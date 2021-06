архив



дата публикации 17.06.21 01:24 скаут: Игорь Львович Латвия Русскоязычные СМИ Латвии "Что я — самый тупой хакер?" Почему США добиваются выдачи российского диджея BBC News Русская служба 15.06.2021 Foto: Marcela Laskoski / cc Власти США обвиняют известного московского диджея в отмывании 310 млн долларов. Музыкант утверждает, что сам стал жертвой обмана. Кроме него в скандале могут быть замешаны осужденный в США сын депутата Госдумы и активисты антизападного движения "Суть времени". Би-би-си рассказывает подробности этой запутанной истории. Майским пятничным вечером 2020 года российский музыкант и диджей Денис Казначеев играл со своим восьмилетним сыном Якобом по телефону в Minecraft, как он это делал почти каждый день. Вдруг дверь в его съемной квартире в берлинском спальном районе Лихтенберг начали ломать. К Казначееву ворвалась полиция. Сотрудники положили 36-летнего диджея на пол и направили на него дуло пистолета. Кроме шестерых берлинских полицейских в квартиру зашли два агента американской секретной службы USSS, занимающейся расследованием финансовых махинаций. "Это ужасный момент, который я, на самом деле, всегда стараюсь забыть. Они не знали, как Якоба отключить, как Minecraft отключить. Якоб все слышал и потом звонил еще много раз, перезванивал. В общем, мало приятного", — без особой охоты перебирает в памяти последовательность событий диджей. Защелкнулись на запястьях наручники — Казначеева забрали в отделение. Оставшиеся дома сотрудники правоохранительных органов, безуспешно поискав тайники за акустическим поролоном, которым обита вся комната музыканта, изъяли компьютерную технику и флэшки, где, по его словам, хранились "все-все-все музыкальные треки, все проекты за 20 лет жизни". Полицейские ушли, оставив без внимания лежащий на полу жесткий диск на один терабайт. "Понимаешь, этот жесткий диск — как раз вся история моей компьютерной жизни. То есть, типа, ну, на каких сайтах я был. На этом жестком диске все, ему больше десяти лет, — Казначеев вспоминает, что примерно за год до ареста заменил свой устаревший жесткий диск на быстрый новый. — Как можно в стенах искать тайники и при этом не взять жесткий диск от компьютера? Это странно", — пытается он найти логику действий полиции в беседе с корреспондентом Би-би-си. Из ордера на арест россиянин узнал, что его обвиняют в отмывании 310 млн долларов для российских хакеров. Лично он, по оценке прокуратуры, заработал от 3 до 15 млн долларов. В отделении начался многочасовой допрос. Казначеев согласился ответить на вопросы американских агентов в тот же день без адвоката. "Ночь в полиции я бы с удовольствием променял на месяц в тюрьме, потому что в полиции реально страшно и ужасно: кого-то бьют, кто-то орет, стучит в дверь", — вспоминает Казначеев. Полтора месяца спустя диджея отпустили из тюрьмы Моабит, где содержатся особо опасные преступники, под залог в 20 тысяч евро. На судебные издержки Казначеева деньги жертвовали друзья, поклонники и коллеги со всего мира. Но США продолжают настаивать на экстрадиции Казначеева. Судьба россиянина сейчас в руках берлинского суда; сам он утверждает, что невиновен. Таштагол — Москва — Берлин Музыкант-самоучка из сибирского городка Таштагол, родины шорских шаманов, Казначеев в середине "нулевых" на несколько лет задержался в Москве, но мегаполис не любил и в интервью сайту Look At Me называл тогда еще лужковскую столицу "городом дяди в кепке и его строителей, с целой армией ментов и политиков". Все это он, по собственному признанию, ненавидел. Казначеев работал в музыкальном магазине клуба "16 Тонн" и диджеил на хаус- и техно-вечеринках. Банковский счет ему был не нужен, гонорары платили в конвертах. Их хватало "на аренду квартиры и доширак". "Я панк в душе и вообще. Без денег, конечно, плохо, но не в деньгах счастье, в общем. Я себе цену знаю, бесплатно бы не пошел играть ни к друзьям, ни к кому", — объясняет свое отношение к деньгам диджей. Чтобы меньше видеть московские пробки и стройки, Казначеев переехал жить в старый загородный дом на Истринском водохранилище. Снимали его на пятерых с друзьями за 42 тысячи рублей, но после рождения сына Якоба Казначеев остался в нем жить только с девушкой и ребенком. Там, по воспоминаниям его близкого друга и соавтора по минимал-техно проекту Easy Changes Кирилла Sil Силантьева, Казначеев сочинял электронную музыку, играл в пинг-понг и жарил барбекю с друзьями.

