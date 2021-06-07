Германия: шпионская деятельность России становится всё более жесткой

Руководитель секретной службы Германии предупредил, что у Москвы есть «очень сложные разведывательные интересы в Германии». Однако "величайшей угрозой" для страны сейчас является крайне правый экстремизм, сказал он.

06.06.2021

"Россия значительно активизировала свою деятельность", - сказал начальник силового ведомства.

Российская разведка так же активна в Германии, как и «в эпоху холодной войны», - сказал глава внутреннего разведывательного управления Германии (BfV) в комментариях, опубликованных немецкой газетой Welt am Sonntag .

Руководитель BfV Томас Халденванг заявил, что у Кремля есть «очень сложные разведывательные интересы почти во всех областях политики Германии".

«Мы признаем, что Россия значительно увеличила свою активность», - сказал Халденванг воскресной газете. «Пока что нам известен только уровень, которого мы достигли за время после эпохи холодной войны».

Халденванг сказал, что Россия использовала агентов, чтобы попытаться «установить контакты в среде лиц, принимающих политические решения».

«Методы Москвы становятся всё более грубыми, а средства - всё более жесткими», - добавил эксперт по разведке, сославшись на убийство грузина в Берлине в 2019 году, ответственность за которое агентство возложило на российское правительство.

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