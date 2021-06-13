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опубликовано редакцией на Переводике 13.06.21 05:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китайские хакеры атаковали сайты правительства России

Moscow | June 12, 2021

Согласно сообщению американской  компанией SentinelOne, хакеры из Китая использовали уникальное вредоносное ПО для взлома веб-сайтов российских государственных учреждений с целью кражи конфиденциальных  данных.

Само  сообщение основано на отчете, опубликованном в прошлом месяце Федеральной службой безопасности (ФСБ), одним из главных шпионских агентств России, и кибер-подразделением телекоммуникационной компании «Ростелеком».

В отчете отмечается, как хакерская группа под названием ThunderCats (связанная с Китаем) взламывала сайты российских государственных учреждений.

Эксперты американской компании SentinelOne заявили, что вредоносный код, использовавшийся для взлома российских федеральных ведомств, аналогичен хакерским инструментам, ассоциируемым с   широким кругом предполагаемых  китайских шпионов, которые также в последние годы нацелены на правительства азиатских стран, сообщает Cyberscoop, ведущий медиапортал  в  области  кибербезопасности.

Эксперты пришли к выводу, что хакеры из Китая разработали уникальное вредоносное ПО  под названием Mail-O - по сути, программу-загрузчик, внешне напоминающую легитимную утилиту от Mail.ru Group Disk-O. По мнению экспертов, киберпреступники  действовали в интересах иностранного государства (какое это государство -  не уточняется, но намекается  на Поднебесную).

Эти нападения на Россию в отчете названы «беспрецедентными».

«После проникновения в локальную сеть злоумышленники традиционно предприняли меры, направленные на полную компрометацию инфраструктуры и кражу конфиденциальных правительственных данных», - говорится в сообщении.

Эксперты  отметили  в отчете ФСБ, что российские госструктуры и  ранее  становились мишенями «кибернаемников, преследующих интересы иностранного государства».

Текущая кибератака уникальна и оценивается экспертами как угроза федерального масштаба. Те, кто осуществлял  нападение, использовали новейшее программное обеспечение.

Уровень скрытности  действий   преступников был на грани фантастики: как объясняют эксперты, он был достигнут благодаря необнаруживаемым вредоносным программам, легитимным утилитам и пониманию внутренней логики инструментов защиты информации, используемых властями.

Кроме того, злоумышленники использовали одновременно несколько типов атак: фишинг, использование веб-уязвимостей и атаки через подрядчиков. И, наконец, против России была использована инфраструктура российских ресурсов (облака Яндекс и Mail.ru Group).

Очевидно, для этого были задействованы хакеры самого высокого уровня - пятого. Отсюда напрашивается вывод, что речь идет о больших деньгах, которые принадлежат не частному лицу или группе лиц, а государству.

Выводы SentinelOne указывают на реальность, которую часто упускают из виду в дискуссиях о кибербезопасности, ориентированных на США: правительства России и Китая проводят много кибершпионских  операций  друг против друга.

Например, в прошлом году официальные лица США публично разоблачили предполагаемую хакерскую кампанию Китая, нацеленную на организации в России и других бывших советских республиках.

«Идея нападения Китая на российское правительство [и наоборот] не должна шокировать нас», - сказал исследователь Хуан Андрес Герреро-Сааде в электронном письме. Китайско-российские отношения сложны и включают в себя такие горячие вопросы, как общие границы, дипломатические и экономические интересы. «Андрей Солдатов, российский журналист, написавший книгу о подъеме ФСБ после распада Советского Союза, сказал, что отчет ФСБ, похоже, был попыткой изобразить российские организации, как  сталкивающиеся с теми же угрозами, что и другие организации.

«Это похоже на то, что они  говорят  -  мол  мы все сталкиваемся с одним и тем же врагом, давайте вместе бороться с ним», - добавил Солдатов, - «а для этого приходите к нам, в ФСБ». (ANI)

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