Русский минимал-хаус и минимал-техно в 2000-х годах расцветали, и треки Easy Changes оценил американский лейбл Foundsound, выпустивший сразу две пластинки проекта. От счастья музыканты, по их словам, прыгали до потолка. Силантьев с Казначеевым играли в лучших московских клубах — "Пропаганда", "Микс", Gazgolder, Shanti, Solyanka-11, Arma17, Rodnya — и на гастролях за границей. "Мы активно играли: уходили в четверг, приходили в понедельник. И все время были гастроли за границей. Где-то по 150 долларов нам за двухчасовой диджей-сет платили в Москве", — описывают начало своей карьеры друзья. Кроме музыки и многодневных вечеринок Казначеев увлекался ракетостроением и космическими путешествиями. От друзей и знакомых он свою страсть к исследованию космоса и астрономии не скрывал, поэтому когда его приятель Кемал Шаманов предложил добавить пять тысяч рублей на телескоп, отказываться не стал. Шаманов с диджеем познакомился через его бывшую девушку. "Он казался очень интеллигентным, честным, открытым, добрым человеком", — Казначеев вспоминает, что Шаманов мог оставить ему 200-500 рублей на проезд или привезти фрукты, когда его девушка болела, а музыкант был на гастролях — "обычные человеческие штуки". Поэтому когда в 2010 году Шаманов попросил об одолжении — сходить с ним в банк и открыть счет на имя диджея — Казначеев не придал этой просьбе особого значения. "Он сказал, его счет заблокирован, и что я не должен волноваться, он использует мой счет всего лишь однажды, — объясняет свое согласие помочь знакомому диджей. — И вот мы сидим в банке, а он за меня все говорит, как счет открывать. Ну, знаешь, мальчика привел за руку в банк, я вообще ничего не говорил. Договор и саму карту [он] себе забрал, у меня на руках ничего не осталось." Позже Шаманов открыл еще один банковский счет на имя Казначеева, но в каком это было году, музыкант не помнит. После этого, по словам Казначеева, и без того редкое общение сошло на нет. Он как-то пару раз спрашивал Шаманова, можно ли получить выписку со своего счета — диджею нужна была справка для оформления шенгенской визы — но тот говорил: "Да не, Денис, ты чего, один перевод сделали, все, забей, закрыли сразу." В 2014 вместе со своей девушкой и их двухлетним сыном Казначеев переехал из России в Берлин, мекку техно-музыкантов. Он знал, что в Берлине проще создавать треки с музыкантами со всего мира и развивать свой лейбл Nervmusic, выпуская одну пластинку за другой, и можно отдать в хорошую школу Казначеева-младшего. Пока диджей оформлял немецкую рабочую визу, всей семьей они жили на сколько хватало туристической визы в Германии, частично гостили в Беларуси, на родине девушки диджея, и мотались по гастролям и командировкам по всему миру. По воспоминаниям Казначеева, после переезда в Берлин связь с Шамановым оборвалась совсем. Музыкальная студия, пластилин и конструктор Lego — во многом из этого состояла берлинская жизнь Дениса Казначеева в середине 2010-х, вспоминает его подруга, режиссер-документалист Агния Галданова, с которой они жили на одном этаже в Берлине и дочка которой проводила с музыкантом и его сыном много времени. "Денис — суперотец. Его девушка все время была в командировках, зарабатывала деньги. Якоб не ходил в сад, он все время сидел дома с Денисом,- говорит Галданова. — От Дениса он знает названия планет и вообще много всего, они смотрели "Звездные войны" на английском — и теперь Якоб идеально на нем говорит". В 2018 году пара разошлась, Якоб с матерью уехал в Италию. В том же году у диджея появился аккаунт в "Инстаграме", который запестрел разноцветными афишами вечеринок. Сингапур, Ибица, Одесса и Алматы, Шанхай и Куала-Лумпур — он объездил полмира