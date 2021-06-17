Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

Скромный китайский профессор стал интернет-звездой из-за неловкого интервью и научных достижений

Опубликовано 2021/06/10

Вэй Дунъи. Фото: Пекинский университет

В конце мая у профессора Пекинского университета взяли короткое интервью. Он показался зрителям неприветливым, но видео набрало популярность в интернете и многих заинтересовал необычный молодой профессор. Так в СМИ появились материалы о Вэй Дунъи.



Ему 29 лет, и его называют «богом в математике» за большой научный талант.

Вэй Дунъи — профессор-ассистент в престижном Пекинском университете. На него обратили внимание в китайском интернете после неловкого интервью. Вэя попросили подбодрить китайских школьников, которые должны были сдавать государственный экзамен гаокао: «Удачи на экзамене! Поступайте в Пекинский университет. Больше ничего не могу сказать», — скромно проговорил Вэй.

В руках он держал бутылку с водой и пакет с булочками маньтоу. У Вэя были растрепанные волосы, говорил он неохотно. Интернет-пользователи сразу отметили, что он не похож на типичного университетского профессора.

Вэй Дунъи родился в семье вузовских преподавателей в Цзинане (провинция Шаньдун). Его отец тоже изучал математику, а мать вела у студентов английский язык. В школе он побеждал в различных олимпиадах по математике, в том числе международных. Дважды занимал первое место на Международной математической олимпиаде с максимальным количеством баллов.

Благодаря таким достижениям в Пекинский университет его зачислили без вступительных испытаний. Программа по математике этого вуза занимает 19-е место в Мировом рейтинге университетов QS. Степень бакалавра Вэй получил в 2014 году, докторскую степень — в 2018-м.

Вэй отказался от приглашения писать докторскую диссертацию в Гарвардском университете. Американский вуз обещал принять Вэя без сертификатов о владении английским и предоставить ему переводчика, но Вэй остался в Китае.

Вэй Дунъи (слева) в школьные годы. Фото: news.e23.cn

В Пекинском университете Вэй известен не только как легенда математики. Еще его называют «самым некрасивым преподавателем». Мужчина в основном занимается научными исследованиями и ведет не самую насыщенную социальную жизнь.

«Среди тысяч студентов вуза Вэя узнать легко: он всегда носит 1,5-литровую бутылку воды и быстро ходит», — рассказывают его одногруппники.

Вэй дисциплинирован, добавляют его знакомые. Он хорошо учился и выигрывал стипендии на сумму более 100 тыс. юаней ($15,6 тыс.) в год. При этом он остается скромным: одевается в простую одежду и не позволяет себе излишеств в еде. Простую пластиковую бутылку из-под минеральной воды он использует несколько раз.

«Мы спрашивали, во сколько ему обходится жизнь в Пекине. Он говорил, что в месяц тратит не больше 300 юаней ($47). Но вообще-то деньги у него есть», — говорит один из родственников профессора.

У Вэя есть странные привычки. Когда он приходит в гости, то проверяет счетчики электричества и воды. Окружающие считают, что общение не его сильная сторона. При этом Вэй любопытен и всегда рад обсудить сложные вопросы.

«Однажды я ходил на его лекцию. За кафедрой он не такой, как в обычной жизни. Он выглядел очень уверенно, в своей стихии», — рассказывает знакомый Вэя.

Фото: news.e23.cn

Родственник Вэя говорит, что молодой профессор не сидит в социальных сетях, не любит говорить по телефону и заводить новые знакомства.

«Он любит слушать радио и решать задачи. Обожает говорить о математике. В вузе его знают все, но он никогда ни с кем не общается. Почти никто не в курсе, что он выиграл столько наград. грамоты и дипломы разбросаны у него дома: его вообще не волнуют деньги и слава», — добавляет родственник Вэя.

Учитель математики из старшей школы вспоминает, что одноклассники считали Вэя глупым, потому что никто не понимал, о чем он говорит: «Если вы узнаете его поближе, то поймете, что он гений. Через пять-шесть лет научной работы он обязательно совершит важное открытие, я уверен».

