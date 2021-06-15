Видео: «Первая встреча»

Российский истребитель Су-30 заставил отступить два F-35-A Lightning II

By Guest Author- June 11, 2021

Согласно сообщениям, российский истребитель Су 30-СМ и два F-35-A Lightning II ВВС Италии участвовали в воздушном перехвате над Балтийским морем.

На видео, опубликованном в Instagram, показаны российский Су-30СМ Flanker и два F-35 итальянских ВВС, летевшие рядом с Эстонией, в районе, где эти итальянские самолеты-невидимки используются для проведения операции Quick Reaction Alert (QRA) в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтии.

Считается, что F-35 приняли миссию НАТО в Балтии от подразделения Eurofighter ВВС Германии, которое было развернуто там ранее





Истребители F-35A приближаются к российскому транспортному самолету Ан-12, который, в сопровождении истребителя Су 30-СМ, летел в Калининград.

Как только F-35A оказался в непосредственной близости от транспортного самолета Ан-12, российский Су 30СМ внезапно подлетел к итальянскому истребителю, заставив его отступить.

Истребители F-35A, участвовавшие в перехвате, прибыли с авиабазы ​​Амендола на юго-востоке Италии.

По данным The Aviationist, это первое подразделение Aeronautica Militare, получившее самолеты Lightning II в 2016 году, и первое в Европе, получившее Initial Operational Capability (IOC) в 2018 году .

File Image: Su-30SM

Lockheed Martin F-35 Lightning II - американский одномоторный всепогодный многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения. Считающийся самым технологически продвинутым из когда-либо построенных самолетов, он сочетает в себе высокую скрытность с непревзойденной ситуационной осведомленностью.

Программа F-35 Joint Strike Fighter - самая дорогостоящая программа вооружений американских вооруженных сил. Как ранее сообщала газета EurAsian Times, при поддержке расширенного сбора данных и надежного коммуникационного пакета он может выполнять миссии в электронном виде.

Су-30СМ - это модернизированная версия оригинального российского истребителя Су-30 поколения 4+. Это сверхманевренный многоцелевой истребитель, созданный по заданию ВКС России.

Су-30СМ нынешнего поколения и их варианты имеют на борту двигатель АЛ-31Ф, обеспечивающий максимальную тягу 12 500 кгс. Будучи сверхманевренным реактивным самолетом, это один из лучших в мире истребителей ближнего боя, в котором проводятся обновления, позволяющие оснастить его надежными вариантами взаимодействия с BVR (за пределами видимости).

Су-30СМ считается боеспособным истребителем, хотя его производство было остановлено в пользу более компетентного Су-30СМ2, который в настоящее время начинает службу в ВВС России.

Есть предположение, что решение отправить Су-30СМ для сопровождения транспортника через Прибалтику могло быть основано на разведданных о том, что в этом районе будет присутствовать F-35 и дать возможность Су-30СМ прямо встретиться с истребителем американского производства - анализ, опубликованный Militarywatchmagazine.

Written by Kashish Tandon

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