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опубликовано редакцией на Переводике 07.06.21 21:35
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Германия: шпионская деятельность России становится всё более жесткой

Руководитель секретной службы  Германии предупредил, что у Москвы есть «очень сложные разведывательные интересы в  Германии». Однако  "величайшей угрозой" для страны   сейчас   является   крайне правый экстремизм, сказал он.

   06.06.2021 

Vladimir Putin in Moscow

"Россия значительно активизировала свою деятельность", - сказал начальник силового ведомства.

Российская разведка так же активна в Германии, как и «в эпоху холодной войны», - сказал глава внутреннего разведывательного управления Германии (BfV) в комментариях, опубликованных немецкой газетой Welt am Sonntag .

Руководитель  BfV Томас Халденванг заявил, что у  Кремля  есть «очень сложные разведывательные интересы почти во всех областях политики  Германии".

«Мы признаем, что Россия значительно увеличила свою активность», - сказал Халденванг воскресной газете. «Пока что нам известен только уровень, которого мы достигли за  время  после  эпохи холодной войны».

Халденванг сказал, что Россия использовала агентов, чтобы попытаться «установить контакты  в среде лиц, принимающих политические решения».

«Методы Москвы становятся всё  более грубыми, а средства - всё  более жесткими», - добавил эксперт по разведке, сославшись на убийство грузина в Берлине в 2019 году, ответственность  за которое  агентство возложило на российское правительство.

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