Байден видит «потенциальный» прогресс в открытости Путина к экстрадиции киберпреступников

Maureen Groppe USA TODAY

Президент США Джо Байден принимает участие в пресс-конференции в заключительный день саммита G7 в аэропорту Cornwall Newquay 13 июня 2021 года.

ВАШИНГТОН. В воскресенье президент Джо Байден заявил, что готовность президента России Владимира Путина к обмену киберпреступниками с США - это «потенциально хороший признак прогресса».

Но, как позже пояснил советник президента по национальной безопасности, Байден не говорил, что собирается обменивать таких преступников с Россией.

«Он имел в виду, что если Владимир Путин придет и скажет: «Я хочу убедиться, что киберпреступники будут привлечены к ответственности», Джо Байден вполне готов подтвердить и показать, что киберпреступники будут привлечены к ответственности в Америке, потому что они уже находятся здесь, - сказал позже Джейк Салливан репортерам. - Речь не идет об обменах или свопах или чем-то подобном.

В среду, в Женеве, Байден сядет за стол с Путиным, чтобы обсудить отношения между странами, которые, как говорят оба лидера находятся на низком уровне.

Завершая встречу с руководителями самых крупных и богатых демократических стран мира, Байден сказал журналистам, что, возможно, он не сможет повлиять на Путина.

«Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед публикой», - сказал он. .

Но, добавил Байден, Путин может иметь стимулы для работы с Соединенными Штатами.

«Россия занимается деятельностью которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам» сказал Байден. «Но они также “откусили” некоторые реальные проблемы, и теперь они имеют проблемы с тем чтобы “прожевать” их.

Байден упомянул о необходимости России восстановить раздираемые конфликтами Ливию и Сирию, а также заняться своей собственной экономикой и пандемией коронавируса.

Россия и киберпреступления

Байден заявил, что вопросы, которые он планирует поднять на саммите, включают в себя базирующихся в России киберпреступников, связанных с недавними атаками на компании США

«Ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, участвующих в кибератаках, включая кибервымогательство. И президент намерен очень ясно дать понять это президенту Путину, - заявил госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье на канале ABC «На этой неделе». «Мы ждем от России сотрудничества в борьбе с этими преступными организациями в тех случаях когда они действуют с территории России».

В интервью, которое транслировалось в воскресенье по государственному телевидению в России, Путин сказал, что нация «конечно» выдаст преступников, если Соединенные Штаты «согласятся сделать то же самое».

Байден заявил журналистам что он открыт для взаимной ответственности.

«Если есть преступления совершенные против России ... и люди совершившие эти преступления в настоящее время скрываются в Соединенных Штатах, я привержен к привлечению их к ответственности» сказал он.

Встреча лидеров в формате «один на один» станет их первой личной встречей с тех пор, как Байден стал президентом.

Байден отказался от проведения совместной пресс-конференции после саммита в пользу отдельных. Он сказал - это значит, что в центре внимания будет не их публичное взаимодействие, а собственно то о чем говорили на встрече.

«Я не хочу, чтобы меня отвлекали вопросами :«Вы пожали друг другу руки? Кто говорил больше всего?» и так далее - сказал Байден. - Он может сказать о чем была встреча, по его мнению. А я скажу о чем была встреча по моему».

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