и играл в лучших ночных клубах и на техно-фестивалях. Тогда же Казначеев не успел вовремя подать отчет в налоговую службу Германии — и его андеграунд-лейбл Nervmusic оштрафовали на 2500 евро. "Для меня это деньги огромные! Больше 6 тысяч евро, и то в чужих руках, я в своей жизни никогда не видел. Я максимум зарабатывал 3 тысячи евро за тур", — говорит диджей корреспонденту Би-би-си. Под конец года Казначееву снова нужно было срочно делать шенгенскую визу — и он снова спросил давнего знакомого Шаманова о существовании счета, который открывался на его имя в 2010 году. Шаманов снова ответил, что счет давно не используется, но он готов помочь деньгами. Диджей вспоминает, что согласился и взял взаймы у знакомого 35 тысяч рублей — для выписки со счета. Вскоре после этого Шаманов попросил Казначеева в качестве одолжения прислать свое селфи и фото российского паспорта — для чего, толком не объяснил. "Бро, бро, помоги, тут вот мой дизайнер бумажку придумал, сфоткайся с ней, пожалуйста, — вспоминает диджей разговор с Шамановым. — А я типа в Сингапуре под пивом. Ну и типа мне вообще просто поскорее бы выспаться. Говорю, ладно, на, отстань — скорее бы от него отделаться. Просто опять все еще на полном доверии." Позже американские следователи выяснят, что именно эти фотография и паспорт были использованы для верификации аккаунта на криптовалютной бирже Changelly в 2018 и 2019 годах, который использовали для сомнительных операций, и где зарегистрирован электронный счет на фамилию диджея. "Не совсем понимаю, что значит отмывать деньги" Пока Казначеев летом 2019 в Берлине подавал документы на британскую визу, чтобы поехать в Лондон на гастроли, из Лондона на банковский счет в штат Мэриленд, США, было сделано два денежных перевода по 15 тысяч долларов через российский веб-обменник. Этими переводами заинтересовалась прокуратура штата и агенты американской секретной службы. В электронной почте на Gmail.com, привязанной к этому веб-обменнику, спецагенты нашли селфи и фото российского паспорта Дениса Казначеева. Так появилось уголовное дело, в котором главным подозреваемым стал российский музыкант и диджей. "Я был на 100% уверен, что это мое главное алиби. Можно по моему паспорту проверить, что я не был в Лондоне в то время. У меня должна была быть гастроль, но она отменилась. Возможно, те, кто меня подставил, смотрели мой график. Типа, он едет в Лондон, надо вот в этот момент сделать пару переводов значит. Впервые в жизни я был в Лондоне в декабре 2019 года", — не соглашается с выводами следствия Казначеев. По версии американского следствия, деньги, которые перевели в Мэриленд, украдены известным киберпреступником, имя которого следствие пока не раскрывает, с кредитных карт и банковских счетов. Кроме фотографий диджея и его паспорта внутри той же электронной почты агенты нашли платежную книгу, которая включала в себя счета, открытые на всемирно известных криптовалютных биржах Liberty Reserve и BTC-e. Их использовали в том числе для отмывания криминальных денег. В 2013 и 2017 годах американские власти закрыли эти биржи. За два года расследования агенты секретной службы США собрали обширную доказательную базу. Согласно обвинительному заключению, переданному в окружной суд штата Мэриленд, Казначееву грозит от пяти до 20 лет лишения свободы по четырем уголовным статьям: об отмывании денег, о сговоре с целью отмывания денег, о сговоре с целью ведения нелегального бизнеса по переводу денег и о ведении нелегального бизнеса. "Я все еще не совсем понимаю, что значит отмывать деньги, и вообще все эти схемы. Я вот знаю, как модулярку подключить к пульту, — описывает Казначеев будни музыканта и работу с синтезаторами. — Вот это я точно знаю, вообще без проблем. Знаю физику звука — это тоже не вопрос". Агент диджея, француженка Дэнис Глюк, которая познакомилась с Казначеевым шесть лет назад в Берлине, уверена, что диджей не может быть замешан в сомнительных финансовых схемах, и подтверждает его слова: "Денис не знает, как работает даркнет, как пользоваться биткоинами. Он разбирается в музыке, музыкальных лейблах, синтезаторах. Его