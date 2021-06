архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 09.06.21 23:30 скаут: Игорь Львович “rfi (radiofrance internationale)”,

"Техника глобальной операции против оргпреступности «Троянский щит» — главное" Франция - 08 июня 2021 г. Техника глобальной операции против оргпреступности «Троянский щит» Опубликовано: 08/06/2021 - RFI Заместитель директора Европола Жан-Филипп Лекуф на пресс-конференции в Гааге 8 июня 2021. AFP - JERRY LAMPEN Более 800 человек задержаны в 16 странах мира в ходе беспрецедентной по масштабу и технической изощренности операции против организованной преступности. Изъяты тонны наркотиков, сотни единиц оружия, миллионы наличности, предотвращено около сотни убийств. Глобальная спецоперация стала итогом трех лет внедрения в преступные группировки по всему миру системы зашифрованной связи ANOM. У истоков операции стояли американское ФБР и полиция Австралии. В Евросоюзе операцию по отслеживанию коммуникаций преступников координировало полицейское агентство Европол. Во вторник, 8 июня, основные участники беспрецедентной глобальной полицейской операции под кодовым названием Greenlight / Trojan Shield (Зеленый свет / Троянский щит) дали пресс-конференции по итогам трехлетней работы, завершившейся в последние дни. Большая пресс-конференция прошла в Гааге, в штаб-квартире Европола. В ней, помимо руководства полицейского агентства ЕС, приняли участие руководители ФБР, полиции Дании, Швеции и Австралии. Что рассказали в Европоле Согласно заявлению Европола, начиная с 2019 года американское Федеральное бюро расследований (ФБР) в тесном сотрудничестве с австралийской полицией проводило операцию по внедрению в сети организованной преступности системы зашифрованной связи ANOM. Подобные системы защищенной коммуникации пользуются большим спросом у преступных группировок. Внедренная ФБР система ANOM получила широкое распространение в почти ста странах мира. В ходе операции на черном рынке удалось распространить почти 12 000 устройств защищенной связи, которыми пользовались члены 300 преступных сообществ. Больше всего аппаратов разошлось в Австралии, Испании, Германии и Нидерландах. В итоге ФБР и полиции 16 стран удалось в течение полутора лет получить доступ к 27 миллионам сообщений, которыми обменивались злоумышленники, полагавшие, что общаются через защищенную систему связи. Устройства связи, стоившие на черном рынке порядка 2000 долларов, активировались специальным кодом, который было необходимо получить у одного из пользователей сети ANOM. Таким образом, преступники, передавая друг другу якобы защищенное средство связи, фактически «ставили на прослушку» всю свою группировку. Operation Trojan Shield/OTF Greenlight in numbers: 27 million messages reviewed 700 house searches 800 arrests... See More Собранная таким образом информация позволила «на прошлой неделе провести сотни полицейских операций по всему миру — от Новой Зеландии и Австралии до Европы и США — с впечатляющими результатами», — заявил 8 июня замдиректора Европола Жан-Филипп Лекуф. В 16 странах было проведено более 700 обысков, задержано более 800 человек, изъято 8 тонн кокаина, 22 тонны каннабиса, 2 тонны синтетических наркотиков, 250 единиц оружия, 55 автомобилей класса «люкс», а также почти $50 млн наличными, а также в криптовалюте. Выступивший на пресс-конференции Европола по видеосвязи замдиректора ФБР Калвин Шиверс также сообщил, что спецоперация позволила предотвратить более 100 убийств. От Австралии до севера Европы В Австралии полиция отчиталась о 224 задержанных, которым предъявлены в общей сложности более 500 обвинений, а также о ликвидации шести подпольных наркотических лабораторий. 35 человек оказались под арестом в Новой Зеландии по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег. Днем во вторник полиция Швеции сообщила о 150 задержанных в рамках операции «Троянский щит» (из них 70 человек были задержаны накануне). Многие из задержанных являются влиятельными фигурами в преступном мире, — сообщила на пресс-конференции Европола глава разведки шведской полиции Линда Стааф.

В Финляндии, как сообщает AFP, полиция заявила о 100 задержаниях в рамках глобальной операции. Изъято полтонны наркотиков, а также обнаружена подпольная мастерская по изготовлению на 3D-принтерах деталей для огнестрельного оружия. 60 человек задержала полиция Германии, в Нидерландах под стражу взяты 49 человек, 9 подозреваемых задержаны в Норвегии, суммирует агентство Reuters сообщения из европейских стран-участниц операции. Ловушка made in FBI Залогом успеха операции Greenlight/Trojan Shield, как отметили в Европоле, стала «волатильность» рынка услуг защищенной связи. В полицейском агентстве ЕС напомнили, что в последние годы были ликвидированы несколько подобных платформ. В июле 2020 года правоохранительные органы Франции, Нидерландов и Великобритании отчитались о ликвидации системы зашифрованной связи EncroChat, которой активно пользовались преступные сети. Взломали сервис киберспециалисты жандармерии Франции, позволив европейским коллегам отслеживать коммуникации злоумышленников. В 2021 году правоохранители Бельгии, Франции и Нидерландов поставили точку в истории другой системы зашифрованной связи — Sky ECC. В американском ФБР напомнили, что ставшая для преступников ловушкой платформа связи ANOM была разработана после того, как спецслужбе удалось взломать систему зашифрованной коммуникации Phantom Secure. статью прочитали: 60 человек Комментарии