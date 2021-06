архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.06.21 20:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Why Geneva Is Teeming With Spies As Biden And Putin Prepare To Meet" США - 16 июня 2021 г. Женева кишит шпионами By MARY LOUISE KELLY Флаги США и России развеваются на мосту Монблан накануне саммита США и России который пройдет во вторник в Женеве. Бывший сотрудник спецслужб говорит, что шпионские агентства развили бурную деятельность. SEBASTIEN BOZON / AFP VIA GETTY IMAGES Оriginally published on June 15, 2021 «Женева сейчас кишит шпионами», - говорит ветеран ЦРУ. По словам Дэниела Хоффмана, поскольку президент Байден готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду, сейчас в Женеве находится огромное количество агентов разведывательных служб из США и России. Хоффман, в течение пяти лет работал руководителем резидентуры ЦРУ в Москве, кроме того выполнял задания в других странах Европы, Ближнего Востока и Южной Азии. Знание того, чего хочет и готова уступить другая сторона, имеет решающее значение в любой жесткой дискуссии. Что касается США, то, по словам Хоффмана, сейчас время, когда Государственный департамент, спецслужбы и министерство обороны находятся в «разгаре процесса» подготовки Байдена к тому, что может сказать Путин. По его словам, дело не только в США и России. «Многие страны очень, очень внимательно следят за тем, что будет происходить в Женеве. Китай, безусловно, будет одним из первых в этом списке, состоящем из членов НАТО, наших союзников, наших партнеров и наших противников». Хоффман поговорил с «All Things Considered» о том, что агенты надеются узнать и что означает эта встреча для вербовки новой агентуры. “Основные моменты интервью” содержат расширенные ответы взятые из Интернета. Основные моменты интервью Как человек, который в прошлом сопровождал ряд крупных саммитов в США, что Вы можете сказать о том что здесь пытаются выведать офицеры разведки? Я думаю, что цель - узнать тезисы переговорных позиций Владимира Путина. Это было бы первоочередной задачей. Например, Владимир Путин держит на руках граждан США: Тревора Рида, Пола Уилана. Чем мог бы заинтересоваться Владимир Путин, что он мог бы пожелать взамен за освобождение тех американских граждан, которые стали заложниками? Что будет говорить Владимир Путин по поводу Гаванского синдрома, за который, как мы очень подозреваем, несет ответственность Россия? И затем все другие вопросы, по которым мы находимся в абсолютной конфронтации, например, использование Россией запрещенного химического оружия против своих собственных граждан и Сергея Скрипаля в Великобритании. И нападения хакеров-вымогателей в Соединенных Штатах - Кремль, по крайней мере, позволяет группам кибер-хакеров обосноваться на своей территории. Знает ли Владимир Путин, что они наращивают атаки на Соединенные Штаты? Заказывает ли их Кремль? Я думаю, что это некоторые из вопросов, которые президент Байден хотел бы задать разведывательному сообществу. Как вы оцениваете шансы на то, что гостиничные номера и переговорные комнаты здесь, в Женеве, прослушиваются? Все, что я могу вам сказать, это то, что я всегда предполагал, что в гостиничных номерах есть подслушивающие устройства. Сделали они это или нет - это то, чего мы, возможно, никогда не узнаем. Но я думаю, что это то, что все лидеры, будь то российская или наша сторона, должны учитывать при планировании. Трудно вести настоящий разговор, не приняв дополнительных мер, чтобы не дать другой стороне услышать то, что вы говорите. Это довольно давняя проблема, с которой мы сталкиваемся. Предоставляет ли такой саммит возможность вербовки? Соединенным Штатам и России совершенно ясно, что отношения чрезвычайно сложные и конфронтационные, и это дает Соединенным Штатам возможность проводить операции по вербовке. И, честно говоря, это также занимает одно из первых мест в нашем списке приоритетов, потому что то, что происходит в России, всё равно находится за пусть уже не “железным”, а кибернетическим, но занавесом. Нам нужно точно определить, какие скрытые шпионские операции планирует против нас оперативник КГБ в Кремле Владимир Путин, чтобы мы могли их обнаружить, а затем упредить, прежде чем они достигнут наших берегов. Мы не смогли этого сделать с SolarWinds и DarkSide, и других, включая вмешательство в выборы. И поэтому наши разведывательные службы ставят перед собой задачу организовать действительно массированное наступлени. С другой стороны, россияне, которые, возможно, думают о работе в Соединенных Штатах, понимают ценность этой защищенной информации для Соединенных Штатов. статью прочитали: 45 человек Комментарии