навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
09.06.21   Редакция

Имам держит “Меч Завоевания”

(0)
 
08.06.21  

«США подают России патроны»

(0)
 
08.06.21   Редакция

Призрак из мурманского прошлого наконец-то освободился от советского ядерного наследия

(0)
 
07.06.21   Редакция

“Железный занавес”

(0)
 
07.06.21  

Русскоязычные СМИ Латвии

(0)

последние за вчера, 08.06.21  
 
20:34  

«США подают России патроны»

(0)
 
20:24  

Азербайджанское эхо выстрела в Новосибирске

(0)
 
20:00  

Русскоязычные СМИ Израиля

(0)
 
19:46   Редакция

Призрак из мурманского прошлого наконец-то освободился от советского ядерного наследия

(0)
 
19:13   Редакция

Подборка сообщений Yahoo! News

(0)
 
17:53   Редакция

США возвратили большую часть выкупа выплаченного вымогателям компанией Colonial Pipeline

(0)
 
06:59   Редакция

Китайцы разделились во мнениях о новой тенденции среди молодёжи - молодые люди отвергают “крысиные бега” и “ложатся на диван”

(0)
 
03:16   Редакция

EXCLUSIVE!!! Коварству Путина нет предела!!! Очередная зловещая акция Петрова и Боширова!!!

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 09.06.21 19:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Имам держит “Меч Завоевания”

Впервые за 87 лет - празднование Ураза-Байрама в соборе Святой Софии 

Orthodox Times(Orthodox Times) Jun 8, 2021

Тысячи мусульман приняли участие в групповой молитве, которую возглавил верховный имам Турции Али Эрбаш.

Это первый год  после решения Эрдогана превратить собор-музей в мечеть,  когда Ураза-Байрам празднуется в Святой Софии.  Фактически, это произошло через несколько часов после нового осуждения США превращения Святой Софии в мечеть,  сообщается в Докладе о международной религиозной свободе за  2020 год .

Примечательно,  что  во время молитвы  Али Эрбаш,  сохраняя мусульманскую традицию,    держал  в руках  меч, который является символом завоевания 

«Эти празднования проходят в особые моменты, и они очень важны, они объединяют наши сердца и укрепляют наше братство», - сказал он в своем послании.

Как сообщает protothema.gr, сотни мусульман собрались во дворе собора Святой Софии  на  молитву.

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шинтоп также присутствовал на первой молитве мусульман.

Как известно, собор Святой Софии действовал как музей 87 лет. С 1453 по 1934 год это была мечеть, этот  статус  был ей возвращен  провокационным решением  президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



TRT World

@trtworld

·May 12

Впервые за 87 лет (после преобразования в мечеть в прошлом году),  Великая мечеть Айя-София принимает первых  молящихся во  время  празднования Ураза-Байрама

https://twitter.com/i/status/1392691008681426944


TRT World

@trtworld

На фото: Первый раз за 87 лет мусульмане молятся  во  время Ураза-Байрама  в  Великой мечети Айя-София в  Стамбуле, Турция

ImageImage

Image Image

2:09 AM · May 13, 2021


статью прочитали: 40 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 