Мать Вэя, наоборот, называет его обычным ребенком. Награды он получил, потому что очень любит математику. Но вот по китайскому и английскому у него всегда были плохие оценки. Китайские интернет-пользователи восхищаются Вэем. Они говорят, что он действительно гений, поэтому его не беспокоит мнение других людей.

Подготовила Елизавета Петрова

14 июня 2021

АВТОР ФОТО, EPA В Англии завершился трехдневный саммит лидеров "Большой семерки"

Китай обвинил лидеров стран "Большой семерки" в "политических манипуляциях" после того, как по итогам саммита G7 в Англии лидеры ведущих индустриально развитых стран мира призвали Пекин уважать права человека.

В заявлении лидеров G7 упоминаются нарушение Пекином прав уйгуров и жестокое подавление инакомыслия в Гонконге.

"Прекратите клеветать на Китай, прекратите вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам Китая", - заявил в понедельник представитель китайского посольства в Великобритании. Обвинения в адрес китайского правительства в посольстве назвали необоснованными.

В группу G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада и Италия. В ее саммитах участвуют также руководители центральных органов Евросоюза. В заявлении по итогам трехдневного саммита лидеры стран обязались принять меры для предотвращения дальнейших эпидемий.

Эксперты сходятся в том, что в ходе начавшейся в 2017 году борьбы с инакомыслием в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая было задержано около миллиона уйгуров и других мусульман. Сотни тысяч оказались за решеткой. Ряд источников свидетельствует о физических и психологических пытках в центрах, где их содержат. Китай подобные обвинения отрицает.

Лидеры G7 также призвали китайские власти уважать права и свободы гонконгской оппозиции. В прошлом году Пекин принял закон о национальной безопасности. По этому закону сепаратизм, подрывная деятельность и сговор с представителями иностранных держав признаются уголовным преступлением и караются тюремным сроком.

Закон позволил властям принимать жесткие меры в отношении оппозиционеров и участников протестов. Лидеры G7 считают, что Гонконг должен сохранить высокую степень автономности.

Упоминался в заявлении и Тайвань, который Китай считает своей отколовшейся провинцией, наращивая при этом военное присутствие в районе острова. G7 подчеркнула важность мира и стабильности в этом регионе.

Президент США Джо Байден сказал, что доволен формулировками в заявлении "Большой семерки", но у китайского посольства оно вызвало возмущение. Там утверждают, что в заявлении искажены факты, а само оно показывает "зловещие намерения нескольких стран, в том числе США".

Саммит НАТО и Китай

В понедельник в Брюсселе проходит саммит лидеров стран НАТО, на котором обвинения в адрес Китая прозвучат перед лидерами военного блока.

Ожидается, что в понедельник альянс сделает резкое заявление по Китаю, в котором он охарактеризует политику этой страны как представляющую риск для международной безопасности.

"Китай будет фигурировать в коммюнике (НАТО) более решительным образом, чем мы когда-либо видели раньше", - пообещал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

АВТОР ФОТО, EPA Борис Джонсон (слева) и Йенс Столтенберг согласны в том, что странам НАТО необходимо сообща решать проблемы, связанные с ростом экономического и военного потенциала Китая

В понедельник генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что Китай догоняет Североатлантический блок с точки зрения экономических, военных и технологических возможностей и это не должно остаться без внимания альянса.

"Мы не вступаем в новую холодную войну, Китай не является нашим противником или врагом, - подчеркнул Йенс Столтенберг на встрече с журналистами перед началом саммита. - Однако нам как альянсу необходимо решать проблемы, которые подъем Китая создает для нашей безопасности".

С этой оценкой соглашается и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявивший о необходимости решать проблемы, связанные с экономическим и военным ростом Китая, сохраняя при этом конструктивные отношения с этой страной.

