Азербайджанское эхо выстрела в Новосибирске

Отдел информации 5 июня 2021,

Более 50 глав ведущих азербайджанских СМИ, депутатов и общественных деятелей обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Копия обращения имеется в распоряжении редакции haqqin.az.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Общественность Азербайджана глубоко возмущена тем фактом, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», - говорится в обращении.

В обращении также осуждаются попытки некоторых российских деятелей, включая члена Общественной палаты Российской Федерации Марию Бутину, оправдать это преступление.

«Мы расцениваем ее высказывание, как насаждение ксенофобии и нетерпимости в стране, которую считаем дружественной, уважаем и чтим её традиции, язык и культуру, дух интернационализма, толерантности и те духовные ценности, которыми всегда славилась Россия.

Азербайджанская общественность была бы готова с пониманием отнестись к такому проявлению психологической несовместимости Марии Бутиной с людьми других национальностей, мотивируя психической травмой, полученной в застенках американской тюрьмы, но только в том случае, если она принесёт публичные извинения не только семье застреленного парня, но и всему азербайджанскому народу.

Что касается действий полицейского, то наша общественность не видит ни одной причины для того, чтобы произвести выстрел, который правоохранительные органы пытаются представить как «непреднамеренное действие» Александра Гусева», - говорится в обращении.

5 июня 2021

БАКУ /Trend/ - Инспектор дорожной полиции России освобожден без всяких на то причин после убийства 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева под Новосибирском. Таким образом, люди, которые были потрясены жестокостью российской полиции несколько дней назад, на этот раз стали свидетелями краха российской правовой системы, которая достигла дна правового нигилизма, расовой и национальной дискриминации. Также они стали свидетелями того, что в основе принятых решений лежит не верховенство закона, а дискриминация по расовому и национальному признаку. Поэтому этот факт не вызвал у них удивления.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, это не первый противоправный акт против азербайджанцев в России со стороны правоохранительных органов и судов.

"Мы также видели отвратительное поведение десятков полицейских, которые шли на безоружного азербайджанца, как будто пытались нейтрализовать группу террористов, вооруженных до зубов. И после всего этого они не постеснялись говорить об "офицерской чести"...

В убийстве Абдуллаева присутствовали мотивы гнева и агрессии. Это невозможно не заметить. Обычно российская телевизионная пропаганда неделями обсуждает убийство чернокожего американца полицией США. Но они и слова не сказали о жестоком и более бесчестном поведении российской полиции. Принимаемые в России решения на почве расизма в первую очередь представляют собой очень серьезную угрозу для ее собственной безопасности. Россия - многонациональное государство, федерация, и отказ от закона в пользу расистского, ультранационалистического мышления может привести к достаточно тяжелым проблемам, которые невозможно будет урегулировать на протяжении десятилетий", - сказал эксперт.

Помимо освобождения полицейского - убийцы, на фоне этого преступления есть и другие моменты, вызывающие беспокойство, считает он.

"Например, открытая поддержка полицейского - убийцы и требование освободить преступника такими лицами, как сотрудница Russia Today, член Общественной палаты РФ и кандидат в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Мария Бутина, демонстрирует, что в такой многонациональной, многоконфессиональной стране, как Россия, на первый план выходят расистские суждения и амбиции говорить от имени русского народа. Это же означает создание благоприятных условий для возрождения "великорусского шовинизма", принесшего России большие бедствия в 1990-е годы. Представление таких людей, как Мария Бутина, в российском парламенте - величайший пример неуважения к законодательной власти, парламентаризму. Это пример еще более отвратительный, чем Константин Затулин...

