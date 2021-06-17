Русскоязычные СМИ Азербайджана

Мамед Эфендиев, отдел экономики 13 июня 2021,

После долгих обсуждений правительство Турции приняло решение о строительстве канала «Стамбул» в обход пролива Босфор. Церемония открытия строительства с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 26 июня закладкой первого камня в основу одного из шести мостов через новый канал, который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря.

Проект этот не новый, впервые Эрдоган анонсировал постройку «дублера» для Босфора десять лет назад — в апреле 2011 года, будучи еще премьер-министром. Заявленная цель — снизить нагрузку на пролив, через который ежегодно проходит 53 тыс судов. Новая транспортная артерия сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры грузоподъемностью до 300 тысяч тонн. Протяженность канала 51 км, ориентировочная стоимость - 10 млрд долларов. Завершить работы планировалось в 2023 году, к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики.

Похоже, Эрдоган задумал новый геополитический план

За прошедшие годы проект подвергался невиданной критике внутри страны. Социологи утверждают, что против его реализации выступает около 80% жителей Стамбула. Мэр города Экрем Имамоглу жестко критикует строительство канала. Бьют в набат и экологи, которые пророчат катастрофу как Черному, так и Мраморному морю. Есть мнения, что под угрозой окажется водоснабжение Стамбула, который превратится фактически в остров, что повысит риски землетрясений для него. Особо опасно прозвучало открытое письмо более сотни отставных турецких адмиралов, раскритиковавших дискуссию о возможном пересмотре конвенции Монтре в связи со строительством канала «Стамбул».

Реакция турецкого лидера оказалась резкой. Он назвал подобные акции недопустимыми для страны, в истории которой были многочисленные военные перевороты. Вмешательство армии — пусть даже в лице бывших офицеров — в политические вопросы неприемлемо и не имеет ничего общего со свободой слова. Правоохранительные органы начали расследование в отношении авторов обращения, десять адмиралов были задержаны. А что касается намеков в адрес властей, что те готовятся к отказу от конвенции, устанавливающей свободный проход судов (некоторые ограничения есть для военных кораблей) через проливы Босфор и Дарданеллы, то Эрдоган был вполне откровенен. По его словам, сегодня у Турции нет намерения выходить из Монтре, но «если в будущем такой вопрос или необходимость возникнут, то ради лучших условий мы откроем данную тему, если сочтем нужным».

По Эрдогану, канал будет находиться под полным суверенитетом Турции, и на него не будет распространяться конвенция Монтре, а эксплуатироваться он будет на коммерческой основе.

Но возникают резонные вопросы об экономической составляющей проекта: какой смысл судам будет получать бюрократические согласования и платить туркам за использование канала, когда рядом находится свободный для прохода и бесплатный Босфор? И тут же возникают подозрения, связанные с политической подоплекой дела, тем более что турецкий лидер не скрывает своих масштабных устремлений.

Разберемся и мы в этой подоплеке. Коррупция и экология - излюбленные темы в западных кругах для торпедирования неугодных проектов в других странах. Ну а массовое выступление отставных адмиралов лишь подтверждает эту мысль и напоминает, что влияние Соединенных Штатов в турецкой армии крайне велико, во всяком случае, таким оно было до жесткой чистки, устроенной Эрдоганом после последней попытки военного переворота. И хотя пока идут попытки приписать Москве тревогу из-за строительства канала, на самом деле активно противодействуют ему США и Евросоюз.

Какую целью преследует "проект канала Стамбул"?

Если Россия и Турция между собой договорятся, задав новые правила использования проливов, от конвенции Монтре ничего не останется. И ладно, если это будет касаться исключительно гражданских кораблей — но ведь есть еще и военные. За примером далеко ходить не надо - недавнее соглашение по Каспийскому морю, в частности, зафиксировало положение о недопущении присутствия там вооруженных сил любых других стран вне Каспийского бассейна. Запрет или радикальное усиление ограничений для военных кораблей НАТО на проход через Босфор станет для американцев недопустимым развитием событий.

У России тоже есть повод для беспокойства. Правда, российские политологи считают, что этот вопрос их не задевает, и стараются демонстрировать нейтральное спокойствие. Но ведь она веками боролась за проливы. Для Москвы выход в Средиземное море через проливы – вопрос жизненной важности. Она просто не может позволить себя запереть в Черном море, а при необходимости прибегнет к любым мерам, чтобы не допустить этого.

Но Эрдоган прекрасно осознает сложившиеся реалии. Более того, именно тут может быть заложен план, на который ставит турецкий лидер. Любые прогнозы о желании Анкары выйти из конвенции Монтре упираются в вопрос о путях решения данной задачи. Но правдоподобного ответа никто не даст, кроме общих слов, что канал предоставит турецким властям повод поднять эту актуальную тему. Повод, может, и будет, но совершенно ясно, что у Анкары нет шансов на поддержку международного сообщества. Тем более учитывая ее натянутые отношения с Европой и Штатами, которые не могут скрыть своих опасений относительно угрожающего для их интересов развития событий.

Эрдоган невозмутим. «Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит», - говорит он в своем стиле. По его словам, реализация проекта повысит геостратегическую значимость турецкого мегаполиса. На правом и левом берегах новой искусственной водной артерии Турции будут построены два города, которые еще более украсят облик Стамбула. И какой политический аспект держит турецкий лидер в уме, все еще остается тайной.

