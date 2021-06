архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.06.21 21:17 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Polish City of Krakow Announces Crackdown on Antisemitic ‘Lucky Jew’ Figurines" Глобальная сеть - 10 июня 2021 г. В польском городе Краков призвали прекратить продажу антисемитских картин и статуэток “Удачливый еврей” by Algemeiner Staff JUNE 10, 2021 В Польше продаются картины, пропагандирующие антисемитский стереотип, связывающий евреев с деньгами.. Photo: Tomasz Sikora Facebook page. Муниципальные власти второго по величине города Польши призвали прекратить продажу статуэток и картин так называемого «Удачливого еврея», на которых изображен ортодоксальный еврей со стереотипно семитскими чертами лица, считающий золотые монеты. «Эти фигурки антисемитские, и нам пора это понять», - заявил в четверг Роберт Пясковски, культурный представитель мэра Кракова Яцека Майхровски. «В таком городе, как Краков, с таким тяжелым наследием и болезненным прошлым, их нельзя продавать», - сказал Пясковски. «Хватит заметать такие вещи под ковёр». Заявление последовало за процессом консультаций, начатым в 2020 году по поводу продолжающейся продажи статуэток, которые вызвали гнев как внутри, так и за пределами Польши. Музеи, религиозные ассоциации и другие учреждения были опрошены муниципалитетом Кракова относительно их взглядов на этот вопрос. «Наша позиция - это перелом», - отметил Пясковский. «Мы, наконец, назвали явление, мы его показали. Я надеюсь, что это станет началом важного разговора о польско-еврейских отношениях, сочувствии и взглядах друг на друга». Хотя город не может наложить полный запрет на торговцев, продающих оскорбительные фигурки, он ввел политику, которая обуславливает лицензирование владельцев магазинчиков, рыночных прилавков и других розничных торговцев обязательством не продавать их в будущем. Пясковский сказал, что он посетил несколько магазинов, торгующих фигурками, чтобы убедить их не делать этого. «Недавно я побывал в трех магазинах. Два хозяина согласились со мной, что эти фигурки неуместны, один засмеялся», - вспоминал он. «Но это не смешно для иностранных туристов, которых часто возмущает именно такое изображение еврея. Я получаю от них много писем». Феномен появления в польских домах фигурок «Удачливого еврея», которые обычно делаются из дерева, возник и стал очень популярным за последние 20 лет. В какой-то момент статуэтки можно было даже купить в официальном сувенирном магазине польского парламента, пока протесты еврейских групп в 2017 году не остановили их дальнейшую продажу. Совсем недавно, в декабре 2019 года, принадлежащий Германии розничный гигант OBI удалил аналогичные товары из 58 своих магазинов по всей Польше, в том числе картины изображающие евреев в традиционных религиозных одеждах, когда они сидели и тщательно считали свои монеты. В то время как статуэтки обычно считаются в Польше безобидными талисманами, предназначенными для привлечения богатства и финансового благополучия, еврейские группы и историки говорят, что они вызывают в воображении опасный стереотип о евреях как о жадных ростовщиках, стереотип который на протяжении веков провоцировал погромы и другие антиеврейские зверства. Бывший глава Антидиффамационной лиги Авраам Фоксман, переживший Холокост в Польше, давно призывал форсировать образовательные усилия по разоблачению антисемитского характера фигурок. «Польша полна изображений евреев в статуэтках, скульптурах, картинах, продвигающих вековой антисемитский миф о евреях и деньгах… Этот миф убивал евреев в Польше во время Холокоста и после Холокоста», - сказал Фоксман в интервью The Algemeiner в марте. статью прочитали: 65 человек Комментарии