Мюнхенский индекс рисков: чего боятся россияне, американцы и немцы?

Мюнхенская конференция по безопасности представила свой ежегодный доклад. Один из аспектов - индекс рисков в странах G7 и БРИКС. DW детально разбирает данные по России, США и Германии.

09.06.2021 Автор Роман Гончаренко

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) опубликовала в среду, 9 июня, свой доклад за 2021 год. Обычно это происходит зимой, перед открытием форума, но в этом году он был отменен из-за пандемии коронавируса. Поэтому организаторы решили выпустить доклад накануне саммитов G7 и НАТО.

На этот раз 80-страничный анализ посвящен поиску баланса между соперничеством и сотрудничеством стран либеральных западных демократий и авторитарных государств. Глава конференции немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) во вступительном слове пишет о "новой геополитической реальности", отмечая, что страны еще только начали к ней приспосабливаться.

Индекс безопасности и белые пятна в графе "Россия"

Помимо привычных статей о глобальных вызовах, которые мало меняются, изюминка нынешнего доклада - Мюнхенский индекс по безопасности 2021 (Munich Security Index). Это новый совместный проект MSC с мюнхенской консалтинговой фирмой KEKST CNC, призванный помочь сравнить восприятие рисков в разных странах. Авторы выбрали для исследования семь государств группы G7, а также пять стран БРИКС.

Вольфганг Ишингер

Всего было опрошено 12 тысяч респондентов, оценивших пять параметров: общий риск для своей страны, его тенденцию, степень возможного ущерба, а также вероятность и готовность к рискам. Эти параметры были объединены и пересчитаны в общий показатель от 1 до 100. Предложенные варианты потенциальных рисков очень разные и трудно сравнимые - от отдельных стран (США, Россия, КНДР) до изменения климата, расизма или доступа к воде и пище. Санкции в этот список не вошли.

В сводной таблице с цифрами в квадратах, окрашенных от голубого (наименьший риск) до малинового цвета (наибольший риск), есть несколько белых пятен. Больше всего таких пустых квадратов - четыре - напротив строки "Россия". Объяснение указано в ссылке. В США, Китае и России граждан не просили оценить риск, исходящий от их собственной страны. Кроме того, Россия - единственная страна из 12, в которой респондентов не спрашивали о рисках "политической поляризации", "гражданской войны и политического насилия" и "краха демократии". DW представляет основные показатели по трем странам - России, США и Германии.

Россияне считают наибольшим риском растущее неравенство

В списке рисков из почти 30 позиций на первом месте у россиян - "растущее неравенство" (индекс составил 64 пункта). Затем следуют с небольшим отрывом "экстремальная погода и лесные пожары" (62) и "разрушение естественной среды обитания" (55).

Лесные пожары - среди главных рисков в глазах россиян

Замыкают первую пятерку "будущая пандемия" (53) и "изменения климата в целом" (53). Лишь на шестом месте появляется первое политическое опасение россиян, которое исходит извне - "кампания дезинформации со стороны врагов" (52). "Пандемии коронавируса" жители России опасаются меньше (48).

В середине списка - "США" как государство (47 пунктов). Меньше всего опрошенные в России видят риск в "Северной Корее" (1), "Иране" (5) и "Китае" (21). Также россияне мало опасаются "использования ядерного оружия агрессором" (26), "расизма и других форм дискриминации" (27).

Американцы больше всего опасаются кибератак

Совсем по-другому выглядят опасения граждан США. На первом месте - "кибератаки на вашу страну" (61). На второй и третьей позициях в индексе рисков американцев "Китай" (58) и "политическая поляризация (57).

Остановленный атакой хакеров нефтепровод Colonial Pipeline в США, май 2021 года

Четвертое место делят "пандемия коронавируса" и "кампания дезинформации со стороны врагов" (по 55). "Россия" как риск в этом списке десятая (52 пункта). Меньше всего граждане США видят риск в "Евросоюзе" (19), "протекционизме" (36) и "автономных роботах и искусственном интеллекте" (38). Риски, исходящие от "КНДР" и "общего изменения климата", американские респонденты оценили одинаково (48).

Для немцев главные риски связаны с изменением климата

Для опрошенных жителей Германии самые главные риски связаны с природными изменениями. Первое место с одинаковым показателем (66) делят "изменение климата в целом", "экстремальная погода и лесные пожары", а также "разрушение естественной среды обитания". В этом немцы близки россиянам.

Четвертое-пятое место в ФРГ поделили "пандемия коронавируса" и "исламский терроризм" (64). Риск "кибератак" (62) в глазах немецких респондентов выше, чем "растущее неравенство" (59) и "массовая миграция в результате войн и изменений климата" (58).

"Россия" (41) оказалась в середине немецкого списка рисков, она ниже "Китая" на две позиции, который получил на четыре пункта больше (45). Почти такой же показатель (46) у "кампании дезинформации во стороны врагов". Замыкают немецкий список потенциальных рисков "ЕС" (18), "США" и "нехватка продовольствия" (по 25).

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