Также отмечу, что зверски убитый полицией Векил Абдуллаев является гражданином Грузии. Однако мы не видим протеста официального Тбилиси по поводу убийства. Правительство Грузии, которое подает ходатайство в международные организации по поводу самого обычного инцидента, правозащитники этой страны на этот раз игнорируют происходящее. Интересно, можно ли объяснить равнодушие официального Тбилиси тем, что Векил Абдуллаев является азербайджанцем? Поднимет ли Грузия этот вопрос перед международными организациями? К сожалению, этот вопрос все еще остается открытым", - сказал Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)

Айдын Керимов, автор haqqin.az 5 июня 2021

Инспектор ДПС Александр Гусев, смертельно ранивший из пистолета задержанного 19-летнего Векила Абдуллаева, освобожден из-под стражи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Сотрудник полиции отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Главным в этой истории остается один вопрос: был ли снят с предохранителя пистолет инспектора Гусева. Ответ на него решает все: если был снят, то налицо преступная халатность, повлекшая смерть молодого человека. Если нет, если был передернут затвор – то и здесь Гусев откровенно нарушил статью 19 российского Закона о полиции, не предупредив Абдуллаева о намерении применить оружие.

Векил Абдуллаев

Словом, что пнем об сову, что совой об пень – просто срок для инспектора выходит разный. Но российских националистов такие тонкости не интересуют. В русскоязычном сегменте интернета в полную силу разгоняется волна о том, что Александр Гусев вообще должен быть освобожден от наказания. Во всем, дескать, нацмен виноват, за что и поплатился. Почему? А потому что он является нацменом.

Это-то и является самым тревожным. Обсуждение убийства Абдуллаева перешло в другую плоскость – систему отношений российской власти с азербайджанской диаспорой. Русские националисты сейчас кинулись обсасывать тему взаимоотношений новосибирского губернатора с главой Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расимом Сахиб оглы Бабаевым, подсчитывать, кто из азербайджанской диаспоры каким из объектов недвижимости в Новосибирске владеет.

Вопрос явно перерастает инцидент, который переходит все нормы цивилизованных отношений в правовом государстве: с одной стороны 19-летний гражданин Грузии, не сумевший совладать с эмоциями, с другой – взрослый вроде бы как мужик, при погонах, с оружием и с корочкой, не сумевший в силу слабой профессиональной подготовки осадить эмоционального юнца. В итоге – националистический сегмент русскоязычного интернета заходится в истерике.

На видео инцидента отчетливо слышен крик напарника Гусева после выстрела: «Ты шмальнул в него! Ты в него шмальнул, дура! Ты его потушил!» «Дура» здесь – исчерпывающая оценка профессионализма инспектора его же товарищем. Но общественное мнение уже накручено. И «ярость вскипает, как волна». Вот только ни разу не благородная. Скажу больше – дурнопахнущая, мерзкая по сути своей, вызывающая брезгливость у любого нормального человека.

Бизнес в России должен быть русских корней?

Вроде как в XXI веке живем, но вот случается такое – и из-под брендовой одежды, из-под парфюма, дезодоранта, ежедневного душа, ухоженной спа-процедурами и соляриями кожи тут же прет густопсовое, средневековое чучело национализма самого дурного толка.

«Геройка» Бутина и ее мама-бандерша Симоньян, которые исподволь, но настойчиво разжигают тему, в силу ограниченности ума не понимают, что они делают. Какая разница, кто по национальности владелец того или иного бизнеса? Инвестиции интернациональны – и только националистам это неведомо. Какая разница, кто по национальности владелец того или иного бизнеса в Новосибирске, если он аккуратно платит налоги?

Какая разница в том, кем по этническому происхождению является жертва трагедии? А если бы у инспектора была фамилия не Гусев, а Гусман? Это что-то поменяло бы? Россия всегда была примером многообразия. В Сибири в равной доле смешана кровь предков населения – донских казаков, польских шляхтичей, остзейских немцев, енисейских татар.

Так и хочется спросить у Симоньян, а если бы у полицейского была фамилия не Гусев, а Гусман? То что-то поменялось бы?

