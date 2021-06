архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.06.21 01:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Actress dancing underwater as mythical Chinese character ‘Goddess Luo’ becomes online sensation" Китай - 14 июня 2021 г. Подводный танец “Богини Луо” стал онлайн-сенсацией Фестиваля лодок-драконов (видео) By Global Times Published: Jun 14, 2021 Молодая женщина исполняет классические танцы в воде. Ее красивые движения и струящееся платье напоминают Луошэнь - мифическую китайскую богиню воды. Фото: скриншот на Sina Weibo Видео традиционного китайского танца, исполняемого под водой, было снято в Лояне, провинция Хэнань в Центральном Китае, и недавно стало вирусным в социальных сетях во время фестиваля лодок-драконов. По словам наблюдателей, это необычное шоу вызвало огромный интерес публики к традиционному китайскому искусству и культуре. Потрясающий танец назывался «Молитва», и был первым номером гала-концерта «Прекрасный тур на Фестивале лодок-драконов», который транслировался в субботу телеканалом Хэнань (HNTV). Танец был рассказом о персонаже знаменитой древней китайской картины «Ода богине Луо», дочери небесного владыки Фу Си (или Фу Хис в китайской мифологии), которая, согласно легенде, утонула, а затем стала богиней. «Фильм был снят под водой, на глубине 4,5 метров», - сказал местным СМИ директор гала-концерта HNTV, Чэнь Цзя. На видео опубликованном в социальных сетях видно, как актриса танцует под водой в красочном традиционном китайском костюме. Короткий танец, который длился менее двух минут, был воспринят наблюдателями как гениальное сочетание современного искусства и традиционной китайской культуры. «Вода сделала одежды еще красивее, а движения - изящнее!» сказал один обозреватель в сети. Связанные с видео темы были в тренде на Sina Weibo в течение последних нескольких дней: одна только тема «Замечательный тур на Фестивале лодок-драконов» собрала более 550 миллионов просмотров и почти 300 000 комментариев на момент публикации. Пользователи сети были ошеломлены как красотой танцовщицы, так и креативностью, связанной с постановкой танца под водой. «Я так горжусь тем, что я китаец и это наша традиционная культура. Я даже немного поплакал после просмотра шоу», - сказал один пользователь сети Weibo. Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин также разместил видео в Twitter в воскресенье, заявив, что танец был «невероятно красивым»! Актриса «танцевала изящно, как лебедь, легко и ловко, как китайский дракон». Хэ Хаохао, исполнительница танца, сообщила местным СМИ, что весь номер снимался в течение трех дней подряд в Шанхае. «Мы с командой провели в общей сложности 26 часов под водой,, - объяснила она на Sina Weibo. - Каждый раз, я должна была задерживать дыхание на 50 секутв чтобы успеть выполнить один элемент танца». «Съемочной группе приходилось погружаться в воду на менее двух часов на каждую съемочную сессию, - сообщил в репортаже её агент, - они страдали от разрывов капилляров и кровотечений из носа после длительного пребывания в воде. А танцовщица мерзла и дрожала в холодной воде. и могла продолжать только после чашки горячего чая". Она занималась синхронным плаванием в течение 10 лет и однажды работала каскадером в фильме Стивена Чоу «Русалка» в 2016 году. В начале 2021 года, на провинциальном гала-концерте «Весенний фестиваль», канал HNTV представил покоривший публику групповой танец, рассказывающий историю из эпохи династии Тан (618-907 н.э.). ) о девочках веселящихся на званом обеде во дворце. HNTV сообщил, что аналогичные работы будут запланированы заранее для следующих традиционных фестивалей, таких как фестиваль Qixi, фестиваль середины осени и фестиваль Double Ninth.



