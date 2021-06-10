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опубликовано редакцией на Переводике 10.06.21 22:32
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Россия реанимирует крупнейший урановый проект в мире

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил «Росатому» представить план возобновления добычи урана в Якутии.

By  Polina Leganger Bronder   июня 09, 2021

Вице-премьер Юрий Трутнев. Фото: Government.ru

Госкорпорация «Росатом», приостановившая разработку якутских урановых месторождений в 2017 году, получила приказ вице-премьера Юрия Трутнева возобновить добычу в регионе.

Как сообщает издание РБК, Тутнев заявил о своем поручении «Росатому» на состоявшемся 2 июня совещании по вопросам эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ на территории Якутии. Действие лицензий было приостановлено до 2025 года, однако процесс отмены приостановки лицензии уже начался.

Республика Саха (Якутия) занимает примерно пятую часть территории России. Край известен своими полезными ископаемыми, а урановые месторождения Эльконского рудного района безусловно выступают одним из главных источников богатства региона.

Запасы этого района составляют около 357,1 тысяч тонн урана, что делает его крупнейшим в мире.

Уран, являющийся тяжелым металлом, крайне важен для развития ядерной энергетики. В реакторах уран используется для ядерного деления, происходящего при расщеплении атома урана нейтроном. Их столкновение позволяет высвободить большое количество энергии в виде излучения и тепла.

На совещании 2 июня министр природных ресурсов Александр Козлов напомнил, что Федеральное агентство по недропользованию  (Роснедра) приостановило лицензии «Росатома» на урановые месторождения Эльконского рудного района в 2017 году из-за резкого падения цен на металл.  

Единственное исключение было сделано для Северного месторождения, на котором добыча продолжилась. После падения цен на уран «Росатом» переориентировался в регионе добычу золота, которая приносит больше денег. Как сообщалось, лицензии на добычу урана в Эльконском рудном районе были приостановлены только до улучшения рыночной конъюнктуры и экономических условий.

Как сообщает портал SakhaNews, такое падение цен на уран было вызвано аварией на АЭС «Фукусима» в 2011 году, которая стала резким напоминанием о потенциальных недостатках ядерной энергетики, в результате чего мировой спрос на уран в последующие годы значительно упал. В 2011 году цены на уран достигали примерно 70 долларов за фунт, но после ядерной аварии рухнули вместе со спросом на уран до примерно 25 долларов за фунт.

Цена на уран оставалась на этом уровне до 2020 года. 

Однако стремительный рост стоимости металла в последнее время предвещает урановой отрасли хорошее будущее. В 2021 году цены на уран выросли примерно до 30-35 долларов за фунт. Ситуация на рынке урана не только улучшились, но и, по прогнозам, будет улучшаться и дальше. Мировой тренд на «зеленую» энергетику предвещает, что интерес к ядерной энергии и урану для ее производства продолжит расти. Как сообщает Kitco News, с начала 2021 года рыночная стоимость уранодобывающих компаний выросла примерно на 35%, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

Как пишет РБК, Трутнев поручил «Росатому» подготовить план возобновления добычи на Эльконе, предвосхищая изменения на рынке урана из роста цен.

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