подставили. Кто-то подставил и использовал его персональную информацию, чтобы заниматься криминальной деятельностью за его спиной." "Нетолстый брюнет" В деле Казначеева американские следователи ссылаются на показания людей, которые уже осуждены за мошенничество и отбывают срок в американских тюрьмах. Один из них описан как "хорошо известный киберпреступник, осужденный в 2017 году федеральным судом США". Адвокат Казначеева подтверждает, что речь идет о скандально известном русском хакере Романе Селезневе, сыне депутата Госдумы. В США он считается одним из самых крупных киберпреступников — его приговорили к 27 годам лишения свободы. Согласно версии следствия, несколько лет назад во время допроса русский хакер рассказал сотрудникам правоохранительных органов США, что человека, который отмывал его денежные средства, вырученные от взлома компьютеров и полученные с украденных кредитных карт, звали Денис Казначеев, а общался он с ним через Skype. Кроме этого, следователи изучили сделки Селезнева на криптовалютной бирже Liberty Reserve и обнаружили многочисленные платежи с пометкой "Denis Kaznacheev" и с данными российского паспорта Казначеева в период между 2010 и 2012 годами. Из показаний хакера следует, что Казначеев также управлял веб-обменником LRznaki, счет которого в Liberty Reserve совпадал со счетом, на который он переводил деньги. Описывая внешность Казначеева, Селезнев сообщил, что встречался с ним лично, когда тот сидел в машине, но вспомнить, как диджей выглядел, толком не смог: "он не толстый", заявил Селезнев, и добавил, что "у него черные волосы". "Вообще бред. У американцев ничего на меня нет и быть не может. У меня нет водительских прав, я не вожу автомобиль, у меня светлые волосы, черных никогда не было. Я публичное лицо, можно же любую фотографию с любой вечеринки посмотреть", — Казначеева доказательства следователей удивляют. Каначеев вспоминает, что фамилию Селезнев он впервые услышал в 2020 году на допросе в полиции. Тогда адвокат диджея предположил, что Селезневу могли предложить сдать какого-нибудь мелкого хакера или мошенника за вознаграждение, а в обмен пообещали уменьшить срок. "Когда я это услышал, подумал, ну все, сейчас они поймут, что я не при делах, завтра-послезавтра дело закроют", — рассказывает Казначеев. Почему Селезнев назвал его фамилию и как он ее узнал, если они и вправду незнакомы, Казначеев объяснить не может. Письмо Русской службы Би-би-си с уточняющими вопросами было доставлено Роману Селезневу в федеральную тюрьму в Батнере, штат Северная Каролина, но хакер оставил его без ответа. Тюремный срок Селезнева, несмотря на предположения адвоката Казначеева о сделке, на меньший пока не сократили. Казна и знаки Веб-обменников, которыми, по версии следствия, управлял диджей и его сообщники, обнаружено несколько. В ноутбуке киберпреступника, осужденного в США в 2019 году (его имя следствие не раскрывает), агенты нашли переписку с сайтом по обмену электронной валюты, который рекламировался на хакерском форуме Antichat. Сайт зарегистрирован летом 2010 на данные российского паспорта Казначеева, включая адрес его прописки в родном городе Таштагол, и с того же времени рекламируется на различных форумах. Название сайта созвучно фамилии диджея, веб-обменник называется Webkazna. В контактах раньше были указаны два имени — Александр и Денис. Webkazna активна до сих пор и продолжает предлагать свои услуги по обмену и обналичиванию крупных объемов электронной и криптовалюты, но уже не указывая имена сотрудников. Денис свою причастность к веб-обменнику отрицает, говорит, что в его жизни не было ни электронных кошельков, ни веб-обменников, ни криптовалюты, а в даркнет он никогда не заходил. "Единственный форум, на котором я регистрировался, называется "Музыкальное оборудование" — о музыкальной технике и инструментах. Даже если представить реально, что я какой-то там хакер, ну что я — самый тупой что ли хакер, который создает название сайта с первых букв его фамилии? Мне кажется, что вот это создано прям явно, чтобы меня подставить — сетует диджей. — Я понятия