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Следы ведут в Россию – но Путин все отрицает

Редакция  06.06.2021

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ФБР расследует сегодня множество случаев кибервымогательства, для которого хакерами применялось около 100 различных вредоносных программ. Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй сравнил нынешнюю эпидемию кибератак с действиями террористов 11 сентября 2001 года. Он отметил, что следы большинства преступлений ведут в Россию.

Рэй подчеркнул, что Россия является базой для большинства известных кибервымогателей, и российское правительство могло бы продемонстрировать реальную борьбу с ними, если бы захотело. Но этого не происходит.

Эту проблему Джо Байден будет обсуждать с Владимиром Путиным, но американский президент уже, не дожидаясь саммита, предложил привлекать к ответственности страны, дающие убежище киберпреступникам. Его инициатива включет и борьбу с анонимностью выплат шантажистам, осуществляющихся в криптовалютах. Для этой работы Белый дом собирается создать международную межправительственную коалицио, которая заставит криптобиржи сообщать о подозрительных транзакциях и идентифицировать стороны сделок.

Сильным ударам хакеров в последнее время подвергались мясоперерабатывающий завод JBS и компания Colonial Pipeline. Белый дом выяснил, что атаку на JBS совершили преступники, которые находятся в России. Речь идет о хакерских группах REvil и Sodinokibi. Удар пришелся по североамериканским и австралийским сетям JBS, вынудив тысячи сотрудников, включая 7000 в Австралии и 3000 в Канаде и США, прекратить работу. Также были выявлены попытки атаковать транспортные системы в Нью-Йорке и в Массачусетсе. А компания Scrips Health из Сан-Диего все еще пытается оправиться после кибератаки, совершенной 1 мая на базу медицинских данных ее пациентов.

По оценкам, некоторые подобные атаки осуществлены непосредственно сотрудниками ГРУ, а не сторонними, хотя и управляемыми, хакерами. Путин отвергает обвинения, аналитики предполагают, что хакеры могут, напротив, ужесточить свои действия, если США усилит давление на Кремль. Стратегической аналитик и генерал армии в отставке Джек Кин в интервью Fox News предложил Байдену действовать еще более жестко, поручив киберподразделениям американской армии атаковать и блокировать инфраструктуру криминальных организаций.

NYT отмечает, что хакеры изменили тактику и перешли от похищения данных к разрушению важной инфраструктуры атакуемых объектов. Но меняют тактику и американские правоохранители: Axios пишет, что прокуратура теперь будет преследовать не только самих преступников-шантажистов, но и инструменты платежей, автоматизированные компьютерные сети для распространения вирусов, а также сайты, рекламирующие и продающие компьютерные вирусы.

"Детали", по материалам зарубежных СМИ. Фото: Pixabay

Ядерная сделка с Ираном нужна для сдерживания России и Китая

Александра Аппельберг   06.06.2021

Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Несмотря на громкие заявления, что ядерная сделка 2015 года должна быть восстановлена в полном объеме, и ни о каких дополнительных условиях речи идти не может, Иран неделю за неделей продолжает переговоры в Вене и, судя по всему, готов проявить некоторую гибкость. И неудивительно: в долгосрочной перспективе Тегеран может много выиграть в экономическом и геополитическом плане, при незначительных уступках в плане тактическом. Главное, чего Иран надеется добиться – ослабления его зависимости от двух сверхдержав, России и Китая, в тисках которых страна оказалась из-за американских санкций. 

В период усиленного давления со стороны Вашингтона Тегерану не оставалось ничего другого, кроме как искать дипломатической и оборонительной защиты у двух других великих держав. Россия превратилась в главного гаранта безопасности Ирана, военного партнера и поставщика военной техники. Китай так же быстро расширил свое сотрудничество в этих секторах. И Россия, и Китай воспользовались своим правом вето в Совете безопасности ООН, чтобы защитить Иран от требований Америки. Также Москва и Пекин публично выступили против требований Вашингтона расширить условия ядерной сделки в качестве условия для возвращения США за стол переговоров. 