Игры с национализмом опасны в первую очередь тем, что ни один не «чистокровный» представитель того или иного сообщества не будет чувствовать себя в безопасности здесь и сейчас. Как только российская власть позволит, чтобы совершалось беззаконие, оправдываемое «чистотой крови», - сразу наступят времена, когда признание потерпевшим будет зависеть от того, правильные ли у него пропорции черепа или цвет кожи.

А там, глядишь, и разрешение заниматься бизнесом будет зависеть от того, правильный ли у тебя набор хромосом. Ну а про журналистов и говорить нечего – в эфир будет допущен только обладатель «истинно верной национальной внешности». Ничего себе перспективка, не находите?

И в заключение. Трагически погибший в результате непрофессионализма Векил Абдуллаев, о чем не говорят националисты, был гражданином Грузии. Почему в этом случае молчит Тбилиси? Опять – «бежали робкие грузины», как писал великий русский классик, кстати, с эфиопскими корнями? Мерзкое послевкусие новосибирской трагедии не оставляет…

Ситуация вокруг убийства 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева в Новосибирске продолжает развиваться по непонятному, а вернее, слишком понятному сценарию. Теперь в кампанию по защите сотрудника ДПС Александра Гусева, который и убил Абдуллаева выстрелом в голову, включился телеканал «Россия-24» в лице своей передачи «Дежурная часть».

Напомним: как уже рассказывал Minval.az, старший инспектор ДПС Александр Гусев остановил «тойоту» с тонированными стеклами, где находились трое азербайджанцев, включая и Абдуллаева. При попытке задержать водителя возникла потасовка, и инспектор Гусев сначала принялся избивать Абдуллаева, а затем якобы «случайно» выстрелил ему в голову из табельного пистолета.

Первоначально Гусева задержали, начали расследование по факту гибели человека от рук полицейского…Но затем в защиту Гусева началась шумная кампания с участием, вернее, соучастием персон вроде Марины Бутиной, явно замешанная на ксенофобии, распоряжением председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Гусев из-под стражи освобожден, зато теперь полиция резво заключает в СИЗО друзей и попутчиков убитого Векила Абдуллаева. А теперь за инспектора-убийцу резво вступился телеканал «Россия-24» в своей передаче «Дежурная часть», точнее, в ее «новосибирском» выпуске. Выдав такую смесь непрофессионализма и «чернофобии», что остается только удивляться. Для начала, российские горе-журналисты резво приводят примеры: а вы знаете, что в цивилизованном мире у полицейского куда больше прав стрелять при задержании? Затем в кадре появляются некие «ветераны милиции и полиции», которые, посмотрев прямо на телефоне видео, где запечатлена и потасовка, и роковой выстрел, выносят свой вердикт: Гусев выстрелил совершенно случайно! Он сам вздрогнул в момент выстрела! Он никого не хотел убивать!

Остановимся на этих, с позволения сказать, «аргументах» посерьезнее. Случайным был выстрел или нет, должно определить расследование, а не разглядывание телефонного видео. Более того, журналистам «Дежурной части», программы криминально-полицейских новостей, стоило бы для начала определиться: так случайным был выстрел или же у Гусева были основания нажимать на курок?

В самом деле, если у Гусева были основания стрелять, то зачем нас старательно убеждают, будто бы выстрел был случайным? А если выстрел был случайным, то это уже признание, что оснований стрелять у Гусева не было. Но тогда чего стоят все разговоры о том, какой «свободой пистолета» обладают полицейские в других странах? Проще говоря, две изложенные «Россией-24» версии банально противоречат друг другу.

Более того, по отдельности они тоже звучат неубедительно. Если выстрел был случайным, то со стороны Гусева, повторим в который уже раз, это вопиющий непрофессионализм. Старшему инспектору ДПС по штату положено знать правила обращения с оружием и не допускать случайных выстрелов. Одно только это — уже повод для серьезного разбирательства. У полицейских всего мира есть единое правило: вынимать оружие из кобуры только тогда, когда из него собираются стрелять, а не «погрозить» или «произвести впечатление». Для того, чтобы «произвести впечатление», полицейскому должно быть достаточно формы и жетона. И если старший инспектор Гусев свою «пушку» из кобуры вынул, то это уже вопиющий непрофессионализм. И явное свидетельство, что выстрел вовсе не был случайным, как нас в этом старательно пытаются убедить.

