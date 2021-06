архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.06.21 17:19 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Counter-terrorism conference told Christchurch mosque shootings could inspire another extremist" Новая Зеландия - 14 июня 2021 г. Новая Зеландия сказала своё веское слово в борьбе с терроризмом Counter-terrorism conference told Christchurch mosque shootings could inspire another extremist Конференция по борьбе с терроризмом заявила, что стрельба в мечети Крайстчерча может вдохновить других экстремистов 14 Jun, 2021 By: Kurt Bayer NZ Herald reporter based in Christchurch Генеральный директор новозеландской Secret Intelligence Service (NZSIS) Ребекка Киттеридж выступает на hui* по борьбе с терроризмом проходившей в Крайстчерче.. Photo / George Heard Примечание: * hui ['hu:ɪ] на языке маори - встреча, собрание, совещание племён для совместного обсуждения их общих проблем и общения Глава разведслужбы Новой Зеландии предупредила, что существует «реальная возможность» того, что террористические действия стрелка в мечети Крайстчерча могут спровоцировать новое нападение экстремистов с белой идентичностью. Сегодня в Крайстчерче открылось первая ежегодная hui по противодействию терроризму и насильственному экстремизму He Whenua Taurikura, которая привлекла экспертов, руководителей спецслужб, высокопоставленных полицейских и технических специалистов со всего мира. Рекомендации по проведению конференции были даны в отчете Королевской комиссии по расследованию террористического нападения 15 марта 2019 года на две мечети Крайстчерча. Ребекка Киттеридж, генеральный директор Новозеландской службы безопасности и разведки (NZSIS), выступила в рамках комиссии, исследующей «динамичный характер терроризма и риска насильственного экстремизма». По словам Киттеридж, Новая Зеландия как страна обязана извлечь уроки из событий 15 марта и переосмыслить то, что национальная безопасность может и должна означать для новозеландцев. He Whenua Taurikura, новозеландский центр по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, открылся сегодня утром в Крайстчерче. Фото / Джордж Херд По ее словам, «зрелый» разговор о национальной безопасности имеет решающее значение для того, чтобы иметь возможность реагировать на постоянно развивающуюся угрозу. Теракты 15 марта продолжают обсуждаться белыми националистами в Новой Зеландии, сказала она сегодня делегатам hui. Антитеррористическая конференция привлекла докладчиков из разведывательного сообщества, полиции, ученых и СМИ. Фото / Джордж Херд Если в течение следующих 12 месяцев в Новой Зеландии будет совершен теракт, NZSIS полагает, что он, скорее всего, будет исходить от экстремиста-одиночки, который остался незамеченным, не попал в поле зрения полиции или спецслужб и не делал никаких предварительных заявлений. По словам Киттеридж, теракт, скорее всего, будет осуществляться с использованием ножей, транспортных средств или какого-либо огнестрельного оружия. Как стало известно сегодня, во время нападения на мечеть Крайстчерча, было предотвращено два других потенциально массовых убийства. Кэмерон Бейли, главный советник полиции Новой Зеландии по борьбе с терроризмом, сказал, что страна была очень близка к тому, чтобы иметь место несколько инцидентов с потенциально массовыми убийствами"- один заговор был раскрыт незадолго до 15 марта, а другой - через две недели. Полиция была предупреждена сообщениями об огнестрельном оружии от заинтересованных представителей общественности, при этом один человек пообещал устроить стрельбу в школе. Историк доктор Джон Баттерсби из Центра исследований обороны и безопасности Университета Мэсси предупредил, что следующая террористическая атака - это вопрос «когда, а не если» и что Новой Зеландии нужно помнить о том, что последняя террористическая атака может не помочь предотвратить следующую. По словам доктора Криса Уилсона из Оклендского университета, теракты 15 марта стали «переломным моментом в Новой Зеландии» и увеличили риск экстремистской деятельности. Нападения на мечеть 15 марта 2019 года в