опубликовано редакцией на Переводике 08.06.21 19:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Yahoo! News”, Великобритания Подборка сообщений Yahoo! News Watch: Emmanuel Macron slapped in the face Видео: Эммануэль Макрон получил оплеуху Our Foreign Staff Tue, 8 June 2021, Президент Франции Эммануэль Макрон получает оплеуху от мужчины во время прогулки в районе Дром на юго-востоке Франции. Во вторник, во время поездки в южную Францию, президент страны Эммануэль Макрон получил оплеуху от одного из толпы зевак, наблюдавших его прогулку в регионе Дром. Служба безопасности Макрона быстро вмешалась, сотрудники повалили мужчину на землю и отвели Макрона от него. В связи с происшествием задержаны два человека, сообщили телекомпании BFM TV и радио RMC. Инцидент произошел во время визита Макрона в регион Дром на юго-востоке Франции, где он встретился с рестораторами и студентами, чтобы поговорить о том, как жизнь возвращается в нормальное русло после эпидемии COVID-19. На видео, распространившемся в социальных сетях, можно видеть Макрона в белой рубашке, идущего к толпе поклонников, которые стоят за металлическим барьером. Французский президент протянул руку, чтобы поприветствовать человека в зеленой футболке, очках и в маске. Было слышно, как мужчина выкрикнул «Долой Макронию» («A Bas La Macronie»), а затем ударил Макрона по лицу. Двое из сотрудников службы безопасности Макрона схватили человека в зеленой футболке, а другой увел Макрона прочь. Но Макрон оставался в непосредственной близости от толпы еще несколько секунд и, казалось, разговаривал с кем-то по ту сторону барьера. Администрация президента заявила, что была попытка нанести удар по Макрону, но отказалась от дальнейших комментариев. ‘Petrov’s Flu’ Director Kirill Serebrennikov Is Banned From Exiting Russia for Cannes Режиссеру «Петровы в гриппе» Кириллу Серебренникову запретили выезд из России в Канны Rebecca Davis Mon, 7 June 2021, Российскому режиссеру Кириллу Серебренникову запрещено покидать свою родную страну, и поэтому он не сможет законно присутствовать на Каннском кинофестивале этим летом, где его фильм «Петровы в гриппе» дебютирует в конкурсе, сообщил AFP в понедельник его адвокат. 51-летний режиссёр был приговорен в июне 2020 года к трем годам лишения свободы условно и оштрафован по делу о хищении. Его сторонники утверждают, что дело против него было политически мотивированным, поскольку его смелая работа связана с политикой, сексом и религией, что не одобряется российским государством, которое призывает к возврату к более консервативным «традиционным» ценностям. «Кирилл не может покидать территорию России», - подтвердил его адвокат Дмитрий Харитонов, отметив, что запрет на выезд режиссера будет действовать до июня 2023 года. Его условный срок означает, что ему не нужно находиться в тюрьме. В этом году он во второй раз не явится в Канны. Он также отсутствовал на фестивале в 2018 году, несмотря на то, что его номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» за его острый мюзикл 1980-х «Лето». Несмотря на обращения к российским властям со стороны художественного руководителя Канн Тьерри Фремо, он оставлен под домашним арестом в Москве после того, как годом ранее был арестован в Санкт-Петербурге во время производства фильма. Ему были предъявлены обвинения в том, что он присвоил около 2 миллионов долларов (129 миллионов рублей) государственных средств из Гоголь-центра, авангардного московского художественного комплекса, которым он руководил. Его команде пришлось без него закончить «Лето», которое он смонтировал из своей квартиры и отправил в Канны. Во время судебного разбирательства по этому делу в июне прошлого года многочисленные международные организации, занимающиеся искусством и правами человека, призвали закрыть дело. В их число вошли: Human Rights Watch, Сеть фильмов о правах человека, Международная коалиция кинематографистов из группы риска (ICFR), PEN America's Artists at Risk Connection (ARC), Европейская киноакадемия (EFA), Международный фестиваль документального кино в Амстердаме (IDFA). ), Роттердамский международный кинофестиваль (IFFR), Международная ассоциация документальных фильмов (IDA), Женевский международный кинофестиваль и Форум по правам человека (FIFDH) и Федерация европейских кинорежиссеров (FERA). В своем тогдашнем заявлении Human Rights Watch