Русскоязычные СМИ Израиля

время публикации: 15 июня 2021 г.

"Бундесверу грозит очередной скандал – на этот раз в Литве. По информации Der Spiegel, в отношении нескольких солдат ведется расследование в связи с сексуальными домогательствами и исполнением антисемитских песен". Автор публикации Маттиас Гебауэр, перевод Inopressa.ru.

"По информации Der Spiegel, в расследовании, которое ведет бундесвер, идет речь о вечеринке солдат, которая, судя по всему, полностью вышла из-под контроля. Согласно первым данным, вечеринка состоялась в конце апреля в одном из отелей в районе города Рукла в Литве. В этом отеле солдаты периодически проводят выходные, чтобы отдохнуть от учений, проводимых совместно с литовскими и международными партнерами".

"Но то, что якобы произошло в те выходные, выходит далеко за рамки веселого празднования. Бундесвер проводит расследование в отношении нескольких солдат в связи с осуществлением ими психологической травли, угрозами избиения, сексуальным насилием над товарищем – а также исполнением антисемитских песен. Официальное разбирательство уже ведется как минимум в отношении трех солдат, которые были отправлены обратно в Германию", – сообщает издание.

"Согласно показаниям, полученным на первых допросах, вечеринка вышла из-под контроля из-за чрезмерного употребления алкоголя. Несколько солдат из одного взвода вступили в пьяный спор, громко угрожали друг другу избиением и, вероятно, устроили драку. В тот вечер один солдат также якобы пытался засунуть свой пенис в рот своему товарищу, который уснул, будучи совершенно пьяным. Другие солдаты, очевидно, снимали это на мобильные телефоны".

"Также на вечеринке несколько солдат якобы пели антисемитские песни. Инцидент вызывает вопросы и в целом, ведь на немецких солдат в лагере NATO распространяется общий запрет на употребление алкоголя, который снимается только в особые дни, например, на Рождество или Новый год", – указывает издание.

"Миссия "Расширенного передового присутствия" (Enhanced Forward Presence, eFP) в Литве является частью сдерживания NATO в отношении России. С 2017 года несколько сотен немецких солдат обучают местные подразделения в Литве и проводят совместные учения, чтобы в случае чрезвычайной ситуации быть в полной боеготовности в кратчайшие сроки", – поясняет Der Spiegel.

"С самого начала миссии Россия пристально наблюдает за присутствием NATO, что сопровождается целенаправленной дезинформацией. Так, уже несколько раз, в основном через соцсети, предпринимались попытки распространить информацию якобы о проступках бундесвера в Литве. Уже в 2017 году, например, распространялись слухи об изнасиловании, совершенном солдатом бундесвера, которые оказались абсолютно беспочвенными. Также в сети постоянно появлялись довольно плохо подделанные фотографии, на которых якобы изображены солдаты бундесвера, оскверняющие еврейские кладбища".

"Немецкие спецслужбы, а также NATO предполагают, что за кампаниями по дезинформации стоят российские тролли, которые таким образом хотят подорвать поддержку миссии NATO в Литве. Пока бундесверу удавалось предотвращать масштабное распространение злонамеренных слухов благодаря хорошему сотрудничеству с местными властями. Но если обвинения, связанные с вышедшей за рамки приличия вечеринкой солдат бундесвера, подтвердятся, это будет более чем неловко", – констатирует Der Spiegel.

10 ИЮНЯ 2021

Фото: пресс-служба , Минобороны РФ

Пребывание российского военного контингента в Сирии создало ряд проблем для Израиля: об этом заявил бывший глава Мосада Йоси Коэн. По его словам, Россия фактически мониторит не только каждый взлетающий в Израиле самолет, но и средства коммуникации.

Коэн считает, что Россия резко усилила влияние в Сирии и на Ближнем Востоке с легкой руки президента США Барака Обамы, решившего не вмешиваться в сирийский конфликт, сообщает издание "Валла".

Российская "Независимая газета" предположила, что заявление Коэна о трудностях Израиля в связи с пребыванием российского военного контингента в Сирии можно трактовать как возможное изменение позиции Иерусалима в связи со сменой власти в стране.

