архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 09.06.21 22:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Explosion forced Indian Navy to return nuclear submarine to Russia?" Индия - 09 июня 2021 г. Взрыв заставил ВМС Индии вернуть России атомную подводную лодку? Атомная подводная лодка INS Chakra была взята в аренду [у России] сроком на десять лет и введена в состав в ВМС Индии в 2012 году Web Desk June 09, 2021 (File) INS Chakra | Indian Navy 4 июня, Twitter был потрясен фотографиями из Сингапура на которых была показана атомная подводная лодка ВМС Индии INS Chakra проходящая через Малаккский пролив. Позже в тот же день появились сообщения о том, что подлодка возвращается в Россию. Индия договорилась арендовать INS Chakra у России почти два десятилетия назад и ввела ее в состав ВМС Индии в 2012 году, взяв её в аренду сроком на десять лет. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) запрещает продажу кораблей с атомными двигателями, но ничего не говорит об их аренде. Это была вторая подводная лодка ВМС Индии, носившая название «Чакра». «Раннее» возвращение INS Chakra вызвало ажиотаж, поскольку она была единственной атомной ударной подводной лодкой в ​​ВМС Индии. Ударные подводные лодки предназначены в первую очередь для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника. «Чакра» принадлежала к классу российских подводных лодок, которые в НАТО получили кодовое название «Akula». Перед передачей ВМС Индии «Чакра» на русской службе была известна под названием «Нерпа». INS Chakra также использовалась для обучения персонала, который будет работать на атомных подводных лодках ВМС Индии отечественного производства . В среду, российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что досрочное возвращение INS Chakra было вызвано взрывом на борту АПЛ весной 2020 года, в результате которого были повреждены оба его корпуса. Chakra, как и многие другие российские подводные лодки того времени, представляет собой подводную лодку с двойным корпусом, с прочным внутренним корпусом и более легким внешним корпусом, что обеспечивает большую плавучесть и повышенную живучесть в случае попадания торпеды или взрыва мины. Русскоязычный сайт ТАСС процитировал источник в российском «военно-промышленном комплексе»: «весной 2020 года на подводной лодке «Чакра» произошел взрыв баллона высокого давления .. ». В отчете утверждалось, что баллон с воздухом высокого давления находился между двумя корпусами. Помимо повреждений корпусов, взрыв повредил также «электронное оружие и гидроакустическое оборудование». В сообщении ТАСС говорится, что «после аварии индийские технические специалисты завершили ремонт обоих корпусов подлодки», после чего она была отправлена ​​в Россию. В сообщении не уточняется, с каким типом баллона с воздухом произошел инцидент. Подводные лодки класса Akula, как и почти все подводные суда, имеют балластные цистерны, наполненные водой, чтобы подводная лодка могла нырять.Чтобы удалить воду и дать подводной лодке возможность встлыть, в такие резервуары выпускается воздух под высоким давлением, На прошлой неделе NDTV сообщило, что «срочный возврат подводной лодки был вызван, помимо общего состояния корабля, который широко использовался ВМС Индии для обучения экипажей современных атомных подводных лодок», ещё и ее «все более ненадежной работы её силовой установки и проблем с техническим обслуживанием». Предыдущие аварии В октябре 2017 года появились сообщения о том, что когда INS Chakra входила в гавань Вишакхапатнам, была повреждена носовая часть подлодки. В результате аварии был поврежден купол гидролокатора корабля, что серьезно ограничило его способность обнаруживать вражеские угрозы на поверхности и под водой. Позднее The Hindu сообщил, что Россия потребовала 20 миллионов долларов для ремонта лодки, которую нужно было поставить в сухой док. Самая серьезная авария, которая произошла на будущей INS Chakra, случилась в 2008 году. АПЛ «Нерпа» проходила ходовые испытания, когда на борту случайно сработала система пожаротушения, что привело к выбросу токсичного фреона, тогда погибли 20 членов экипажа и еще 21 был ранен. Авария привела к срыву планов передачи подлодки ВМС Индии в 2008 году. Первая Chakra NDTV сообщил, что аренда INS Chakra сроком на 10 лет обошлась в 2 миллиарда долларов. Сообщается, что Россия модернизирует еще одну подводную лодку класса "Акула" для сдачи в аренду Индии в рамках сделки на сумму около 3 миллиардов долларов. Строительство нескольких подводных лодок класса Akula было затруднено после окончания холодной войны из-за нехватки средств в России. Это привело к длительным графикам строительства этих кораблей, причем некоторые из них почти не служили в ВМФ России. В настоящее время ВМФ России вводит в строй новый класс атомных подводных лодок "Ясень", имеющий однокорпусную конструкцию. Первый корабль под названием INS Chakra был также первой атомной подводной лодкой, вошедшей в состав ВМС Индии. Сделка по аренде такой подводной лодки у бывшего Советского Союза была завершена правительством тогдашнего премьер-министра Раджива Ганди. Это также была первая атомная подводная лодка, не входящая в состав военно-морских сил США, Советского Союза, Великобритании, Франции и Китая. Первая АПЛ INS Chakra арендовалась с 1988 по 1991 год. статью прочитали: 59 человек Комментарии