"Я не думаю, что кто-нибудь за этим столом хочет погрузиться в новую холодную войну с Китаем", - заявил Джонсон по прибытии на саммит НАТО.

В повестке дня саммита Североатлантического альянса, кроме Китая, - климатические изменения, кибербезопасность, Россия и вывод натовских войск из Афганистана.

Как Китай добрался до каждого пользователя в интернете

14 ИЮНЯ 2021

Власти Китая обеспокоены ростом влияния технологических гигантов в стране и собираются зайти на их территорию. IT-компании обяжут не только хранить информацию о китайских пользователях на территории страны, но и делиться ею с правительством. О том, как страна «закручивает гайки» в отношениях с местными и зарубежными IT-гигантами, включая Apple и Tesla, рассказывает The Wall Street Journal.

Пророческая похвала Си Цзиньпина

Вскоре после прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин впервые приехал в офис Tencent Holdings. После экскурсии глава государства похвалил основателя компании Пони Ма за то, что Tencent скрупулезно собирает данные о миллионах своих пользователей и использует их для развития своих технологий. Но эти данные могут пригодиться и государству, отметил Си Цзиньпин. «Когда у вас будет достаточно данных, ваш анализ будет самым объективным и точным, — сказал он Ма. — Предложения, которые вы в этой связи сможете сделать правительству, будут очень ценны». Спустя восемь лет эти предложения превратились в требования.

Теперь Пекин призывает крупнейшие технологические компании поделиться теми данными, которые они собрали, с правительством, пишет издание. С их помощью руководство КНР хочет поставить под контроль финансовые риски, отслеживать вспышки коронавируса, передвижения преступников и политических оппонентов, а также поддержать государственные экономические приоритеты. К тому же Пекин опасается, что IT-компании начнут делиться данными с другими странами, подрывая национальную безопасность.

В выпущенном в марте экономическом плане Китая на следующие пять лет впервые подчеркивается необходимость усиления контроля государства над данными, собранными технологическими компаниями. Но главным оружием властей КНР являются принятые недавно законопроекты об ужесточении контроля за хранением данных. В совокупности все эти инициативы предусматривают усиление надзора государства за практически всеми видами деятельности, связанными с данными, включая их сбор, хранение, использование и передачу.

Все регулирование строится на базе законодательства о кибербезопасности, который вступил в силу в 2017 году. Последний закон был принят 10 июня и вступает в силу уже 1 сентября. Его цель — классифицировать информацию, которую собирают частные компании, по уровню ее важности для соблюдения национальных интересов. Расплывчатые формулировки закона, по мнению экспертов, по сути дают властям право получать доступ к любым данным, а у местных и иностранных IT-компаний фактически исчезает возможность отказаться их предоставлять.

Операция против 13 крупнейших компаний

Правительство спешит и принимает меры еще до того, как новое законодательство вступит в силу. В конце мая власти опубликовали список из 105 приложений, которые, по мнению регуляторов, нарушают законы страны, регламентирующие сбор и обработку пользовательских данных. В списке оказались китайская версия сервиса TikTok от ByteDance, принадлежащие Microsoft LinkedIn и поисковик Bing, музыкальный сервис Kugou от Tencent, а также мобильная версия браузера Baidu. Правительство дало компаниям 15 дней для устранения нарушений, пригрозив в противном случае судебными разбирательствами. Сами компании ничего не комментируют.

За несколько недель до этого китайские регуляторы наложили широкие ограничения на 13 крупнейших IT-компаний страны: холдинг Tencent (владеет платежной системой WeChat), компанию ByteDance (владеет популярным приложением TikTok), сервис доставки еды Meituan, компанию Didi Chuxing (принадлежит агрегатор такси DiDi), торговую площадку JD.com и др.

Компаниям было предписано реструктурировать свои финансовые подразделения в единый холдинг и разорвать «неправомерные связи» между своими платежными сервисами и финансовыми продуктами. Среди других требований к IT-компаниям: отказ от «монополии на информацию», сотрудничество с лицензированными агентствами при выдаче займов клиентам, усиление механизмов защиты потребителей и др. Все 13 компаний согласились подчиниться требованиям и изменить методы ведения бизнеса.