Автор статьи оценил заявление Коэна как неожиданное, отметив, что Москва и Иерусалим все время, что в Сирии находится военный российский контингент, придерживаются политики сглаживания острых углов. Яркий пример тому, считает автор, последствия "самолетного" кризиса 2018 года

В статье отмечается, что лидеры двух стран выстроили дружеские личные отношения и многие проблемы решались напрямую, одним звонком.

"Остается под вопросом, может ли измениться качество этих каналов связи сейчас, когда в Израиле готовятся утвердить новое правительство, в котором не нашлось места для Нетаниягу", — говорится в статье "Независимой".

"Откровенность Йоси Коэна — это конъюнктурное заявление, секрет Полишинеля, потому что наиболее важные объекты Израиля с учетом его географического положения уязвимы из-за отсутствия стратегической глубины: радары подсвечивают израильскую авиацию еще на взлете с аэродромов. В то же время, насколько известно, российская авиация в Сирии уже давно не находится в положении "дежурство в воздухе", а из положения "дежурство на аэродроме" невозможно реагировать на вылеты авиации Армии обороны Израиля с коротким уведомлением", — привело издание комментарий эксперта Российского совета по международным делам Антона Мардасова.

Мардасов указал, что российский военный контингент ведет активные действия на юго-западе Сирии, оказывая поддержку 8-й бригаде 5-го армейского корпуса армии Башара Асада. По мнению Мардасова, Израиль не может не приветствовать эти действия, так как они выглядят как "некий аргумент против активности Ирана".

Собеседник "Независимой газеты" акцентировал внимание на том, что именно Нетаниягу одним из первых мировых лидеров посетил Москву после объявления о начале российской операции в арабской республике. Лидеры двух стран приложили немало усилий для формирования механизма предупреждения случайной конфронтации между российскими и израильскими силами в Сирии, отметил российский эксперт.

время публикации: 13 мая 2021 г

"В последний раз миллиардера Карла Эривана Хауба видели 7 апреля 2018 года в 9:09 утра на горной станции Малый Маттерхорн в Церматте, с тех пор о главе концерна Tengelmann не было никакой информации", – пишет немецкий таблоид Bild.

"Но теперь появились документы, связывающие предпринимателя и часть его бизнеса со спецслужбой Владимира Путина", – сообщает издание.

"В распоряжении Bild имеются копии строго конфиденциальных материалов расследования, в которых подробно описано, как Петер Ц., давний консультант Tengelmann, налаживал для компании связи в России. Согласно документам, с середины 1990-х годов Ц. "имел очень хорошие связи с лицами, принимающими решения в бизнесе и политике, и их "теневыми контактами".

"Сообщается, что Ц. работал на российские спецслужбы в течение 30 лет. При этом именно Эриван Хауб, основатель Tengelmann и отец Карла Эривана Хауба, завербовал Петера Ц. в спецслужбу", – утверждает Bild.

"Пикантная деталь: Карл Эриван Хауб якобы состоял в очень тесных отношениях с россиянкой Вероникой Е. Согласно материалам расследования, она использовалась ФСБ в качестве приманки".

"О том, по какому тонкому льду Хауб ходил в своем российском бизнесе, свидетельствует копия другого отчета компании Alvares & Marsal, которым также располагает Bild. По поручению Tengelmann известная консалтинговая фирма изучила неудачный запуск бренда Plus в России. По словам инсайдеров, десятки миллионов евро исчезли в темных каналах", – говорится в статье.

"В своем отчете расследователи из Alvares & Marsal пишут о "коррупции", "незаконном присвоении" и "взятках". Тогда расследователи отчитались непосредственно Карлу Эривану Хаубу. Но странным образом руководитель концерна дал указание "отделу внутреннего аудита не проводить никаких дальнейших проверок".

"Результаты частного расследования не являются доказательством того, что Карл Эриван Хауб был замешан в теневых махинациях или был шпионом", – поясняет Bild, отмечая, что в ближайшее время судом будет принято решение о том, объявлять ли бизнесмена умершим по ходатайству его родственников.

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