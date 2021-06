архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.06.21 06:59 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Китай Китайцы разделились во мнениях о новой тенденции среди молодёжи - молодые люди отвергают "крысиные бега" и "ложатся на диван"

Trending in China: Young Chinese Reject Rat Race, Embrace ‘Lying Flat’ Тенденции в Китае: молодые китайцы отвергают "крысиные бега" и принимают "лежачее положение" Heather Mowbray / May 26, 2021 / Trending Stories Что в тренде? Молодежь Китая увлеклась идеей ничегонеделания как способа избежать давления современной городской жизни. За последние недели 2 миллиона читателей просмотрели анекдоты и примеры «философии лежания на диване» под хэштегом ##Should-young-people-promote-lying-flat-philosophy.(Следует-ли-молодым-людям-продвигать философию-лежания-на-диване). Еще одно модное слово - «инволюция» или «нэйцзюань» по-китайски - в январе просто накрыло соцсети “с головой”. Этот термин обозначает городские “крысиные бега”, против которых выступает «философия лежания на диване». В чем же тут дело? Интерес к «философии лежания на диване» показывает растущую популярность альтернативного образа мышления среди молодых людей, которые решили перестать стремиться к основным целям, таким как покупка дома, женитьба и рождение ребенка. Вместо этого сторонники философии мечтают вести скромный образ жизни в тихом месте, где они не будут наемными рабами, занятыми исключительно потреблением. Один китайский медиа-сайт назвал это «тихим и безупречным протестом». Это модное слово впервые появилось в социальных сетях в сентябре 2019 года в контексте фразы «врачи врут». The China Business Journal пояснил, что новобранцы китайских клиник открыто ставят под сомнение свои карьерные перспективы, особенно то - почему они должны бороться за получение работы в одной из лучших больниц в Пекине, Шанхае или провинции Гуандун, когда они могли бы хорошо жить в городе третьего или четвертого уровня после, в среднем, десяти лет обучения. По мере того, как в китайских социальных сетях возрастает роль и влияние поколения Z, в них всё более популярными становятся такие модные слова, как «лежать на диване» и «инволюция». В интервью китайскому медиа-сайту Sixth Tone антрополог из Оксфордского университета Сян Бяо описал инволюцию как «ощущение, будто вы бежите на месте и постоянно должны мотивировать себя изо дня в день ... [это] очень динамичная ловушка, которая поглощает много энергии». Что пишут люди в Интернете? Обращаясь к участию молодых людей в «крысиных бегах», один из пользователей социальных сетей написал с некоторой симпатией: «Иногда ваши способности ограничены так что лучше не заниматься самобичеванием по этому поводу». Другой ответил: «Дело не в том, чтобы не работать много и напряженно; а в том, чтобы иметь другой выбор». Ещё один высказался в поддержку молодых людей: «Хорошо думать самостоятельно, а не слепо следовать мейнстриму». Сообщение на Weibo, в котором говорится о «философии лежания на диване» как об академической дисциплине, расширило предмет исследований включив в него социокультурные ссылки, такие как Кафка и китайский документальный сериал 2020 года «Нажми на паузу, ляг полежи», первый эпизод которого посвящен молодому мастеру оригами. в северо-восточном городе Шэньян. «Если лежать-на-диване станет образом жизни, при котором люди зарабатывают ровно столько, чтобы ничего не делать, то увидим ли мы лежащих-на-диване художников, лежащих-на-диване скульпторов, лежащих-на-диване мастеров кофе? - написал один заинтересованный читатель. Блогер по имени Ми Вуфэн дал такой совет: «Не лежите на диване. Сначала наберитесь опыта. Я никогда не видел, заранее написанной «истории успеха» писали, [поскольку] у каждого человека свои собственные трудности и тревоги». Подражая китайским публичным объявлениям, говорящим людям о том, что можно и чего нельзя, один пользователь социальной сети задал 10 вопросов, в том числе: «Если все будут лежать на диване, кто защитит страну? Кто будет бороться с Covid? Кто будет исследовать Марс? Кто доставит вам заказанную еду?» В одной из карикатур упоминается единственное преимущество лежания на диване для обычного человека - таких часто называют луком, потому что от него регулярно отрезают отросшие перья. «Когда ты лежишь на диване, от тебя трудно что-либо отрезать».