не имел, что на мое имя зарегистрирован какой то сайт. Первый раз в жизни я услышал об этом, находясь в полиции, когда спецагенты начали спрашивать email-адреса, оканчивающиеся на mail.ru. У меня никогда не было электронной почты на mail.ru". Вместе с Webkazna зарегистрированы не менее трех связанных друг с другом веб-обменников. Три из них используют одинаковую веб-айдентику — это LRznaki, WMznaki и PMznaki. Все они работают или работали с денежными операциями в России, Беларуси, Украине, некоторые их них — с Европой и Азией. Webkazna обещает отправить банковский перевод в том числе в "США, Африку и др.". Обменники предпочитают работать с крупными суммами — от 3,5 до 5 тысяч долларов. На хакерском форуме Antichat веб-обменник LRznaki рекламировался одновременно с Webkazna. Американские следователи узнали, что эти обменники были доступны по одному IP-адресу не менее трех раз. Следователи сделали выводы, что с большой вероятностью эти сайты контролировались одним человеком или группой лиц. Названия обменников были найдены в платежной книге, привязанной все к той же электронной почте на Gmail.com, в которой обнаружили селфи Казначеева и его российский паспорт. C 2014 по 2017 через два счета валютной биржи BTC-e, которые американские следователи связывают с Webkazna, прошли более 250 млн долларов. Оба счета были обнаружены в той же платежной книге. На запрос Би-би-си об интервью с владельцами веб-обменников Webkazna и PMznaki в телеграм-аккаунтах не ответили. Вместо ответа корреспондента Би-би-си заблокировали в чате. На компьютере Казначеева, конфискованном из его берлинской квартиры во время ареста, следователи обнаружили часть файла с упоминанием веб-портала Antichat — сайта, где обсуждаются темы, касающиеся компьютерного взлома, незаконное отмывание денег и денежные переводы. По версии следствия, диджей пытался удалить файл с жесткого диска, чтобы скрыть свою историю посещения этого сайта. Казначеев называет это "чушью". "Как это возможно? Мне наручники надели, я силой телепортации или силой мысли удалил что-то с компьютера что ли? — кипятится диджей. — На моем компе ничего нет, там просто ничего искать. Да и вообще, в смысле, они нашли что-то на ноутбуке, который на "Авито" покупали? Ну да, наверняка чувак перед тем, как продавать компьютер что-то там удалил", — сердится Казначеев. После ареста и показаний Cелезнева Казначеев пришел к выводу, что в деле о финансовых махинациях его мог подставить тот самый знакомый Кемал Шаманов: "Сейчас я понимаю, что я просто тупо глупый и доверчивый. Ну потому что, если мне человек, которому я открыл банковский счет, не может показать выписку со счета, то стоило бы, наверное, в то время задуматься, что что-то тут неладно. К сожалению, мысль "Камон, чувак, я тебе доверился, открыл счет, а ты мне не даешь выписку?" появилась у меня только сейчас. Ну то есть я просто тупо верил. Но проблема в том, что я не помню, какие еще счета были. Понимаешь, это было больше 10 лет назад. Сейчас сложно вспомнить что было пару лет назад, а тут — десять." Сайт веб-обменника LRznaki, который упоминал хакер Селезнев, не обновлялся с 2013 года. Вместо него заработал PMznaki. Два домена обменника зарегистрированы в один и тот же день в 2011 году на Александра Зинченко. Предположительно, этот человек может быть знаком с Шамановым. Адрес, указанный при регистрации домена, в Москве не существует, но если заменить одну цифру в номере дома, то окажется, что по нему зарегистрирована семья Зинченко. 