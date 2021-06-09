Техника глобальной операции против оргпреступности «Троянский щит»

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
09.06.21  

"Жрите пирожки". Как одна фраза привела к гибели десятков человек

(0)
 
09.06.21   Редакция

Российскую музыкальную премию “MTV Russian Music Awards” проверят на предмет "гей-пропаганды"

(0)
 
08.06.21  

«США подают России патроны»

(0)
 
08.06.21   Редакция

Призрак из мурманского прошлого наконец-то освободился от советского ядерного наследия

(0)
 
07.06.21   Редакция

“Железный занавес”

(0)
 
07.06.21  

Русскоязычные СМИ Латвии

(0)

последние за вчера, 09.06.21  
 
20:34  

«США подают России патроны»

(0)
 
20:24  

Азербайджанское эхо выстрела в Новосибирске

(0)
 
20:00  

Русскоязычные СМИ Израиля

(0)
 
19:46   Редакция

Призрак из мурманского прошлого наконец-то освободился от советского ядерного наследия

(0)
 
19:13   Редакция

Подборка сообщений Yahoo! News

(0)
 
17:53   Редакция

США возвратили большую часть выкупа выплаченного вымогателям компанией Colonial Pipeline

(0)
 
06:59   Редакция

Китайцы разделились во мнениях о новой тенденции среди молодёжи - молодые люди отвергают “крысиные бега” и “ложатся на диван”

(0)
 
03:16   Редакция

EXCLUSIVE!!! Коварству Путина нет предела!!! Очередная зловещая акция Петрова и Боширова!!!

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 09.06.21 23:30
скаут: Игорь Львович;
   
 

Техника глобальной операции против оргпреступности «Троянский щит»

Опубликовано: 08/06/2021 - RFI

Заместитель директора Европола Жан-Филипп Лекуф на пресс-конференции в Гааге 8 июня 2021. AFP - JERRY LAMPEN

Более 800 человек задержаны в 16 странах мира в ходе беспрецедентной по масштабу и технической изощренности операции против организованной преступности. Изъяты тонны наркотиков, сотни единиц оружия, миллионы наличности, предотвращено около сотни убийств. Глобальная спецоперация стала итогом трех лет внедрения в преступные группировки по всему миру системы зашифрованной связи ANOM. У истоков операции стояли американское ФБР и полиция Австралии. В Евросоюзе операцию по отслеживанию коммуникаций преступников координировало полицейское агентство Европол.

Во вторник, 8 июня, основные участники беспрецедентной глобальной полицейской операции под кодовым названием Greenlight / Trojan Shield (Зеленый свет / Троянский щит) дали пресс-конференции по итогам трехлетней работы, завершившейся в последние дни. Большая пресс-конференция прошла в Гааге, в штаб-квартире Европола. В ней, помимо руководства полицейского агентства ЕС, приняли участие руководители ФБР, полиции Дании, Швеции и Австралии.

Что рассказали в Европоле

Согласно заявлению Европола, начиная с 2019 года американское Федеральное бюро расследований (ФБР) в тесном сотрудничестве с австралийской полицией проводило операцию по внедрению в сети организованной преступности системы зашифрованной связи ANOM. Подобные системы защищенной коммуникации пользуются большим спросом у преступных группировок. Внедренная ФБР система ANOM получила широкое распространение в почти ста странах мира. В ходе операции на черном рынке удалось распространить почти 12 000 устройств защищенной связи, которыми пользовались члены 300 преступных сообществ. Больше всего аппаратов разошлось в Австралии, Испании, Германии и Нидерландах.

В итоге ФБР и полиции 16 стран удалось в течение полутора лет получить доступ к 27 миллионам сообщений, которыми обменивались злоумышленники, полагавшие, что общаются через защищенную систему связи.

Устройства связи, стоившие на черном рынке порядка 2000 долларов, активировались специальным кодом, который было необходимо получить у одного из пользователей сети ANOM. Таким образом, преступники, передавая друг другу якобы защищенное средство связи, фактически «ставили на прослушку» всю свою группировку.

Operation Trojan Shield/OTF Greenlight in numbers:

27 million messages reviewed

700 house searches

800 arrests...

See More

Собранная таким образом информация позволила «на прошлой неделе провести сотни полицейских операций по всему миру — от Новой Зеландии и Австралии до Европы и США — с впечатляющими результатами», — заявил 8 июня замдиректора Европола Жан-Филипп Лекуф.

В 16 странах было проведено более 700 обысков, задержано более 800 человек, изъято 8 тонн кокаина, 22 тонны каннабиса, 2 тонны синтетических наркотиков, 250 единиц оружия, 55 автомобилей класса «люкс», а также почти $50 млн наличными, а также в криптовалюте.

Выступивший на пресс-конференции Европола по видеосвязи замдиректора ФБР Калвин Шиверс также сообщил, что спецоперация позволила предотвратить более 100 убийств.

От Австралии до севера Европы

В Австралии полиция отчиталась о 224 задержанных, которым предъявлены в общей сложности более 500 обвинений, а также о ликвидации шести подпольных наркотических лабораторий. 35 человек оказались под арестом в Новой Зеландии по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег.

Днем во вторник полиция Швеции сообщила о 150 задержанных в рамках операции «Троянский щит» (из них 70 человек были задержаны накануне). Многие из задержанных являются влиятельными фигурами в преступном мире, — сообщила на пресс-конференции Европола глава разведки шведской полиции Линда Стааф.


В Финляндии, как сообщает AFP, полиция заявила о 100 задержаниях в рамках глобальной операции. Изъято полтонны наркотиков, а также обнаружена подпольная мастерская по изготовлению на 3D-принтерах деталей для огнестрельного оружия.

60 человек задержала полиция Германии, в Нидерландах под стражу взяты 49 человек, 9 подозреваемых задержаны в Норвегии, суммирует агентство Reuters сообщения из европейских стран-участниц операции.

Ловушка made in FBI

Залогом успеха операции Greenlight/Trojan Shield, как отметили в Европоле, стала «волатильность» рынка услуг защищенной связи. В полицейском агентстве ЕС напомнили, что в последние годы были ликвидированы несколько подобных платформ.

В июле 2020 года правоохранительные органы Франции, Нидерландов и Великобритании отчитались о ликвидации системы зашифрованной связи EncroChat, которой активно пользовались преступные сети. Взломали сервис киберспециалисты жандармерии Франции, позволив европейским коллегам отслеживать коммуникации злоумышленников.

В 2021 году правоохранители Бельгии, Франции и Нидерландов поставили точку в истории другой системы зашифрованной связи — Sky ECC.

В американском ФБР напомнили, что ставшая для преступников ловушкой платформа связи ANOM была разработана после того, как спецслужбе удалось взломать систему зашифрованной коммуникации Phantom Secure.

статью прочитали: 60 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 