Chinese divided over youngsters' preference for 'lying flat' living Китайцы разделились во мнениях в отношении молодых людей которые предпочитают "лежать-на-диване" Xinhua 2021-06-06 Мэй Мэй встает каждый день в 10 утра. Обычно она завтракает в своей студии, затем приступает к остальным своим повседневным делам: изготовлению керамики или встречам с друзьями, просмотру фильмов и чтению книг. Мэй Мэй родилась в 1990-х годах и живет в Цзиндэчжэне, древней столице фарфора в провинции Цзянси на востоке Китая. Она обладает иммунитетом к различным стрессам, с которыми сталкивается большинство ее сверстников, и, по ее словам, ведет «непринужденный и свободный» образ жизни. В китайских социальных сетях Мэй Мэй можно отнести к категории тех, кто предпочитает «тангпинг» - последнее модное социальное словечко, которое напрямую переводится как «лежать на диване». Выражение отражает новое отношение к работе и жизни некоторых молодых людей в мире быстрых изменений и расширяющихся возможностей. Из-за разного происхождения и обстоятельств жизни почти каждый понимает этот термин по-своему. Пользователи сети начали обращать внимание на это выражение после публикации на онлайн-форуме Baidu Tieba. Автор сообщения, который живет один, не имея стабильного источника дохода, описал, как он обрел счастье, найдя временную работу и ведя жизнь с низким уровнем потребления. Свое отношение к жизни он определил назвав его «лежанием-на-диване». Многие рассматривают это отношение как способ противостоять чрезмерно жесткой конкуренции на современных рабочих местах. По их мнению, успех следует измерять не славой и богатством, а внутренним покоем и радостью. «Я никогда не думала о работе «с девяти до пяти. Я бы хотела сохранить медленный темп в работе и жизни и продолжать заниматься изготовлением керамики», - сказала Мэй Мэй. Вот почему после учебы в Великобритании, вместо того, чтобы пытаться закрепиться в мегаполисе, она вернулась в свой уютный родной город. Однако небольшая группа людей пошла дальше в интерпретации новой философии жизни. В широко распространившемся посте, выложенном на Sina Weibo, платформе, похожей на Twitter, молодая женщина пожаловалась, что ее парень присоединился к чат-группе «лежащих-на-диване» , призывающей ее членов не вступать в отношения, не жениться и не брать на себя другие обязанности а только копить деньги и тратить их собственного удовольствия. Согласно сообщению, эта идея сильно повлияла на парня, который теперь уже стал ее бывшим парнем. Такой образ мышления, который многие люди считают инертным, вызвал критику. «Мы не хотим, чтобы молодые люди теряли моральный дух. Они должны стремиться к лучшему будущему», - сказал Чжан Синин, исследователь из Ляонинской академии социальных наук. На встрече предпринимателей, Ю Минхонг, основатель и генеральный директор New Oriental Education & Technology Group, сказал, что среди молодежи следует по-прежнему пропагандировать дух трудолюбия . Он призвал предпринимателей вдохновлять молодых людей проявлять боевой дух и побуждать их держаться подальше от гедонизма. «Если все будут «лежать на диване», кто будет работать на будущее нашей страны?» - спросил он. Сбалансированный взгляд «Лежание на диване» - не новое явление в мире. «Впервые оно появилось в Европе, США, а затем и в Японии, примерно синхронно с наступлением определенного этапа экономического развития», - сказал Ма Лян, профессор Школы государственного управления Китайского университета Жэньминь. «Например, во многих странах есть люди, которые предпочитают не работать, жить на пособие, и придерживаются «минималистского» образа жизни», - добавил он. Некоторые указывают, что «лежать на диване» могут только те, кому не нужно беспокоиться о еде и одежде, что и их появление является свидетельством того, что многие китайские семьи достигли материального благополучия. «При поддержке своих семей некоторые молодые китайцы сегодня испытывают меньшее давление, чтобы выжить, что позволяет им выбирать другой образ жизни, чем их родители», - сказал Чжан. Ма предложил более сбалансированный взгляд на философию «лежания на диване», заявив, что оно «отражает свободу поколения Z в выборе своего образа жизни и прогресс нашего общества в принятии различных ценностей». «Во многих случаях «лежать на диване» кажется компромиссом, но на самом деле это показывает, что человек понимает реальность и непредубежден в отношении различных возможных жизненных обстоятельств», - добавил Ма. «Некоторые молодые люди говорят, что они «лежат на диване», но на самом деле ищут независимый образ жизни, который больше подходит для них самих», - сказал Ма.