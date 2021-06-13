Ахмадинежад: глава контрразведки Ирана был израильским шпионом

By David Israel - 3 Tammuz 5781 – June 12, 2021

Photo Credit: YouTube Screenshot

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в программе Iran International TV, 12 июня 2021 года.

Махмуд Ахмадинежад, который занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, в пятницу сказал программе Iran International, что высокопоставленный сотрудник иранской разведки, отвечающий за противодействие израильскому шпионажу в Иране, был израильским агентом ( Ахмадинежад утверждает, что Израиль проник в иранскую разведку ). Бывший президент не назвал имя шпиона и не назвал даты предполагаемого проникновения, но он был категоричен, объясняя успех разведывательных операций Израиля в Иране проникновением еврейского государства в разведку и службы безопасности Ирана.

Iran International - телевизионная станция на персидском языке со штаб-квартирой в Лондоне, вещающая на иранских зрителей через спутник. Канал сообщал о нарушениях прав человека, политике и репрессиях в отношении ЛГБТК и женщин в Иране. Он был дважды номинирован Ассоциацией международного вещания на звание Международного канала года.

В апреле 2017 года Ахмадинежад объявил, что планирует баллотироваться на третий срок на президентских выборах 2017 года, несмотря на возражения верховного лидера аятоллы Хаменеи. Ахмадинежад оставался резким критиком нынешнего правительства и его кандидатура была, в конечном итоге, отклонена Советом стражей. Он зарегистрировался для участия в президентских выборах 2021 года и снова получил отказ.

Уходящий глава Моссада Йоси Коэн в четверг сообщил Channel 12 News, что группа , совершившая взлом 31 января 2018 года иранского ядерного архива на окраине Тегерана, состояла из, примерно, двадцати агентов, ни один из которых не был израильтянином. Коэн также сообщил, что Моссад располагал точной информацией о комплексе где хранился архив и построил идентичный комплекс за пределами Израиля, где они тренировали этих агентов. «Мы поняли внутреннюю структуру сайта и порядок контейнеров», - сказал Коэн.

Тем не менее то, что обнаружили его агенты, вызвало еще большую тревогу, чем ожидал шеф. «Только когда мы взломали массивные сейфы и начали получать изображения и описания на персидском языке, которые читали в Интернете, мы поняли, что получили то, что хотели: мы видим перед собой иранские военные ядерные планы», - сказал Коэн.

В пятничном интервью Ахмадинежад рассказал о крупной израильской операции в Иране и о «коррумпированной банде на высшем уровне спецслужб Исламской Республики».

«Эта коррумпированная банда должна раскрыть свою роль в убийстве иранских ученых-ядерщиков и взрывах на обогатительной фабрике в Натанзе. Они украли важные документы из Торкузабада и Иранского космического агентства. Это не шутки. Были украдены чрезвычайно важные документы и поставлена ​​под угрозу безопасность страны», - сказал Ахмадинежад.

Как сообщает Iran International, бывший президент сказал, что израильские агенты в аппарате служб безопасности Ирана «провели крупную операцию в Торкузабаде (недалеко от Тегерана). Они передали Израилю несколько фургонов с документами. Это был не просто лист бумаги. Было несколько фургонов».

«Как им удалось вывезти несколько фургонов из страны со всеми контрольно-пропускными пунктами в этой стране?» - спросил Ахмадинежад.

Ахмадинежад утверждал, что министра разведки Ирана держали в неведении и он распространял дезинформацию об израильском вторжении. «Они сказали ему, что обычные воры использовали соседнее здание и что в конце концов они были арестованы полицией», - сказал Ахмадинежад.

Ахмадинежад также обвинил спецслужбы Ирана в том, что они находятся в неведении относительно убийств Моссадом ведущих ученых-ядерщиков страны. «Они арестовали несколько невиновных людей, в том числе Мазиара Эбрахими, который позже раскрыл это, после того, как был освобожден, и сказал, что задержанных заставили дать показания против самих себя», - сказал он.

«Спецслужбы, которые должны предотвращать эти инциденты, ждут, пока они не произойдут, а затем идут перед телекамерами и заявляют, что обнаружили заговор. Затем они называют несколько фальшивых имен и либо делают вид, что убили виновных, либо говорят, что уже покинули страну. А затем они закрывают дело », - сказал Ахмадинежад каналу Iran International.





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