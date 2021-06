архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.06.21 17:35

"Few across 17 advanced economies have confidence in Putin" Глобальная сеть - 14 июня 2021 г. Рейтинг доверия Владимиру Путину на международной арене В 17-ти странах с развитой экономикой лидеру России доверяют немногие BY LAURA SILVER AND J.J. MONCUS 14 ИЮНЯ 2021 Г. Президент России Владимир Путин на виртуальном мероприятии в июне 2020 г. (Алексей Дружинин / ТАСС через Getty Images) Глобальный имидж президента России Владимира Путина в течение многих лет был неизменно низким во многих странах, и исследование Pew Research Center, проведенное этим летом в 17 странах с развитой экономикой, показывает, что негативное отношение к его деятельности в большинстве мест достигли или близки к историческим максимумам. Сегодня в среднем 22% опрошенных говорят, что уверены в том, что Путин поступает правильно в мировых делах, по сравнению со средним показателем 74%, которые заявляют, что у них нет такой уверенности. Сингапур (55%), Греция (55%), Италия (36%) и Тайвань (34%) выделяются как те немногие страны, где примерно треть или более опрошенных заявили, что доверяют президенту России. Самый низкий уровень доверия - в Швеции (14%) и США (16%). В обеих этих странах, а также в Нидерландах, Соединенном Королевстве, Канаде, Австралии, Франции, Новой Зеландии и Бельгии, по крайней мере, 45% или больше опрошенных говорят , что они вообще не доверяют ему. Хотя уровень доверия к Путину был довольно низким во многих странах на протяжении большей части последнего десятилетия, особенно после аннексии Крыма в 2014 году, в прошлом году он еще больше упал в Австралии (на 7 процентных пунктов).











Доверие к Путину во многих местах остается на рекордно низком уровне Во многих местах, где проводился опрос, молодые люди больше доверяют Путину, чем их старшие сограждане. Наибольшая разница наблюдается в Японии (44 процентных пункта между самыми молодыми и старшими респондентами), в Великобритании, Испании, Австралии, Франции и Новой Зеландии разница составляет не менее 20 процентных пунктов. Хотя в США разница меньше, американцы моложе 30 лет также более склонны доверять Путину: так говорят примерно пятая часть людей в возрасте от 18 до 29 лет по сравнению с 9% среди тех, кто 65 лет и старше. Эти возрастные закономерности часто преобладали во взглядах на Путина. Что же касается мнения о России в целом, то молодые люди также склонны иметь более благоприятные взгляды на страну, чем люди старшего возраста. В некоторых странах мужчины более доверяют Путину, чем женщины. Например, в Германии 36% мужчин говорят, что верят в то, что Путин поступит правильно в мировых делах, в то время как с этим согласны только 19% женщин. Двузначные различия также присутствуют во Франции, Италии и Бельгии, тогда как гендерные различия меньше в Канаде, Испании и Новой Зеландии. Менее образованные люди также больше доверяют Путину, чем более образованные, примерно в половине опрошенных стран. В Италии, например, Путину доверяет примерно четверть тех, кто имеет высшее образование, в то время как среди тех, кто не имеет высшего образования, ему доверяют почти четыре из десяти. Подобные различия сохраняются и в восьми других опрошенных странах. В Европе сторонники популистских партий, как правых, так и левых, с большей вероятностью будут доверять Путину, чем те, кто не поддерживает такие партии. Например, в Италии среди сторонников Лиги Севера, более чем в два раза больше тех кто доверяет Путину, чем среди тех, кто не поддерживает эту правую партию (62% против 26% соответственно). То же самое и со сторонниками Forza Italia: примерно половина из них уверены, что Путин поступает правильно, в то время как среди тех кто не поддерживает эту партию, Путину доверяют примерно четверть. В США, республиканцы и независимые республиканцы, как правило, больше доверяют Путину, чем демократы и независимые демократы (20% против 12% соответственно). Тем не менее подавляющее большинство в обеих партиях не доверяет Путину. В более широком аспекте, в некоторых странах люди, считающие себя идеологически правыми, с большей вероятностью будут доверять Путину, чем левые. Наибольшая разница наблюдается в Италии, где большинство (56%) правых говорят, что доверяют Путину, в то время как среди левых таких только 19%. В Швеции, Греции, Франции, Канаде, Германии, Австралии, Великобритании и США разница между правыми и левыми также выражается двузначными цифрами. Если говорить о сравнении с другими мировыми лидерами, то доверие к Путину существенно ниже, чем у канцлера Германии Ангелы Меркель, президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона. Тем не менее, его рейтинги вполне сопоставимы (а в некоторых из европейских стран и немного лучше) с рейтингом президента Китая Си Цзиньпина. Доверие к Путину сравнимо с доверием Си в большинстве исследованных мест, но намного ниже, чем доверие к Макрону, Меркель или Байдену. Доверие к Си и вера в Путина тесно связаны: страны с более высоким уровнем доверия к одному, как правило, также имеют более высокий уровень доверия к другому. Обратное верно для Меркель: люди, которые более доверяют Меркель, как правило, меньше доверяют Путину.

Примечание. Вот вопросы, использованные для этого анализа, вместе с ответами. См. нашу базу данных по методологии для получения дополнительной информации о методах опроса за пределами США. Для респондентов в США прочитайте больше о методологии ATP . Информацию о категоризации популистских партий можно найти здесь .