Это не первый раз, когда Иран оказался в губительной зависимости от сторонних сил. В XIX и XX веках Иран в разной степени зависел от России, Советского Союза, Великобритании и США, которые с готовностью использовали его ресурсы и пресекали любые попытки обрести самостоятельность. Вспомнить хотя бы переворот, соркестрированный ЦРУ, когда премьер-министр Мохаммед Моссадык решил национализировать нефтегазовый сектор.  

Теперь иранская промышленность опасается очередной потери внутреннего контроля. Поэтому заключение 25-летнего всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве, о котором Тегеран и Пекин объявили в марте, вызвало сдержанную, а то и негативную, реакцию – даже несмотря на то, что китайские инвестиции в него составляют 400 млн долларов. 

Тем не менее, история колониальной эксплуатации Ирана предрасполагает его политическую систему к тому, чтобы с глубоким подозрением относиться к любой зависимости от глобальных игроков в национальных и международных делах. У иранских официальных лиц есть веские основания для осторожности.

Как пишет Foreign Affairs, в 2015 году Россия якобы предприняла тайную попытку остановить ядерную сделку, используя борьбу внутри иранского правящего класса. А благодаря недавно объявленному иранско-китайскому партнерству Китай стремится получить военный и наблюдательный доступ и контроль над иранскими портами и аэропортами. Иранцы осознают, что снятие санкций, особенно банковских ограничений, путем возобновления ядерной сделки важно для восстановления экономической независимости их страны. Возрождение ядерной сделки ослабит хватку двух сверхдержав над Тегераном и вернет ему геополитическую автономию. 

По этим причинам, несмотря на кажущуюся непреклонной позицию президента Хасана Рухани о том, что «Соединенные Штаты, как сторона, нарушившая сделку, должны снять все санкции и предпринять практические шаги, чтобы иметь возможность вернуться» к ней, Иран продолжает переговоры. 

Хотя Иран значительно продвинулся в обогащении урана, министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что «наши действия полностью обратимы» при полном соблюдении всеми сторонами условий соглашения. Ясно, что Тегеран готов снова работать с Вашингтоном, как он делал это в период с 2015 по 2018 год. 

Для США простое возвращение к соглашению 2015 года будет недостаточным. И лидеры Ирана, несмотря на жесткую публичную риторику, подают сигналы, что готовы пойти навстречу. В своем ежегодном обращении к нации 21 марта верховный лидер Али Хаменеи намекнул, что Иран может быть открыт для внесения изменений в сделку – при условии, что изменения будут «в пользу Ирана», то есть принесут пользу нации в экономическом плане. «Венские переговоры завершатся победой иранского народа», – сказал Рухани.

Сдерживание России и Китая отвечает не только интересам Ирана. Как уже писали «Детали», с недавнего времени Пекин позиционирует себя не только как торговый партнер стран региона, но и активный игрок со своими политическими интересами. Инициатива Китая «Один пояс, один путь» направлена ​​на то, чтобы поставить Китай в центр мировой торговли, а его «Цифровой Шелковый путь» – в авангард инноваций и технологий. Ради реализации этих планов Китай готов влиять на отношения внутри региона, что, в свою очередь, может нарушить сложившийся баланс сил. Скажем, все большая вовлеченность Пекина в израильский хайтек становится горячей темой американо-израильских отношений. 

Активность России в регионе может носить как сдерживающий, так и контрпродуктивный характер. Именно поддержке со стороны Москвы обязан сохранением своей власти сирийский диктатор Башар Асад. И именно Россия, по мнению экспертов, откладывает или вовсе делает невозможным мирный процесс в Сирии. Большую роль Москва хочет играть и в урегулировании палестино-израильского конфликта, на что указывают ее дипломатические усилия во время недавней военной операции в Газе. 

Александра Аппельберг, «Детали». Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP


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