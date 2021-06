архив



08.06.21

"US recovers most of Colonial Pipeline ransomware payment" Турция - 08 июня 2021 г. США возвратили большую часть выкупа выплаченного вымогателям компанией Colonial Pipeline По словам официальных лиц США, средства были изъяты из кошелька цифровой валюты используемого российской хакерской группой DarkSide News Service June 08, 2021 Объявление «Временно не работает» на автозаправке. Кибератака хакеров-вымогателей привела к остановке работы трубопроводов компании Colonial Pipeline, что, в свою очередь, вызвало дефицит нефтепродуктов в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 12 мая 2021 г. ( Yasin Öztürk - Anadolu Agency ) Министерство юстиции США объявило в понедельник, что федеральные власти взыскали «большую часть» выкупа, выплаченного хакерам в прошлом месяце крупнейшей в стране трубопроводной компанией - поставщиком топлива. Взлом, осуществленный командой киберпреступников, известной как DarkSide, вынудил компанию Colonial Pipeline прекратить свою деятельность 7 мая, что привело к повсеместному дефициту топлива на Восточном побережье, поскольку ажиотажный спрос вынудил многих потребителей делать большие запасы. Операция по изъятию выкупа, выплаченного компанией Colonial Pipeline, была проведена целевой группой по борьбе с вымогательством, созданной под руководством президента США Джо Байдена. Как сообщили в ведомстве на брифинге для прессы, это первая подобная операция группы с момента ее создания. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако сообщила журналистам, что кибер-контрнаступлением в понедельник на базирующуюся в России хакерскую группировку «мы изменили положение дел с DarkSide, преследуя всю экосистему, которая питает атаки хакеров-вымогателей и программ цифрового вымогательства, включая их преступные доходы в форме цифровых валют" «Правительство США будет продолжать делать больше для повышения устойчивости нашей страны, увеличивая при этом издержки для наших цифровых противников и тех, кто поддерживает их или укрывает их», - заявила Монако. «По мере эволюционирования угроз, Министерство юстиции будет продолжать развивать свои методы и технологии ». По словам официальных лиц Министерства юстиции, из кошелька цифровой валюты, использовавшегося DarkSide для получения выкупа, были изъяты биткойны на миллионы долларов.