ, отвергая призывы резко сократить использование ископаемого топлива, несмотря на обострение климатического кризиса. На политиков оказывается огромное давление, чтобы они выполнили обещания, данные в рамках Парижского соглашения, исторического соглашения, которое широко признано критически важным для предотвращения самых разрушительных последствий изменения климата. Около 200 стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, ратифицировали Парижское соглашение по климату в 2015 году, согласившись продолжить усилия по ограничению глобального потепления на 1,5 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями. Соглашение требует нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2050 году. Примечательно, что Международное энергетическое агентство – ведущий мировой советник по вопросам энергетики – в прошлом месяце выступило с суровым предупреждением о глобальном использовании ископаемого топлива, заявив, что разработка и разработка новых нефтяных и газовых месторождений должна прекратиться в этом году, если мир хочет достичь чистые нулевые выбросы к середине века. Заместитель премьер-министра России Александр Новак, выступая в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что МЭА якобы пришло к своим выводам, «используя обратные расчеты», о том, как достичь нулевых выбросов к 2050 году. Международное энергетическое агентство не смогло немедленно ответить на запрос о комментарии. Безусловно, самый высокий сторожевой пес в мире Говорит Остановка разработок в области нефти, газа и угля является ключом к достижению согласованной на международном уровне цели по нулевым чистым выбросам. «С моей точки зрения, это упрощенный подход. Это также нереально», – сказал Новак Lahdley Gamble на CNBC, согласно переводу. «Нет никаких сомнений в том, что нам нужно двигаться в направлении зеленой энергии и к зеленой повестке дня, поскольку на нее есть спрос в обществе, но нам нужно прояснить, какие ресурсы можно использовать, кто будет за это платить, какие технологии и возможности мы иметь, в том числе для решения нерешенных проблем, которые все еще ждут своего решения». Его комментарии последовали вскоре после того, как министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман высмеял отчет МЭА на онлайн-пресс-конференции в начале этой недели. «Это продолжение La La Land. Почему я должен воспринимать это всерьез?» Абдулазиз сказал: По данным Reuters. Его реакция на отчет последовала вскоре после того, как ОПЕК и ее партнеры, не входящие в ОПЕК – энергетический альянс, известный как ОПЕК +, – согласились постепенно ослабить сокращение добычи в ближайшие месяцы на фоне восстановления цен на нефть. Он добавил, что Саудовская Аравия «производит нефть и газ по низкой цене и производит возобновляемые источники. Я призываю мир принять это как факт: мы будем победителями во всех этих видах деятельности». Выступая в четверг на CNBC, Новак сказал, что Абдулазиз еще раз подтвердил намерение Эр-Рияда инвестировать в нефть в комитете ПМЭФ ранее в тот же день. Новак сказал, что Москва намерена поступить так же. «Могу вас заверить, что Российская Федерация, ее планы и стратегия [is to] Продолжайте инвестировать в нефть, газ и уголь. Но мы также инвестируем в возобновляемые источники энергии, в водород, электромобили, электрические зарядные станции, так что в следующем десятилетии мы видим, что в следующем десятилетии будет использоваться сочетание возобновляемых источников энергии и ископаемого топлива».

статью прочитали: 61 человек Комментарии