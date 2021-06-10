Варшава возмущена Днём народного единства Лукашенко

Андрей Позняков • 09/06/2021

Акция памяти защитников Польши у мемориала на Вестерплатте Авторское право AP Photo/Czarek Sokolowski, file

МИД Польши выразил возмущение в связи с решением белорусских властей отмечать 17 сентября День народного единства. Этот государственный праздник приурочен к вводу советских войск в Польшу в 1939 г., — объясняли в администрации Александра Лукашенко. 17 сентября Красная армия перешла границу и заняла территорию, определённую соглашением между Москвой и Берлином о разделе страны. «Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году», — говорится в пояснении к указу.

Польша называет советско-нацистский пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и разделе зон влияния непосредственной причиной начала Второй мировой войны. Варшава напоминает о резолюции Европарламента 2019 г., где сказано об ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание конфликта.

Совместное нападение СССР и нацистов на Польшу положило начало самой ужасной войне в мировой истории, унесшей жизни 60 миллионов человек, включая белорусов. Многие из них погибли в немецких концлагерях и советских исправительно-трудовых лагерях. Для нескольких сотен тысяч польских мирных жителей 17 сентября 1939 года означало лишение польского гражданства, достоинства и смерть в отдалённых регионах Советской России. Министерство иностранных дел Польши

Польский МИД обвиняет Лукашенко в прославлении советского наследия и попытке «отрезать Беларусь от её истинных корней». Учреждение Дня народного единства Варшава расценивает как удар по независимости и суверенитету соседней республики.

О значении советско-нацистского сотрудничества в белорусской истории Лукашенко заявлял неоднократно. В 2019 г. в интервью «Эху Москвы» он говорил, что Сталину надо было бы поставить памятник за пакт Молотова-Риббентропа.

В 1989 Съезд народных депутатов СССР осудил секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. В последние годы российские власти оправдывают совместный с гитлеровской Германией раздел Польши как меру по защите гражданского населения от нацистов. Сам договор о ненападении, по версии советской историографии, которую повторяет президент Владимир Путин, позволил СССР отсрочить начало войны с Германией. Эти действия, якобы, помогли сохранить миллионы жизней.

На этой неделе Госдума рассматривает законопроект о запрете отождествлять политику советского и нацистского руководства, а также действие военнослужащих в годы Второй мировой войны.

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