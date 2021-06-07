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BB.LV 5 июня, 2021
Россельхознадзор может запретить поставки из Латвии цветов и овощей из семейства пасленовых, сообщается на сайте ведомства.
Источник: LETA
Россельхознадзор указывает, что 3 июня состоялись переговоры с Государственной службой защиты растений Латвии. В ходе видеоконференции обсуждались ситуация с выявлением в томатах, поставляемых в РФ, вируса мозаики пепино, а также продолжающиеся поступления цветочной продукции с карантинными объектами.
"Российская сторона уведомила Государственную службу защиты растений Латвии о том, что оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз в Россию цветочной продукции и овощей из семейства пасленовых", - говорится в сообщении. В семейство пасленовых культур входят картофель, помидоры, перец, баклажаны, а также некоторые декоративные цветы, лечебные и ядовитые дикие травы.
Россельхознадзор уже направлял уведомления о выявлении в отправляемых из Латвии томатах вируса мозаики пепино: овощи имели марокканское происхождение и поступали в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) Латвии. Ведомство ожидает от латвийских коллег информацию о принятых мерах по недопущению в дальнейшем поставок зараженной продукции.
Стороны обсудили также ввоз в РФ других видов подкарантинной продукции из Латвии, в частности, ограничения на отправку растительной продукции, которые были введены 20 июля 2020 года, но позже пересматривались.
Между тем, из-за продолжающихся в текущем году поставок из Латвии зараженной цветочной продукции Россельхознадзор попросил усилить контроль за поставками цветов.
"Представители Государственной службы защиты растений Латвийской Республики отметили заинтересованность в поставках в РФ посадочного материала. В связи с этим Россельхознадзор рассмотрит возможность проведения инспектирования латвийских питомников после получения исчерпывающей информации о принятых латвийской стороной мерах", - сообщает ведомство.
Как указано в документе, в этот период нельзя вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. Временный запрет не распространяется, в частности, на товары для оказания международной гуманитарной помощи, транзитные товары, поставки, обеспечивающие деятельность российских воинских формирований за рубежом и организаций на Байконуре и Шпицбергене.
С идеей временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы — чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен — в апреле выступил Минсельхоз.
Как отмечали в ведомстве, текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. Так, в 2020-м урожай гречихи в России достиг 892 тысячи тонн — на 13,5% выше показателя предыдущего года.
При этом с ноября 2020 года экспорт российской гречихи в некоторые страны существенно увеличился. Союз экспортеров зерна со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) отмечал, что среди основных импортеров этой культуры — Китай, Латвия и Украина. Так, с июля 2020 года по апрель 2021-го ее поставки из России в Китай составили 26,228 тысячи тонн, в Латвию — 14,339 тысячи тонн, на Украину — 13,189 тысячи тонн. В свою очередь, Литва импортировала 9,812 тысячи тонн, а Япония, замыкающая топ-5 импортеров, — 8,536 тысячи тонн.
В Минсельхозе также планируют в 2021 году расширять посевные площади под основными крупяными культурами.
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