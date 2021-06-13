Путинская Россия - это ошибочный путь, который Китаю следует избегать

После десятилетия пребывания у власти, авторитарные лидеры становятся ещё хуже

Minxin Pei June 13, 2021

Минсин Пей - профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна и внештатный старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла в США

Дипломатическая изоляция привела Путина в объятия Китая © AP

Коммунистическая партия Китая гордится тем, что извлекла уроки из падения других диктатур. После распада Советского Союза в 1991 году китайские лидеры заказывали академические исследования и проводили семинары, пытаясь понять, как и почему, некогда могучий советский режим рухнул, как карточный домик.

Это отнюдь не было бесполезным занятием. Уроки, извлеченные из распада Советского Союза, такие как имперский переворот, дорогостоящая гонка вооружений и экономический застой, помогли КПК сформулировать свою стратегию выживания в эпоху после Тяньаньмэнь. По общему мнению, партия получала пользу от этих уроков - до того момента, пока президент Си Цзиньпин, после прихода к власти в конце 2012 года, не принял совершенно новую стратегию.

Теперь, когда Китай фактически вернулся к единоличному правлению, КПК может захотеть взглянуть на опыт России за два десятилетия пребывания у власти президента Владимира Путина.

Сейчас КПК намечает путь вперед, а впереди скрываются некоторые из опасностей, которые ускорили распад Советского Союза, и не только такие как разворачивающаяся холодная война с США, но и совершенно другого плана. Избежание ошибок, допущенных Путиным, должно, по крайней мере, теоретически, помочь укрепить правление КПК, в то время когда Си начинает свое второе десятилетие у руля власти.

Безусловно, официальный китайский нарратив изображает эпоху Путина как впечатляющий успех, время когда российский властитель возродил экономику, восстановил порядок в стране и её статус как великой державы. Реальность, конечно же, несколько иная.

Первое десятилетие правления Путина, совпавшее с ростом цен на нефть, было связано с восстановлением экономики России. Несмотря на то, что он демонтировал зарождающуюся демократию в России в течение нескольких лет после своего прихода к власти в 1999 году, Путин начал разминать геополитические мускулы России только на второй срок. Начав свой третий президентский срок в 2012 году - он был премьер-министром с 2008 по 2012 год - Путин удвоил свои усилия по проведению той же самой стратегии - чтобы сделать Россию снова великой.

Послужной список Путина за последние девять лет полон невыполненных обещаний и дорогостоящих ошибок. В экономическом отношении Россия по-прежнему зависит от углеводородов: в 2018 году на нефть и газ приходилось 39% экономики. Амбициозный проект Кремля по развитию высокотехнологичных отраслей и диверсификации экономики остается лишь на бумаге.

Тем временем железная хватка Путина у власти превратила российскую политику в спектакль одного актера. В результате действия Москвы были больше связаны с защитой имиджа и власти Путина, чем с продвижением национальных интересов России и решением ее долгосрочных социально-экономических проблем.

Самым катастрофическим последствием реваншистской внешней политики Путина, проявившейся в его захвате Крыма в 2014 году, является международная изоляция России и эскалация конфронтации с Западом. Путин может быть доволен своими тактическими достижениями, такими как война на востоке Украины, военное вмешательство России в Сирию и вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, которые помогли Дональду Трампу победить в Белом доме.

Но стратегические издержки для России огромны. Санкции, введенные Западом после захвата Крыма, нанесли тяжелый урон российской экономике. Прокси-война на востоке Украины истощает ограниченные ресурсы Москвы. Дипломатическая изоляция вынудила Путина броситься в объятия Китая - тактический альянс, которого он бы избегал, если бы у него был выбор. Путин сохранял решительно холодную позицию по отношению к Китаю в течение своего первого десятилетия пребывания у власти.

Если КПК хочет избежать трудностей, в которых оказалась Россия, ей следует присмотреться к некоторым ценным урокам путинизма.

Первый урок - не ставить геополитическую телегу впереди экономической лошади. Самая большая ошибка Путина заключалась в переоценке своей силы и противостоянии Западу с позиции экономической слабости. Россия может обладать тысячами ядерных боеголовок, но ее структурные экономические слабости, такие как чрезмерная зависимость от природных ресурсов, экономика, размер которой меньше одной десятой американской, и отсутствие коммерческого высокотехнологичного сектора, не могут выдержать чрезвычайно амбициозной внешней политики.

Следовательно, тактические успехи приносят в основном иллюзорные геополитические выгоды. Например, военное вмешательство Путина в Сирии может показаться блестящим ходом на бумаге, но долгосрочные выгоды для России ничтожны, потому что Ближний Восток - это далеко не “ближнее зарубежье” для Москвы.

Российская военная техника движется вблизи турецкого пограничного города Кизилтепе на северо-востоке Сирии в ноябре 2019 года: долгосрочные выгоды от военного вмешательства незначительны. © Reuters

Еще один урок, который китайские лидеры могут извлечь из России, - это не недооценивать издержки конфронтации с Западом. США и их союзники обладают широким набором инструментов, таких как финансовые санкции, технические ограничения и помощь Украине, которые значительно увеличили расходы России после захвата Крыма.

Последний урок, который следует принять во внимание Китаю, заключается в том, что, поскольку коррекция в середине курса практически невозможна при правлении сильного человека, во втором десятилетии у власти ситуация, как правило, ухудшается, потому что большинство доминирующих лидеров обычно истощают себя через десятилетие. Если обещанные реформы не будут реализованы в первое десятилетие, большинство лидеров вряд ли добьются многого во втором. В то же время они с большей вероятностью удвоят свои ошибки, чем исправят их, чтобы не подорвать свой авторитет.

Учитывая якобы теплые отношения между Китаем и Россией сейчас, немыслимо, чтобы китайские лидеры ссылались на путинскую Россию в качестве примера того, как не управлять страной. Но они совершают огромную ошибку. Судя по всему, пойдя по тому же пути, по которому Путин пошел десять лет назад, завтрашний Китай вполне может оказаться очень похожим на сегодняшнюю Россию.

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