Ссылки же на зарубежный опыт не работают тем более. Да, у сотрудников правоохранительных органов, в том числе в цивилизованных странах, есть право применять оружие. Но существуют и весьма жесткие правила, когда полицейский имеет право нажать на спусковой крючок. Случай с задержанием Векила Абдуллаева под эти правила никак не подходит. Если уж российские журналисты решили ссылаться на «цивилизованный мир», то им надо было бы держать в голове, какая в полицейских ведомствах цивилизованных стран существует система внутренних расследований и, самое главное, как жестко наказывают там за проявления расизма и ксенофобии. Которые в «деле Абдуллаева», будем реалистами, налицо. Не говоря о том, что в цивилизованном мире политика и общественное мнение не могут стоять и не стоят выше закона.

Плюс ко всему, ответы на вопросы, имелись ли у Гусева основания стрелять, случайным или преднамеренным был выстрел и т.д., в цивилизованном мире должно дать следствие. Но здесь расследование даже не ведут. Гусева едва ли не объявляют героем. Но все это российские журналисты оставляют «за кадром». Более того, они вставляют в свой дурно пахнущий репортаж фразу отца убитого Векила Абдуллаева — Ягуба Абдуллаева, что если бы не было нарушения ПДД, то ничего бы не произошло, но «забывают» про другие слова Ягуба Абдуллаева: «Моего сына убили безо всякой вины. В России нет законов, разрешающих застрелить идущего по дороге человека, стрелять ему в голову из пистолета. Он не сопротивлялся, но полицейский скрутил его руку, вытащил пистолет, зарядил его и выстрелил ему в голову. Если ты хочешь припугнуть его, то стреляй в ногу. Ты же сотрудник полиции. Как это могло произойти? Я еще не знаю всех деталей происшествия. Мы похоронили ребенка и возвращаемся. А полицейского, который совершил убийство, отпустили. Наверное, так сочли нужным, но по снятому видео все понимают, что полицейский преднамеренно убил моего сына. Почему сотрудник полиции зарядил пистолет, если не хотел убивать?»

И, наконец, последний штрих, после которого «Дежурная часть — Новосибирск» окончательно «пробивает дно». Постаравшись в меру сил и способностей «отмазать» Гусева, далее журналисты начинают рассказывать давнюю криминальную историю — стрельбу на рынке и конфликт не то с мусорщиками, не то с дальнобойщиками, за которым, по слухам, «стояла этническая преступная группировка». Звучит и ее название —«Тамерлан». Первая же попытка поиска выдает: речь идет о весьма запутанной истории, где действительно фигурировали «залетные» криминальные авторитеты, но не из Азербайджана или Грузии, а из Центральной Азии. Если кто не понял, ни Векил Абдуллаев, ни его спутники, ни вообще азербайджанская диаспора Новосибирска к той криминальной истории не имели ни малейшего касательства. Но тем не менее «Россия-24» вытаскивает эти старые криминальные новости, не уточняя, кто же входил в группировку «Тамерлан». Ее как бы не называют азербайджанской, но есть и такая форма лжи — говорить вроде бы правду, но так, чтобы собеседник наверняка понял бы неправильно. И если все попытки «отмазать» старшего инспектора Гусева еще могли сойти за попытку любой ценой отстоять «честь мундира», то эпизод с группировкой «Тамерлан» — это уже прямое разжигание ксенофобии, причем со стороны государственного телеканала. А это уже политика. Которая в условиях многонациональной России априори «игра с огнем». Где в возможных прогнозах и предостережениях очень трудно «перепугать», «сгустить краски» и «рисовать черта на стене»

Нурани Minval.az

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