осудила то, что она назвала «ничем не обоснованным нападением» на Серебренникова. «Переход государства к уголовным обвинениям в растрате кажется слегка завуалированным способом отомстить Серебренникову за его политическую критику и послать пугающий сигнал другим артистам, у которых нет другого выбора, кроме как принять государственное финансирование, чтобы выжить в качестве художников, - воздержаться от политической критики», - говорится в сообщении, отметив, в частности, публичную поддержку режиссером вопросов ЛГБТ и критику Русской православной церкви и государственной цензуры . Впервые Серебренников посетил Канны со своей религиозной драмой 2016 года «Студент», которая была показана в разделе «Особый взгляд». «Петровы в гриппе» является экранизацией романа российского писателя Алексея Сальникова. Хотя он был задуман до вспышки COVID-19, он рассказывает сюрреалистичную галлюцинаторную историю о борьбе семьи за выживание в хаосе пандемии гриппа. Серебренников снял фильм, который должен выйти в российские кинотеатры 9 сентября, находясь под домашним арестом. Копродюсером выступила московская компания Hype Film (в ее творчестве - «Уроки персидского» Вадима Перельмана и «Грядущий мир» Моны Фастволд), а сопродюсерами - Charades Productions, Logical Pictures, Bord Cadre Films, Razor Film Production и Sovereign Films. Его поддержали Kinoprime, ARTE France Cinema и ZDF. Он будет выпущен во Франции компанией Bac Film. Charades занимается международными продажами. Ниже смотрите трейлер «Петровы в гриппе» на русском языке, , вышедший в понедельник:



Russia to U.S.: Lift sanctions on space sector or we'll exit space station Россия - США: снимите санкции с космического сектора или мы покинем космическую станцию

Mon, 7 June 2021 FILE PHOTO: Силуэт Международной космической станции (МКС) виден на фоне солнечного диска. MOSCOW (Reuters) В понедельник, глава российского космического агентства предположил, что Москва уйдет с Международной космической станции в 2025 году, если Вашингтон не отменит санкции в космическом секторе, которые препятствовали запуску российских спутников. Перед саммитом в Женеве, встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая состоится позже в этом месяце, глава Роскосмоса, Дмитрий Рогозин, обратился к парламентариям. Рогозин сказал, что Москва, из-за санкций США, испытывает большие проблемы с запуском некоторых из своих спутников, санкции означают, что Россия не может импортировать определенные наборы микрочипов, необходимые для ее космической программы. «У нас более чем достаточно ракет, но не с чем их запускать», - сказал Рогозин в редком признании высокопоставленного российского чиновника, что западные санкции серьезно препятствуют развитию данной отрасли. «У нас есть космические корабли, которые почти собраны, но им не хватает одного конкретного набора микрочипов, который мы не можем купить из-за санкций». Соединенные Штаты и другие западные страны начали вводить санкции против России после аннексии Крыма у Украины в 2014 году. Совсем недавно США наложили санкции на Москву за вмешательство в выборы, кибератаки и отравление критика Кремля Алексея Навального, - обвинения которые Москва отвергает. Рогозин, который находится под личными санкциями США и ЕС, сказал, что Россия может уйти с Международной космической станции (МКС) в 2025 году, если Вашингтон в ближайшее время не отменит санкции против российских космических подрядчиков. «Это в руках наших американских партнеров», - сказал он. Запущенная в 1998 году МКС является многонациональным проектом и состоит из двух сегментов: российского и международного, используемого США и другими космическими агентствами. Американское космическое агентство НАСА выступает за продолжение использования МКС до, по крайней мере, 2030 года, и Билл Нельсон, его руководитель, заявил CNN на прошлой неделе, что уход России может спровоцировать новую космическую гонку, в которой Россия и Китай выступят против Соединенных Штатов. В начале этого года, отношения Москвы с Вашингтоном резко ухудшились до самых неприязненных после окончания холодной войны. Это произошло после того, как президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей" и ввел широкий спектр санкций против России, в том числе на рынке суверенных долгов. (Reporting by Gabrielle Tétrault-Farber; Editing by Andrew Osborn)