36-летний Александр Зинченко пробовал себя в разных областях — рекрутинг, салоны красоты, продажа электроэнергии. В 2018 году он открыл компанию по продаже пиломатериалов ООО "Полистар", которую впоследствии продал совладелицам "Родительского всероссийского сопротивления" (РВС), дочке антизападного движения "Суть времени". В социальных сетях Александра найти не удалось, зато нашлись два аккаунта его сестры Елены Зинченко. Несколько лет она была близка движению "Суть времени": работала корреспондентом их информационного агентства "Красная Весна". Интеллигентный знакомый Кемал Шаманов приехал жить и работать в Россию в "нулевых" из Беларуси, получил российское гражданство. По Москве он ездил на черном Chrysler Cruiser, который впоследствии сменил на внедорожник Mercedes М-класса, работал в шоу-бизнесе, — в столичных продюсерских центрах и самостоятельно. На него зарегистрированы три сайта, рекламирующих агентские услуги по организации мероприятий и букингу российских и западных звезд. Один из них Шаманов назвал по своему имени — kemal.ru, второй — "Держав-концерт" (derzhav-concert.ru), а третьим был сайт-визитка известного спортивного комментатора Виктора Гусева (viktorgusev.ru), где контакты Шаманова были указаны в качестве его представителя. Виктор Гусев подтвердил, что действительно с ним работал. Дизайн сайта "Держав-концерт" и сайта Webkazna очень похожи. Оба сайта созданы в 2010 году. С большой вероятностью у них один и тот же автор. В информации о владельце домена Webkazna кроме имени и паспортных данных Казначеева указан адрес электронной почты на Mail.ru. Этот же имейл использовался для регистрации скайпа родственника Кемала Шаманова из Бреста, а также для аккаунта в Apple, номер телефона которого заканчивается на цифры 95 (полностью посмотреть номер система восстановления пароля не позволяет). На те же цифры заканчивается номер Шаманова. Один из сайтов упомянутой ранее сети веб-обменников WMznaki в 2013-2016 годах находился на одном IP-адресе с тремя другими сайтами, зарегистрированными на Шаманова. Это говорит о том, что всеми сайтами мог управлять один человек. В своих социальных сетях знакомый диджея Шаманов дает понять, что небезразличен к идеям коммунизма, прославляет Сталина, поддерживает вооруженных сторонников самопровозглашенных республик Донбасса, выкладывает селфи в футболке с изображениями Владимира Путина и коллажи с Александром Лукашенко. Шаманов романтизирует времена СССР и с одобрением декларирует идею о воссоединении бывших советских республик с Россией. Примерно с 2013 года он несколько лет был активным участником акций организаций правого консервативного толка "Сути времени" и "Родительского Всероссийского Сопротивления". Судя по фотографиям в соцсетях, в 2016 году они вместе с Еленой Зинченко участвовали в одной из акций движения. В "Сути времени" сказали, что фамилии Зинченко и Шаманов им знакомы, но от дальнейших комментариев отказались. "Бро, мой напарник там сделал фигню" Следователи восстановили сообщения электронной почты, в которых, по их убеждению, обнаружены многократные попытки Казначеева верифицировать аккаунт на криптовалютной бирже Changelly с помощью селфи и фотографии своего паспорта, а также предупреждения сайта о том, что загрузка фотографий может способствовать преступной деятельности, которые он игнорировал. Это происходило в декабре 2018 и июне 2019 года. Казначеев утверждает, что ничего никуда не загружал, а просто отправил Шаманову свои фотографии, о которых тот просил. На вопрос, знает ли он, что такое Changelly, Казначеев отвечает: "Возможно, Changelly и есть эта черная бумажка, с которой я должен был сфотографироваться для Кемала. В полиции меня спрашивали об этом. Они мне показали фотографию меня с этой черной штучкой. Возможно, это и есть Changelly, — ставит ударение на последний слог диджей. — Я помню, там было написано, не фотографируйтесь, если это не вы занимаетесь этой фигней. Но мы с адвокатом это только в тюрьме выяснили. Он говорит: ну вот смотри, читай, тут написано, не фотографируйтесь, это попытка вовлечь вас в преступную деятельность. Я говорю: ну блин, я побыстрее отделаться хотел. Читай… Мне тогда Кемал сказал, что, бро, мой напарник там сделал фигню, ты не читай, не обращай внимания". Американские следователи не верят, что диджей был невольно замешан в преступлениях, в которые его якобы втянул Шаманов. Они считают, что Казначеев в своих показаниях неубедителен и понимал, что участвует в сговоре о создании и обслуживании аккаунтов, которыми пользовались киберпреступники для отмывания денег. Сам Шаманов часто проводит время в загородном доме в Рузе, где он в начале 2010-х приобрел два участка земли — 23 