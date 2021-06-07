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BB.LV 5 июня, 2021

Россельхознадзор может запретить поставки из Латвии цветов и овощей из семейства пасленовых, сообщается на сайте ведомства.

Источник: LETA

Россельхознадзор указывает, что 3 июня состоялись переговоры с Государственной службой защиты растений Латвии. В ходе видеоконференции обсуждались ситуация с выявлением в томатах, поставляемых в РФ, вируса мозаики пепино, а также продолжающиеся поступления цветочной продукции с карантинными объектами.

"Российская сторона уведомила Государственную службу защиты растений Латвии о том, что оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз в Россию цветочной продукции и овощей из семейства пасленовых", - говорится в сообщении. В семейство пасленовых культур входят картофель, помидоры, перец, баклажаны, а также некоторые декоративные цветы, лечебные и ядовитые дикие травы.

Россельхознадзор уже направлял уведомления о выявлении в отправляемых из Латвии томатах вируса мозаики пепино: овощи имели марокканское происхождение и поступали в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Латвии. Ведомство ожидает от латвийских коллег информацию о принятых мерах по недопущению в дальнейшем поставок зараженной продукции.

Стороны обсудили также ввоз в РФ других видов подкарантинной продукции из Латвии, в частности, ограничения на отправку растительной продукции, которые были введены 20 июля 2020 года, но позже пересматривались.

Между тем, из-за продолжающихся в текущем году поставок из Латвии зараженной цветочной продукции Россельхознадзор попросил усилить контроль за поставками цветов.

"Представители Государственной службы защиты растений Латвийской Республики отметили заинтересованность в поставках в РФ посадочного материала. В связи с этим Россельхознадзор рассмотрит возможность проведения инспектирования латвийских питомников после получения исчерпывающей информации о принятых латвийской стороной мерах", - сообщает ведомство.

Как ука­за­но в до­ку­мен­те, в этот пе­ри­од нель­зя вы­во­зить гре­чи­ху, крупу гру­бо­го по­мо­ла из нее, греч­не­вое зерно об­ру­шен­ное. Вре­мен­ный за­прет не рас­про­стра­ня­ет­ся, в част­но­сти, на то­ва­ры для ока­за­ния меж­ду­на­род­ной гу­ма­ни­тар­ной по­мо­щи, тран­зит­ные то­ва­ры, по­став­ки, обес­пе­чи­ва­ю­щие де­я­тель­ность рос­сий­ских во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний за ру­бе­жом и ор­га­ни­за­ций на Бай­ко­ну­ре и Шпиц­бер­гене.

С идеей вре­мен­но огра­ни­чить экс­порт гре­чи­хи и греч­не­вой крупы — чтобы со­хра­нить необ­хо­ди­мые объ­е­мы про­дук­ции на рос­сий­ском рынке и не до­пу­стить рез­ких ко­ле­ба­ний цен — в ап­ре­ле вы­сту­пил Мин­сель­хоз.

Как от­ме­ча­ли в ве­дом­стве, те­ку­щие объ­е­мы про­из­вод­ства круп поз­во­ля­ют удо­вле­тво­рять спрос рос­сий­ских пред­при­я­тий пе­ре­ра­бот­ки и обес­пе­чи­ва­ют по­треб­но­сти на­се­ле­ния в ос­нов­ных видах кру­пя­ных куль­тур, в том числе греч­не­вой. Так, в 2020-м уро­жай гре­чи­хи в Рос­сии до­стиг 892 ты­ся­чи тонн — на 13,5% выше по­ка­за­те­ля преды­ду­ще­го года.

При этом с но­яб­ря 2020 года экс­порт рос­сий­ской гре­чи­хи в неко­то­рые стра­ны су­ще­ствен­но уве­ли­чил­ся. Союз экс­пор­те­ров зерна со ссыл­кой на дан­ные Фе­де­раль­ной та­мо­жен­ной служ­бы (ФТС) от­ме­чал, что среди ос­нов­ных им­пор­те­ров этой куль­ту­ры — Китай, Лат­вия и Укра­и­на. Так, с июля 2020 года по ап­рель 2021-го ее по­став­ки из Рос­сии в Китай со­ста­ви­ли 26,228 ты­ся­чи тонн, в Лат­вию — 14,339 ты­ся­чи тонн, на Укра­и­ну — 13,189 ты­ся­чи тонн. В свою оче­редь, Литва им­пор­ти­ро­ва­ла 9,812 ты­ся­чи тонн, а Япо­ния, за­мы­ка­ю­щая топ-5 им­пор­те­ров, — 8,536 ты­ся­чи тонн.

В Мин­сель­хозе также пла­ни­ру­ют в 2021 году рас­ши­рять по­сев­ные пло­ща­ди под ос­нов­ны­ми кру­пя­ны­ми куль­ту­ра­ми.

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