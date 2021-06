архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 08.06.21 03:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"British soldiers thrown off train near Russian border 'for being drunk and disorderly'" Великобритания - 06 июня 2021 г. EXCLUSIVE!!! Коварству Путина нет предела!!! Очередная зловещая акция Петрова и Боширова!!! Британские солдаты были высажены с поезда и сданы местной полиции в эстонском городке Йыгева расположенном вблизи российской границы после жалоб что они “были пьяны, буйно вели себя и запугивали” других пассажиров By Chris Hughes Defence and Security Editor 6 JUN 2021 [Британские] Солдаты были задержаны на выходных полицией эстонского городка Йыгева (stock image) (Image: AFP via Getty Images) Шесть британских солдат были задержаны и сняты с поезда всего в 20 милях от границы с Россией, за то, что они, как утверждается, были пьяны и нарушали общественный порядок. Военнослужащие были задержаны на выходных местной полицией в Йыгева, недалеко от границы Эстонии с Россией после жалоб пассажиров на предположительно хулиганское поведение. Полицию вызвали после того, как железнодорожники неоднократно просили их перестать запугивать мирных жителей громкими криками и, как утверждается, агрессивными действиями. По словам очевидцев, солдаты были пьяны. После того, как их высадили из поезда, они были переданы военной полиции НАТО и, в дальнейшем, подвергнуты дисциплинарным взысканиям. В Эстонии расквартированы несколько сотен британских военных. (file photo) Сотни британских военнослужащих находятся в Эстонии в составе боевой группы НАТО - большинство из 1-го батальона Мерсийского полка. Инцидент произошел на фоне опасений, что агенты российской разведки могут использовать плохое поведение британских военных для дискредитации операции НАТО на границе. Эксперт по России Брюс Джонс из фирмы военной разведки Janes сказал: «Этот серьезный инцидент мог быть преднамеренно спланирован оперативниками Путина». Представитель министерства обороны заявил: «Идёт расследование». В прошлом месяце солдаты британских войск, посланные в Эстонию для защиты местных сил от угрозы со стороны России, были вовлечены в массовую драку с местными жителями из-за женщины. Новостной веб-сайт ERR сообщил, что две группы - восемь и десять солдат пошли в ресторан быстрого питания в эстонском городе Тапа, там возник конфликт связанный с тем что группа местных мужчин возражала против того, чтобы солдаты болтали с женщиной. Затем драка вылилась на улицу. Была вызвана военная полиция, но к тому времени, когда они прибыли на место происшествия там уже была местная полиция, драка была окончена, и обе стороны отказались выдвигать обвинения. Свидетели рассказали, что на одного местного жителя были надеты наручники. Британские военные дислоцируются на военной базе Тапа, где размещается боевая группа расширенного передового присутствия НАТО, которую в настоящее время возглавляет Великобритания, хотя сама группа формально является частью 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии. статью прочитали: 58 человек Комментарии