и 46 соток, курит кубинские сигары и любит выпивать хороший алкоголь. В Москве он владеет 75-метровой квартирой в элитном ЖК "Волынский". На начало июня 2021 в "Циане" продают похожие квартиры за 40 млн рублей. Би-би-си связалась с ним по телефону, но на вопрос корреспондента: "Не найдется ли несколько минут для разговора?", Шаманов ответил "Не найдется" и повесил трубку. "Это просто хана!" "Я считаю, что это огромная ошибка и что американские прокуроры должны обязательно взяться и посмотреть на того, кого они обвиняют, — рассуждает Казначеев. — На самом деле мои треки — явное доказательство, что я этого не мог совершать. Я правда считаю, что человек не может заниматься двумя разными совсем делами и делать их на все 100%, — музыкант присылает в чат совсем новые треки корреспонденту Би-би-си, — послушай, там пятьдесят каналов, просто невероятное количество работы и эффектов." Сейчас Казначеев живет в Берлине, платит за комнату 350 евро в месяц и ждет решения берлинского суда об экстрадиции в США. Он встречается с представителями российского МИДа, регулярно ходит отмечаться в полицию, проводит время с друзьями на пикниках, не спит по несколько суток, записывая новые музыкальные треки и следит за запусками космических кораблей. Его паспорт изъяли, виза закончилась. Живет музыкант, по его словам, на донаты друзей. Еще получает комиссии за продажу своих треков в музыкальном онлайн-магазине и редкие гонорары в 300 евро за ремиксы на чужие композиции. Весной "диджею-миллионеру" пришел счет в 500 евро за электричество и вывоз мусора. "Это просто хана! Я давно 500 евро за раз не находил", — восклицает Казначеев, объясняя текущее положение дел. Сразу после ареста диджея в июне 2020 года в "Фейсбуке" появилась группа Jusctice for Denis! В ней зарегистрировались больше трех тысяч человек. Они устраивали вечеринки в поддержку Казначеева и до сих пор собирают деньги для решения проблем диджея. На сайте Change.org петицию против экстрадиции музыканта в США и требованием справедливого суда подписали более 50 тысяч человек. Юристов у диджея не менее пяти — российские помогают берлинским с немецкой бюрократией и обжалованием дела в Конституционном суде ФРГ и ЕСПЧ. Американский адвокат в Нью-Йорке среди прочего делится личным опытом, потому как сам отсидел в США четыре года по обвинению в мошенничестве с кредитными картами. Всеми финансовыми вопросами, по словам Казначеева, занимается его агент Дэнис Глюк. Гонорары адвокатам выплачивают из пожертвований, собранных на краудфаундинговой платформе. "Я уверен, тысячи человек готовы прийти со мной в суд и подтвердить, что я не совершал этого, — взволнованно говорит взъерошенный и небритый Казначеев в видеообращении к СМИ. — Если является открытие карты для другого человека незаконным, я с удовольствием готов ответить по закону в стране, в которой я это сделал — в России. Я даже в школе всегда признавался за разбитые окна. Я никогда в жизни никого не обманывал и ничего плохого не совершал". «В Латвии есть «пятая колонна», — не говорят на латышском, живут прошлым и верят в Путина»: писатель Берзиньш Июнь 15, 2021 У латышского писателя Мариса Берзиньша вышел новый роман "Кузнец будущего" - о Вилисе Лацисе, "писателе и предателе своего народа", как характеризует его "Латвияс авизе", взявшая интервью у автора. Напомним что Лацис был первым главой правительства советской Латвии в 1940-59 гг, а интервью называется "Чтобы смыть с себя Лациса, надо было часто ходить в душ". Есть свидетельства лечащего персонала, что ближе к концу жизни Лацис часто ругал русских, - рассказывает писатель. Большая любовь к русским понемногу перерастала в большую неприязнь. "Надо признать, что пока я изучал все эти исторические помои, ко мне тоже прилипла русофобия, и она совсем так легко не проходит", - признается он и вспоминает случай из своего советского детства: "Пришла мама домой и говорит - стоят две русские у новой пятиэтажки и обсуждают: "Рига хороший город, только латышей много". Для меня, парня, это было такое оскорбление! И в то время, под влиянием таких и похожих высказываний, Вилис