15 ИЮНЬ 2021

Обнародован объем денежных переводов физических лиц в Азербайджан из-за рубежа.

Как свидетельствуют данные Центрального банка страны, в первом квартале 2021 года из-за рубежа поступило 226 млн 600 тыс. долларов, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Больше всего денежных средств в Азербайджан было переведено из России (около 120 млн долларов). Это на 25,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из Турции в нашу страну было переведено до 20 млн долларов (на 11% больше), США - 11 млн 900 тыс. долларов (на 17,6% больше).

Ниже представлен объем денежных трансферов в Азербайджан из различных стран мира и сравнение с показателями за аналогичный период прошлого года.

Media.az

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 10 июня 2021,

В ряде российских СМИ разгоняется пропагандистская кампания о том, что «с начала Второй Карабахской войны в азербайджанской диаспоре идёт волна националистического угара», которая якобы угрожает России.

Утверждается, что эта волна «выплеснулась на улицы российских городов в виде тысяч сигналящих машин с флагами Азербайджана, в русскоязычный интернет в виде миллионов постов и комментов, разжигающих национальную рознь и призывающих к расправе как над армянами, так и над русскими».

А объясняется все тем, что «азербайджанцы самая влиятельная и многочисленная диаспора практически в любом регионе РФ… занимаются наиболее коррупционноемким делом. Неудивительно, что глава азербайджанского землячества влиятельный человек в любом российском регионе, иногда даже более влиятельный, чем местный губернатор».

Акция азербайджанской диаспоры в Новосибирске в знак протеста против убийства юноши Векила Абдуллаева

И делается далеко идущий вывод о том, что «азербайджанский вопрос в России не спонтанный, это системная проблема, которая не решается за счёт точечных вмешательств Центрального аппарата СК и Генпрокуратуры».

Вот такой нехитрый шаблон вдалбливается в голову российского обывателя с подачи проармянских российских пропагандистов. Шаблон откровенно лживый, глубоко корыстный – но способный спровоцировать часть общества выступить против «злобной азербайджанской диаспоры». Что принесет инициаторам этой кампании политические и экономические дивиденды.

Впрочем, о конечных целях и дивидендах чуть позже. А пока совершенно необходимо вкратце остановиться на внутренних механизмах того, чем же на самом деле является такое сложное явление как диаспора и каковы законы ее функционирования. Ведь у населения под давлением пропаганды складывается впечатление, что диаспора – это такие «триста спартанцев», которые чуть что, так сразу хватаются за ножи, травматы или куски арматуры.

Прежде всего, и это самое главное, диаспора — это в первую очередь не про неких хулиганов или отморозков, «потерявших берега». Это про серьезный бизнес, у которого есть свои не менее серьезные финансовые интересы в конкретном российском регионе.

Уже из одного этого ясно, что любые конфликты с «местными» диаспоре невыгоден, потому как за ними следуют проверки правоохранителей, перетряска всех связей, а то и вовсе закрытие доходных точек, поскольку нарушения можно найти у любого, было бы желание.

Во-вторых, как и любой бизнес, бизнес диаспоры требует выстраивание отношений с властями на территории присутствия. И крайней наивностью было бы полагать, что здесь все решается заносом «конвертов» в нужные кабинеты местных или региональных администраций. Это тоже имеет место быть, чего уж скрывать, но помимо этого существует еще и система негласных договоренностей.

Поскольку, когда грянет гром и последует гневный запрос из Москвы – чиновникам нужно будет как-то оправдываться, и ссылки на «барашка в бумажке» здесь совершенно не помогут. И это еще одна причина, почему диаспора стремится всеми путям избежать конфликтов – слишком уж дорого могут они обойтись.

Руки инспектора Гусева в крови азербайджанца... Кто следующий?

Уже этих двух причин вполне достаточно для того, чтобы понять: шаблон, который вдалбливают пропагандисты, стремящиеся разыграть националистическую карту – с реальным миром имеет, мягко говоря, мало общего.

Не существует в России никакого «азербайджанского» или иного «…ского» вопроса, не существует какой-то «системной проблемы». Какой конфликт мы бы не взяли – везде за ним торчат непрофессионализм правоохранителей, трусость и недобросовестность чиновников, а в случае с трагедией Векила Абдуллаева – еще и провокационная деятельность националистических кругов и их покровителей, направленная на раздувание конфликта и очернение всей азербайджанской диаспоры в России.

И вот теперь самое время поговорить о дивидендах, на которые рассчитывают инициаторы этой пропагандистской кампании. В преддверии предстоящих выборов каждому из кандидатов хотелось бы набрать очки в качестве «защитников русского народа». Это очевидно, но на этом, к сожалению, их цели не исчерпываются.

Азербайджанская диаспора в Новосибирске – это мощный экономический конгломерат, включающий в себя и высокодоходные предприятия, и торговые точки, а также не менее высокодоходную недвижимость. И ничуть не сомневаюсь, что есть люди, которые о этого финансового «пирога» хотели бы отщипнуть. Хорошо отщипнуть. Именно им и выгодно раздувание истерии по поводу «злобной и преступной» азербайджанской диаспоры. Грустно, но такова жизнь: где кровь и скандал – там обязательно в подоплеке лежат деньги….

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