Крайстчерче вызвали пересмотр методики борьбы с терроризмом в Новой Зеландии. По словам Уилсона, программного директора отдела исследований конфликтов и терроризма, это привело к всплеску преступлений на почве ненависти против мусульман и других экстремистов. Он предупредил, что наиболее опасный путь радикализации связан с насильственными действиями «одиночек», то есть людей не входящих ни в какие группы, особенно с теми, которые «взаимодействуют с единомышленниками только в сети», делясь идеями и поощряя друг друга. На двухдневном hui выступят международные спикеры и эксперты, в том числе представители гигантов социальных сетей Twitter и Facebook, Лондонского института стратегического диалога и Центра анализа социальных сетей, Центра передового опыта в области национальной безопасности в Сингапуре, а также Анджум Рахман из Совета исламских женщин и участники дискуссии из Еврейского совета Новой Зеландии, Amnesty International NZ, правительственных министерств и ведомств и университетов. Премьер-министр Хасинда Ардерн сказала, что это мероприятие поможет лучше понять и исследовать радикализации и «посмотреть, как мы можем бросить вызов экстремистским идеологиям, мотивированным ненавистью». Она также надеется, что оно облегчит обсуждение наших приоритетов в решении проблем новозеландского терроризма и насильственного экстремизма. Ардерн, рейс которой был задержан из-за тумана в аэропорту Крайстчерча, в результате чего ее выступление было передано через Zoom, приветствовала выживших и членов семей жертв террористических атак 15 марта, присутствовавших сегодня на hui. «Они были мужьями и женами, отцами и матерями, сыновьями и дочерьми», - сказала она. Премьер-министр Джасинда Ардерн говорила через Zoom после того, как ее рейс в Крайстчерч был отменен из-за тумана. Фото / Джордж Херд «Их любили и ценили члены нашего общества. Но если они должны оставаться в центре нашего ответа на 15 марта и наших усилий по предотвращению еще одного такого события, то нам предстоит много работы». По словам премьер-министра, терроризм направлен на то, чтобы вызвать чувство страха, а также поколебать убеждения и вызвать разногласия. "Но сразу же после нападения мусульманская община в Аотеароа была твердо убеждена в том, что террорист не добьется успеха в этом отношении. "Это решение было подтверждено реакцией широкой новозеландской общественности, которую я могу описать только как манаакитанга. "Но вся скорбь Новой Зеландии и всепоглощающее чувство сочувствия и солидарности не могут изменить опыт, который многие члены мусульманского сообщества испытывали до того дня и испытывают с тех пор. «То же самое можно сказать о целом ряде сообществ, столкнувшихся с расизмом и дискриминацией по признаку этнической принадлежности или религии». По словам Ардерн, была проделана большая работа по совершенствованию ответных мер Новой Зеландии по борьбе с терроризмом, недавно разработанных Королевской комиссией по расследованию 15 марта, которая в декабре вынесла 44 рекомендации, охватывающие как национальную безопасность, так и более широкие социальные и общественные вопросы. Она также подчеркнула запрет на полуавтоматическое оружие военного типа, наложенный после 15 марта, призыв Крайстчерча, который усилил давление на онлайн-платформы для борьбы с террористическим и насильственным экстремистским контентом, а также недавно представленный законопроект о борьбе с терроризмом, который гарантирует Новой Зеландии имеет необходимые законодательные средства для предотвращения терроризма и реагирования на него. «Мы хотим поддержать сообщества, которые приветствуют разнообразие и чувствуют себя способными делиться и обсуждать иногда различные точки зрения конструктивным и уважительным образом», - сказала Ардерн. "Но жизненный опыт слишком многих из наших сообществ не согласуется с этим видением». «Вот почему у нас есть над чем поработать». Сегодня, во второй половине дня, группа с участием высокопоставленных представителей NZME, Stuff и Radio NZ примет участие в сессии, озаглавленной «Роль средств массовой информации: построение культурного взаимопонимания и противодействие насильственному экстремизму».