Истории мигрантов Центральной Азии об их бесправии в России

Дать взятку полицейскому или за деньги "решать" проблему - обычное дело для мигрантов.

9 июня Автор: Cabar.asia

Иллюстративное фото Фото: tajmigrant.com

Подавляющее большинство российских политиков выступают за строгий визовый режим со странами Центральной Азии, потому что, по официальной статистике, мигранты совершают в Москве каждое седьмое убийство и почти половину изнасилований. При этом совсем без мигрантов Россия обойтись не может, так как в случае отказа от них упадет экономика страны. Как мигранты сталкиваются с бесправием в России, в матераиле Cabar.asia.

"Лучше дать взятку"

По данным Федеральной миграционной службы, законно в России проживают более 10 миллионов мигрантов и еще примерно три миллиона - незаконно. Большинство из них выходцы из Центральной Азии. Разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около 1 миллиона человек.

Для российских полицейских трудовые мигранты из Центральной Азии - лакомый кусочек, считает юрист Антон Зенченко. По его данным, их останавливают без каких-либо причин для проверки документов и т.д.

Такого же мнения и активист, студент из Таджикистана Охунжон Рахимов, который учится в Санкт-Петербурге. По его словам, мигранты в России подвергаются систематическому необоснованному преследованию, которое, как правило, носит коррупционный характер. Он откликнулся на просьбу мигрантов из Узбекистана, а в итоге сам оказался в камере.

«В один обычный день я проходил мимо толпы, смотрю, там стоят девять мигрантов и полицейские. Я хотел помочь мигрантам из Узбекистана, так как они не знали русский язык. Именно из-за того, что я не дал этим полицейским нажиться на узбеках и попытался защитить наших мигрантов, меня насильно задержали и незаконно двое суток удерживали в камере. На мои требования вызвать Генконсула Таджикистана в Санкт-Петербурге, предоставить адвоката, позвонить в университет была нулевая реакция, - рассказывает Рахимов. - Меня незаконно держали в камере, раздели, я ночевал на земле и получил сильное переохлаждение. Самое обидное, на меня заведено дело об административном правонарушении. Теперь я хочу защитить свою честь в суде».

Гуля из Кыргызстана несколько лет работала в Москве, а сейчас вернулась обратно на родину. Она считает, что лучше дать взятку полицейскому, будет меньше проблем.

«Я несколько лет работала в хостеле в центре Москвы. У меня не было ВНЖ и патента на работу. Но в России это нормально. В один день в хостел нагрянула проверка, мой тогдашний работодатель дал полицейскому взятку, потом каждый месяц удерживал с моей заработной платы. Все, кто работает в России прекрасно знают, что можно так "решить" проблему", - говорит она.

Но есть, по ее словам, и те, у кого документы в порядке, но они тоже дают взятки.

"Потому что правоохранительные органы всегда найдут причину. Моему мужу, который работал водителем в «Яндекс.такси», приписали штраф - якобы вел автомобиль в нетрезвом состоянии и хотели отобрать права. Муж отдал все деньги, что были в кармане и сотовый телефон. Он никогда не пил, но это не наша земля и мы бы ничего не доказали. Сейчас мы уехали из России, потому что устали от ущемления и надоело давать всем взятки».

"Сдирание денег с мигрантов - это целая преступная схема"

Мирбек Назаров работает курьером в Москве. Парень говорит, что сдирание денег с мигрантов - это целая преступная схема.

"Я 12 раз пытался получить статус иностранного рабочего. Ничего не вышло. Меня футболили просто так, никто не мог объяснить, в чем причина. Получение официального статуса иностранного рабочего в России - дорогостоящий и зачастую непосильный для большинства гастарбайтеров процесс. Это знают все, и идти куда-то жаловаться нет смысла - больше времени и нервов уйдет. Я образованный человек, могу постоять за себя. Но как здесь привыкли нам говорить: "Ты же не пойдешь против системы, система тебя сломает", - рассказал Назаров.

А кыргызстанку Махабат А. задержали в три часа ночи и забрали в полицейский участок, где около часа проверяли документы. После ей предъявили, что у нее фальшивая регистрация, и если она не даст на руку полицейскому 6 000 рублей (81 доллар США), ее ждет депортация.

«У меня была подлинная регистрация, но это проверять никто не собирался. Меня уже начали оформлять для депортации. Я наращиваю ресницы в салоне красоты, отправляю деньги домой. Я испугалась и попросила друга привезти эти деньги. В конце полицейские согласились на 3 000 рублей (40,6 долларов США) и под утро меня отпустили.

После этого я боюсь выходить на улицу вечером или ночью, меня трясет, когда я вижу людей в погонах. То же самое в метро. Когда проверяют на наличие масок, сразу подходят к мигрантам и начинают кричать, штрафовать. Иногда хочется закрыть полностью свое лицо, чтобы не было ненависти», - говорит она.

