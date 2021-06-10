Как Иран сеет ненависть в интернете

Редакция 08.06.2021

AP Photo/Ebrahim Noroozi

Иранские «фермы троллей» сеют раздор среди интернет-пользователей в США, пишет журнал TIME. Онлайн-активность Ирана стала объектом пристального внимания американских спецслужб.

Страницы в соцсетях, связанные с «фермами троллей», которые подчиняются иранскому правительству, активизировались в этому году после нескольких громких событий. Сначала это было объявление Джо Байдена о желании вернуться за стол переговоров по иранскому ядерному вопросу; затем – объявление 14 апреля о выводе американских войск из Афганистана, вынесение 20 апреля обвинительного приговора полицейскому Дереку Шовину, убившему афроамериканца Джорджа Флойда, и 11-дневная война между Израилем и ХАМАСом, начавшаяся 10 мая.

Именно с иранскими страницами связан всплеск антисемитизма в соцсетях на английском языке. Согласно отчету Исследовательского института сетевого заражения, который занимается исследованием дезинформации в интернете и связан с Антидиффамационной лигой, антисемитские сообщения, включая «Гитлер был прав» и «убить всех евреев», множились со скоростью 175 постов в минуту. «Многие из этих твитов были связаны с армиями троллей Ирана», – пояснил Джонатан Гринблатт, гендиректор «Антидиффамационной лиги».

Интенсивная активность Ирана наблюдалась еще раньше, во время президентской кампании 2020 года, когда Тегеран распространил сообщения, направленные на усиление существующих социальных разногласий в США и снижение шансов бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание. О подобном вмешательстве со стороны России много говорилось в СМИ, но об иранских попытках повлиять на выборы в США до недавнего времени было известно гораздо меньше.

Например, как выяснили представители американской разведки, иранские тролли за несколько недель до выборов рассылали демократам электронные письма с угрозами, выдавая себя за группу сторонников Трампа «Гордые парни». Та же сеть иранских оперативников создала и распространила видео с фальшивыми обвинениями в мошенничестве на выборах.

Согласно анализу, рассекреченному в марте Управлением директора национальной разведки (ODNI), это было частью «многосторонней тайной кампании влияния», санкционированной верховным лидером Ирана, аятоллой Али Хаменеи. Целью этих операций было «снизить перспективы выборов Трампа» и «подорвать доверие общества к избирательному процессу и институтам США, а также посеять раскол и обострить общественную напряженность в США», - говорится в отчете. По оценке ODNI, Иран использовал несколько тысяч поддельных страниц в соцсетях для распространения дезинформации.

После выборов масштабы усилий Ирана увеличились. В декабре, по данным ФБР, иранские оперативники создали веб-сайт под названием «Враги народа», который содержал угрозы убийства в адрес сотрудников избирательных комиссий США.

Представители спецслужб ожидают, что Тегеран продолжит использование «тайного влияния» в интернете, которое включает «распространение дезинформации о фальшивых угрозах или скомпрометированной избирательной инфраструктуре и рециркуляцию антиамериканских материалов», – говорится в отчете американской разведки об оценке глобальной угрозы, опубликованном в апреле.

По словам представителя разведки, правительства, включая Китай и Иран, а также международные террористические организации и внутренние экстремистские группы, используют ранее опробованные Россией методы. «Платформы, связанные с Ираном, активно работают над тем, чтобы использовать текущие события, влияющие на Америку, для достижения целей, аналогично тому, что пытается сделать Россия: сеять раздор, подрывать доверие к правительству США как внутри страны, так и за рубежом, и продвигать свои геополитические интересы и цели».

По словам Клинта Уоттса, научного сотрудника Института исследований внешней политики и бывшего агента ФБР, изучающего действия по дезинформации в интернете, иранские и российские спецслужбы часто сотрудничают и заимствуют методы друг друга.

Но аналитики говорят, что есть несколько отличительных черт иранской дезинформации в соцсетях, по которым ее легко обнаружить. По словам Уоттса, по сравнению с усилиями России по дезинформации иранские фермы троллей, как правило, «очень небрежны» и плохо скрывают свои следы. По его словам, иранцы не так хороши, как российские разведслужбы: в своих сообщениях они не звучат как настоящие американцы, и они не тратят годы на взращивание аудитории, прежде чем начать распространять дезинформацию. Эти новые учетные записи с более короткими текстами и неравномерным синтаксисом легче обнаружить.

При этом объем вмешательства Ирана в выборы 2020 года привлекает внимание разведывательного сообщества. «В этом раунде Иран провоцировал больше, чем Россия», – говорит Уоттс. К тому же, подрывная активность Ирана не ограничивается США. Она также сосредоточена на арабоязычном шиитском населении в Ираке и франкоязычном населении в Северной Африке и Латинской Америке через финансируемую государством сеть вещания HispanTV.

«Иностранное злонамеренное влияние – это непреходящая проблема, с которой сталкивается наша страна, – заявила в марте директор Национальной разведки Аврил Хейнс после обнародования отчета, в котором описывалось вмешательство России и Ирана в выборы 2020 года. – Эти усилия противников США направлены на обострение разногласий и подрыв доверия к нашим демократическим институтам».

Хейнс руководит созданием нового департамента, названного Центром иностранного злонамеренного влияния, для отслеживания активности в социальных сетях со стороны иностранных правительств и террористических групп. Министерство внутренней безопасности также изучает новые способы борьбы с кампаниями дезинформации, распространяемой иностранными правительствами и террористическими группами, и создало внутреннюю рабочую группу по этому вопросу.

Александра Аппельберг, по материалам зарубежных СМИ. AP Photo/Ebrahim Noroozi

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