Apple, Tesla и другие

Одновременно растет давление Пекина на зарубежных игроков, которые также должны подчиняться закону о кибербезопасности и, в частности, хранить данные китайских пользователей исключительно на территории Китая.

В ходе встреч с представителями американских компаний китайские чиновники отвергли их опасения по поводу того, что власти страны смогут завладеть их чувствительной информацией. Власти страны настаивают, что данные должны храниться в КНР в целях безопасности, утверждают источники WSJ.

Чтобы соответствовать требованиям Пекина, в 2017 году Apple построила в Китае центр обработки данных клиентов iCloud. С прошлого года подобное требование является обязательным для всех иностранных компаний, которые пытаются зайти на китайский рынок. Citigroup и BlackRock уже согласились с правилами и получили лицензии на открытие подразделений в КНР.

На очереди — Tesla. Проведя испытания, китайские власти пришли к выводу, что оптические сенсоры электромобилей Tesla способны передавать изображения. Регуляторы опасаются, что данные будут передаваться в США, возможно, вместе с геолокацией, личной информацией водителя и номерами телефонов, синхронизированных с автомобилем.

В этой связи в середине марта Администрация киберпространства Китая ввела ограничения на использование электромобилей Tesla военными, работниками стратегических предприятий и «чувствительных» отраслей, а также отдельными чиновниками. Кроме того, Пекин запретил производителям электромобилей передавать за пределы страны любую информацию, собранную от пользователей на дорогах Китая.

В конце мая Tesla подтвердила, что создала центр для обработки данных в Китае и будет хранить все данные о проданных автомобилях внутри страны. Также Tesla объявила, что присоединится к другим китайским компаниям, включая Alibaba и Baidu, для обсуждения вопросов регулирования.

Внутренние дебаты

Последние несколько лет некоторые чиновники, включая премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, выступали за предоставление частному сектору большей автономии в сборе и обработке пользовательских данных, рассказывают источники WSJ, знакомые с ходом обсуждений. Идея заключалась в том, чтобы стимулировать развитие компаний и способствовать их росту, в том числе за рубежом.

С другой стороны, аппарат безопасности Китая и органов финансового регулирования настаивали на том, что технологические компании становятся слишком влиятельными и делают недостаточно для поддержки государственных целей. Отказываясь от просьб предоставить больше данных, китайские компании ссылались на отсутствие соответствующих нормативных актов.

Си Цзиньпин же все чаще склонялся к мнению сторонников усиления контроля за цифровыми технологиями. Теперь он называет сбор данных еще одним важным элементом китайской экономики, наравне с землей, трудом и капиталом.

«Тот, кто контролирует данные, владеет инициативой», — сказал он на одной из частных встреч, утверждают источники WSJ.

Окончательным аргументом для руководства страны в пользу усиления контроля за IT-компаниями стало публичное противостояние основателя Alibaba Джека Ма с властями страны. Китайские власти раздражал тот факт, что, будучи по сути финансовой организацией, Ant Group Джека Ма не подчиняется строгому банковскому регулированию. Кроме того, китайские регуляторы были недовольны тем, что Ant, по их мнению, монополизировал данные пользователей, чтобы получить преимущества перед другими организациями.

Ма неоднократно критиковал политику Пекина, которая, по его мнению, подавляет развитие инноваций в стране. В итоге правительство остановило IPO Ant Group, которое должно было стать крупнейшим в истории, и зарегулировало компанию.

Теперь в некоторых китайских городах уже тестируются единые центры обработки данных для компаний, которые будут делиться ими с властями. Такой центр планируется построить в Шэньчжэне, где базируется Tencent. Официальный представитель местных властей подтвердил в разговоре с WSJ реализацию инициативы, но отказался предоставить детали.

