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опубликовано редакцией на Переводике 11.06.21 19:54
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские соучредители “ушли” из Momentus

by Jeff Foust — June 10, 2021

Михаил Кокорич, который ушел с поста генерального директора Momentus в январе, теперь «полностью отделен» от компании вместе с другим российским соучредителем Львом Хасисом.  Credit: Momentus

WASHINGTON — Компания Momentus, занимающаяся космическими перевозками, заявляет, что она достигла  соглашения с федеральными агентствами  по  вопросам  национальной безопасности  и  ее российские соучредители теперь «полностью отделяются» от компании.

В заявлении от 9 июня Momentus сообщила, что подписала соглашение о национальной безопасности (NSA) с министерством обороны и казначейством, в котором излагаются шаги, которые компания предпримет для решения проблем безопасности, которые препятствовали первым запускам ее космических буксиров.

Это включает  в  себя  продажу своих пакетов акций российскими соучредителями компании Михаилом Кокоричем и Львом Хасисом. «На сегодняшний день наши соучредители полностью вышли из компании, что помогает решить основную проблему, вызывавшую озабоченность правительства», - говорится в заявлении Дона Хармса, исполнительного директора Momentus.

Momentus с начала этого года работала над решением вопросов, поднятых Министерством обороны относительно российской собственности. Хармс занял пост генерального директора в январе, когда Кокорич ушел в отставку в рамках того, что компания назвала «попыткой ускорить решение проблем связанных  с  национальной безопасностью США и иностранной собственностью».

В марте Momentus объявила, что Kokorich & Brainyspace LLC, компания, принадлежащая Хасису и его жене, передали свои акции в доверительный фонд с правом голоса и продадут их в течение трех лет. Компания заявила, что этот шаг был предпринят в ответ на письмо  министерства обороны в январе, «в котором  говорилось, что  компания  Momentus представляет опасность для национальной безопасности в результате иностранного владения и контроля Momentus со стороны Михаила Кокорича и Льва Хасиса и связанных с ними лиц».

К этому времени Momentus уже упустил первоначальную возможность запустить свой первый буксир Vigoride-1 в рамках миссии SpaceX Transporter-1 в январе. Компания заявила, что не может завершить проверку полезной нагрузки Управлением коммерческого космического транспорта Федерального управления гражданской авиации вовремя, чтобы осуществить запуск.

Momentus надеялся запустить Vigoride-1 в рамках миссии SpaceX Transporter-2 в конце этого месяца вместе с более крупным буксиром Vigoride-2. Однако 11 мая компания объявила, что FAA отклонило заявку компании на проверку полезной нагрузки «на основании вывода FAA о том, что ее запуск может поставить под угрозу национальную безопасность США».

В апреле компания также сообщила, что Lockheed Martin отказалась от Momentus в ходе финансируемой НАСА  миссии по демонстрации технологий, присужденной Lockheed в октябре 2020 года. Ни одна из компаний не сообщила, был ли этот шаг связан с проблемами национальной безопасности, которые Министерство обороны подняло в отношении Momentus.

Momentus заявила, что теперь сосредоточится на выполнении условий соглашения о национальной безопасности. К ним относятся усиленные меры безопасности и найм людей для дополнительного надзора. Компания также добавит в свой совет директора, назначенного Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS), которому будет поручено подтвердить соблюдение Momentus условий соглашения.

Компания считает, что это позволит ей преодолеть прошлые препятствия на пути к спуску первых буксиров. «Как только меры АНБ будут реализованы, мы возобновим наши усилия по скорейшему получению правительственных разрешений, чтобы расчистить наш путь к полетам», - сказал Хармс.

Эти проблемы национальной безопасности также осложнили его усилия по завершению слияния с Stable Road Acquisition Corporation, специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). Компании объявили о слиянии в октябре 2020 года, это  слияние добавило  Momentus 310 миллионов долларов  и довело  её  стоимость до  1,2 миллиарда долларов.

13 мая у Stable Road был крайний срок для завершения сделки или ликвидации SPAC. Акционеры одобрили продление этого срока на три месяца -   до 13 августа.

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