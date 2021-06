архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.06.21 22:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Washington examiner”,

"US helps Ukraine fend off Russia in Black Sea after most of fleet was captured with Crimea " США - 05 июня 2021 г. США помогают Украине дать отпор России в Черном море после того, как большая часть украинского ВМФ была захвачена вместе с Крымом (+видео) by Abraham Mahshie, Defense Reporter | | June 05, 2021 ODESSA, Ukraine — Эвакуация украинских кораблей из Крыма в марте 2014 года не могла быть проведена достаточно быстро. В результате политического преобразования, которое повернуло Украину к Западу, Россия оккупировала полуостров, а ее Черноморский флот легко блокировал украинские корабли, захватив 70% военно-морского флота страны. Семь лет спустя, США передают в дар только что сформировавшемуся украинскому флоту, насчитывающему не более 30 кораблей, пять патрульных кораблей P-190 класса Island и восемь патрульных катеров Mark VI. Украина восстанавливает свой военно-морской флот для патрулирования своих морских границ и противодействия возросшему военному присутствию России в Черном и крошечном Азовском морях. Конвенция Монтрё 1936 года ограничивает присутствие иностранных военно-морских сил в Черном море, а это означает, что американские корабли, введенные туда для поддержания присутствия, должны сменяться каждые две недели. Но черноморские страны могут патрулировать акваторию без ограничений. «Мы потеряли Крым временно, но мы его потеряли», - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Washington Examiner в Киеве. «Мы активно инвестируем в создание нового украинского флота». Такой флот мог бы сдержать агрессивные действия со стороны России и предотвратить постоянную угрозу того, что российские корабли смогут достичь плохо защищенных украинских берегов. Намерения России ясны 25 ноября 2018 г. российский корабль береговой охраны обстрелял три корабля ВМС Украины, пытавшихся пройти из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, чтобы достичь украинского порта Мариуполь. Инцидент был знаком того, что Россия намеревается превратить крошечное море из международных вод в «русское озеро». Строительство Россией Керченского моста от материковой части до Крымского полуострова ограничило возможность Украины принимать контейнеровозы в одном из ее самых важных портов на промышленном востоке страны - в Мариуполе. «У нас есть довольно хорошая стратегия развития военно-морского флота до 2035 года, которая предусматривает получение контроля над 12-мильной зоной, а затем наращивание активов и возможностей для проецирования нашей мощи за пределы наших вод», - сказал Александр Хара, аналитик по вопросам безопасности и бывший украинский дипломат. США уже поставили два патрульных корабля класса Island, еще три обещаны в этом году в дополнение к патрульным катерам Mark VI, всё это является частью пакета помощи в области обеспечения безопасности, о предоставлении которого Пентагон объявил в марте. Полный пакет в 125 миллионов долларов также включает обучение, оборудование и советников, которые помогут Украине попытаться защитить свои границы и приблизиться к тому чтобы лего взаимодействовать с силами НАТО. «Вот почему нам нужен именно этот тип корабля, даже если он немного устарел», - сказал Хара о пожертвованных Mark VI. «Они идеально подходят для наших конкретных целей». Офицер по оперативным вопросам ВМС Украины лейтенант Анатолий Бадюл, 23 года, присоединился к военно-морскому флоту после того, как тот был практически уничтожен, но он принадлежит к новому, молодому поколению моряков, которые хотят, чтобы Украина оттеснила российские корабли от своих берегов, просто пройдя вдоль береговой линии, на кораблях вооруженных противокорабельными ракетами. «После 2014 года ситуация изменилась кардинально. Раньше мы были братьями», - сказал Бадюл о русских - славянском народе России, которая перед аннексией полуострова арендовал Крым на долгий срок. «Теперь мы враги России. И это изменило наше мышление», - сказал он. Два новых корабля P-190, пришвартованных на находящейся в зачаточном состоянии военно-морской базе в 30 км от Одессы, вряд ли можно назвать новым флотом, но они являются началом флота разрушенной демократической страны, не входящей ни в какие военные альянсы. Военно-морской флот Украины, численность которого составляет около 20 000 моряков и морских пехотинцев, находится в процессе восстановления береговой инфраструктуры в Одессе, предназначенной заменить военно-морские активы, потерянные в Крыму. США уже поставили два судна класса Island, таких как P-190, и еще три были обещаны в этом году в дополнение к патрульным катерам Mark VI, что является частью пакета помощи в области обеспечения безопасности на сумму 125 миллионов долларов. Фото Абрахама Махши / Washington Examiner Бадюл, прошедший обучение в Королевской военно-морской школе Британии и под руководством американских тренеров на Украине, объяснил оборонительную доктрину военно-морского флота своей страны. «Мы только защищаем наши территориальные воды в исключительной экономической зоне», - гордо заявил он стоя на палубе одного из подаренных американцами кораблей. Офицер в синей форме шел по свежевыкрашенному кораблю, демонстрируя его жилые кубрики, а с камбуза доносился аромат готовящегося обеда. Он остановился у таблички с названием корабля - «Славянск». Корабль назван в честь города в оккупированном Донецке, который к тому же является родиной двух украинских морских пехотинцев, павших в боях с Россией. Молодой моряк объяснил, что преследование российскими кораблями торговых судов и военных кораблей Украины происходит постоянно, особенно во время многонациональных учений. «Каждый раз, когда мы [тренируемся], мы видим российские корабли», - сказал он. «Я видел цифры на борту [российского] корабля, так что это было довольно близко». Для восточноевропейской страны, которая пытается избавиться от своего деспотичного советского прошлого и присоединиться к НАТО, но ограничена замороженным конфликтом с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке, помощь и доктрина США имеют жизненно важное значение. «Для нас очень важно, что мы действительно ценим, - это тренировки и учения которые мы проводим вместе», - сказал он об обязательствах США, выходящих за рамки военно-морских сил. «Чем больше мы проводим тренировок, тем сильнее украинский флот».