«Общественные данные — это новый вид государственных активов, и права на них принадлежат государству», — говорится в проекте постановления, опубликованном правительством Шэньчжэня в прошлом году.

15 июня 2021 CNN

Материал представлен в переводе ИноТВ

Китай подверг резкой критике коммюнике Североатлантического альянса, назвав его «продолжением менталитета холодной войны», сообщает CNN. Между тем, как отмечает корреспондент канала Айван Уотсон, недавние критические замечания со стороны НАТО и G7 Пекин может расценивать как комплимент, поскольку таким образом КНР признают крупным игроком на мировой арене.

Китай резко раскритиковал коммюнике НАТО, назвав его продолжением менталитета холодной войны. С нами на прямой связи из Гонконга корреспондент CNN Айван Уотсон, с которым мы обсудим эту тему. Что ещё сказал Китай по поводу коммюнике НАТО?

АЙВАН УОТСОН, корреспондент CNN: Розмари, китайскому правительству оно явно не пришлось не душе. Заявление было опубликовано посольством Китая в Брюсселе. В нём они обвиняют НАТО в неверных суждениях и, как вы уже упомянули, в продолжении менталитета холодной войны. Они также отреагировали на некоторые пункты, сформулированные НАТО в этом коммюнике.

Например, в нём поднимается вопрос… звучат обвинения в адрес Китая в расширении ядерного арсенала. КНР в ответ заявила: знаете, у стран, входящих в НАТО, ядерного оружия в 20 раз больше, чем у Китая.

Китайская сторона также подчеркнула: вы говорите о нас как об угрозе для статуса-кво и для миропорядка, основанного на правилах, но взгляните, у какой страны есть военные базы по всему миру, какая страна демонстрирует свою силу, отправляя авианосцы в любой уголок мира. Разумеется, это намёк на США и на их военное присутствие в мире.

Мы также слышим отголоски той критики, которую мы слышали в эти выходные со стороны китайских дипломатов в ответ на критику в адрес самого Китая, прозвучавшую во время саммита G7. Накопилось много недовольства, и некоторые услышанные нами ответы — это отголоски предыдущих разногласий между США и Китаем по таким вопросам, как права человека в Синьцзяне и здесь, в Гонконге, территориальные претензии в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также ощутимая угроза для Тайваня.

Мы, скорее всего, услышим ещё больше подобной жёсткой и, вероятно, критической реакции со стороны Министерства иностранных дел Китая, который в ближайшие часы собирается провести в Пекине брифинг. Розмари.

Айван, что критика в адрес КНР, прозвучавшая на саммите НАТО, а также на прошедшем в эти выходные саммите G7, говорит о том, какое место занимает сегодня Китай в мире?

АЙВАН УОТСОН: Ну, это можно интерпретировать как комплимент: демократические страны и их крупнейший военный альянс, а также «Большая семёрка» признают мощь Китая на мировой арене. Эта страна — вторая по объёму экономика в мире. У неё самый большой в мире военно-морской флот. Она осуществляет повсюду инвестиции и активно проявляет себя в Африке и Латинской Америке, а также проводит совместные военные учения с Россией на заднем дворе НАТО.

Пожалуй, речь идёт о том, что G7 и НАТО признают Китай крупным игроком, с которым нужно разбираться. В частности, нужно разбираться с его технологическим уровнем и с его серьёзной экономической мощью. Таков один из способов истолковать случившееся.

Со стороны Китая мы слышим о том, что США пытаются подтолкнуть небольшие и более слабые страны к союзу против Китая.

По-моему, в статье Global Times Пекин сделал заявление о важности того, как вас воспринимают, а также о том, что нужно попытаться доказать Европе, что Китай уже не представляет собой угрозу. И, по их словам, некоторые страны не стали бы объединяться с Соединёнными Штатами, если бы подобное восприятие уже существовало. Розмари.

Хорошо. С нами на связи из Гонконга был Айван Уотсон. Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 июня 2021 года.

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