Другой кыргызстанец Максат работает в России 5 лет. По его словам, если не дать денег, полицейские пытаются навешать разного рода обвинения. А если просрочены документы, то ставка растет.

«Полицейские привычно вылавливают неславян в метро, выводят в отдельную комнату и допрашивают несколько часов. Мигрантам, которые не знают русский язык, приходится трудно. С полицейскими спорить совершенно бесполезно. Как показывает практика, если будешь спорить, окажешься в участке. Ни для кого не секрет, что мигранты открывают сбор и собирают деньги, чтобы дать взятку и спокойно жить. Я всегда даю взятку, если даже документы в порядке», - признается Максат.

Бехруз Аслонов приехал в Москву несколько лет назад. Его друга и коллегу в одном лице отправили обратно в Таджикистан. Причина - просроченная регистрация.

«Мы всегда пытаемся вовремя все оплачивать, потому что понимаем, где живем. Но не всегда вовремя выдают заработную плату. Иногда друзей держали по два месяца в спецприемниках без причин. После этого у них просрочка миграционной карты, потому что мы можем находиться в России только 90 дней. У нас есть знакомые юристы, которые советуют не спорить с представителями закона», - говорит он.

Юрист: "МВД России распространяет мигрантофобские мифы о высокой преступности среди мигрантов"

Резонансное происшествие в Москве случилось летом 2020 года. Гражданин одной из стран Центральной Азии повздорил со службой безопасности местного рынка. На место вызвали наряд полиции, который задержал предполагаемого нарушителя спокойствия.

Однако едва его посадили в служебную машину, как вокруг автомобиля собралась толпа соотечественников задержанного. С громкими криками мигранты напали на полицейских и, не встретив серьёзного отпора, попросту отбили предполагаемого нарушителя.

После инцидента полиция России возбудила два уголовных дела по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 УК РФ («Хулиганство»). Если вину участников конфликта докажут в суде, наказание по первой из статей может составить до двух лет заключения, по второй - до семи лет.

По словам юриста Пархана Илкина, само по себе требование предъявить документы со стороны сотрудников полиции - не нарушение. Но МВД России регулярно распространяет мигрантофобские мифы о якобы высокой преступности среди мигрантов, а в большинстве случаев недействительными признают абсолютно подлинные документы.

«Мигранты, чьи права нарушены, могут обратиться с жалобой в прокуратуру. На основании статьи 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 г. по каждому обращению обязаны провести проверку и дать ответ с указанием результатов проведенной проверки. Если будут выявлены нарушения действующего законодательства, то прокурор обязан принять меры прокурорского реагирования. Но таких жалоб целый поток и, как правило, на них никто не обращает внимание», - говорит юрист.

«Всегда нужно спрашивать у полицейских имя, фамилию и требовать показать служебное удостоверение. Также если мигрант прав, он может смело снимать на телефон незаконные действия представителей власти. Это может послужить доказательством в суде» Александр Чайко, правозащитник

Мигранты часто становятся жертвами дискриминации в праве на жилище, образование, здоровье, труд и социальное обеспечение. Например, не всегда гражданин одной из стран Центральной Азии может арендовать жилье в Москве, потому что квартиры предпочитают сдавать «славянам».

Также часто встречаются истории, когда сами полицейские организовывают массовую незаконную миграцию. В 2019 году в Москве сотрудники полиции за взятки общей суммой около 50 миллионов рублей (678,5 тыс. долларов США) поставили на миграционный учёт более 50 тысяч гастарбайтеров в «резиновом» доме.

Четыре года назад некоммерческая организация «Tong Jahoni» запустила в Москве новый проект по оказанию юридической помощи мигрантам. По словам руководителя «Tong Jahoni» Валентины Чупик, иностранные мигранты в любое время могут напрямую связаться с организацией по телефону и получить консультацию.

Обратиться за помощью можно по следующим телефонам:

+7 926 834 7602, +7 903 148 9636 – на русском и английском языках,

+7 903 169 9161, +7 903 169 2920 – на русском и таджикском языках,

+7 903 799 0291 – на русском и узбекском языках.

Правозащитники этой некоммерческой организации учат мигрантов общаться с российской полицией и регулярно проводят тренинги.

«Мы предлагаем создавать адаптационные центры, в которых еще перед выездом в Россию можно было бы проверить на "чистоту" будущих мигрантов, их знание русского языка, норм законодательства и поведения в России. Это позволит трудовым мигрантам чувствовать себя более комфортно на нашей территории и не попадать в неудобные ситуации», - говорит президент федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Для совершенствования миграционного законодательства в октябре 2018 года президент России утвердил Концепцию государственной миграционной политики до 2025 года. Теперь МВД России обяжет всех мигрантов для длительного нахождения на территории страны получать единый электронный документ сроком на десять лет. В нем будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце.

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