Лацис в моем представлении больше отвратительным коммунистом, который впустил в Латвию мигрантов, а совсем не писателем, которого стоило бы прочесть". Впрочем, не слишком изменилось к нему отношение автора и сегодня: "Есть многие, кто оправдывает его тем, что он был хорошим писателем... Как будто это оправдание того, что он связался с советской оккупационной властью и соучаствовал в изнасиловании Латвии. Не могу этого понять". Семью Берзиньша трагедия высылки 14 июня 1941 года обошла стороной. В 1949 гоуд репрессии коснулись только дальних родственников матери. "Мой дед, школьный учитель, всегда был оппозиционером, и мама про него говорила - чудо. что его не расстреляли немцы, и чудо, что это не сделали позднее русские. Он всегда критически высказывался". Впрочем, и сам Марис Берзиньш в юности вел себя вызывающе, так что удивляется, что ни разу не получал по ушам от советской власти. В седьмом классе мама по его просьбе сшила ему джемпер в цветах американского флага, как в то время было модно. Это было "Уххх"! "Русским из параллельного класса, конечно, было неприятно, что он рисовался с американским флагом. После этого классная руководительница попросила в школу в таком джемпере не ходить". Еще Марис вспоминает, как в техникуме после танцев ходили по улицам, распевая песню легионеров "Mēs sitīsim tos utainos…" ("мы побьем этих вшивых"). Поговорили и о 9 мая. "В Латвии к памятнику Освободителям идут многие русские "с прополосканными российской пропагандой мозгами, для которых Латвия и латыши до сих пор остаются чужими, - считает он. - В Латвии достаточно много имперски настроенных, высокомерных великорусских шовинистов. Плохо, но надо считаться, что в Латвии еще есть "пятая колонна", - люди, которые до сих пор не говорят на латышском, живут оскорбленными, в прошлом, и до сих пор верят в Путина, в возвращение империи... В головах многих русских в Латвии царит чувство, что они - тот единственно правильный, великий и могучий народ, а остальные - ничто". Россия, по его словам, остается угрозой для Латвии и в ней нужно относиться осторожно, держась твердо: "Как только им покажется, что вы с ними друзья, они или одурачат, или подкупят, или попросту подомнут под себя." Китайский фронт НАТО — всё решится в 2023-м: мнение Июнь 15, 2021 "Саммит НАТО, на который прибыл Байден после встречи «семерки», не выглядит дежурным мероприятием. Эпохальным, впрочем, его называть тоже не имеет смысла, но конкретная повестка перед организацией стоит, и стоит именно сейчас, - пишет российский аналитики Анатолий Несмеян. НАТО после завершения Холодной войны утратило свое целеполагание. Отсутствие стратегического противника сделало военную составляющую блока не совсем внятной, а потому «старая Европа» начала отходить от идей «евроатлантической солидарности» в том прочтении, которое было еще недавно. При этом США не испытывали ни малейших иллюзий относительно того, что военная составляющая блока будет востребована в будущем, причем не в слишком далеком. Правда, уровень, характер и сам вид угроз очевидно становился иным, а потому их вначале нужно было осознать, отрефлексировать, выработать идеологию противодействия и, наконец, переходить к структурной перестройке. Скорее, поэтому США активно начали продвигать НАТО на восток, собирая под зонтик НАТО новых членов. У нас в России это воспринимали и продолжают воспринимать как угрозу непосредственно нам, но будем говорить откровенно — еще при Ельцине Россия в качестве военного противника выглядела уже очень бледно (что продемонстрировала война в Чечне, на которую режим Ельцина с огромным трудом собирал со всей страны хоть что-то боеспособное). Путин добил страну окончательно, а потому беспокоить НАТО может только своей слабой вменяемостью. Но под ней уже давно нет ничего, кроме огромных советских запасов вооружения. Будем говорить откровенно: запасы каменных ядер высотой с гору выглядят впечатляюще, но испугать армию, имеющей на вооружении танки и самолеты, вряд ли сумеют. Россия способна к войне (причем локальной) с небольшим лимитрофом, но даже в этом случае одержать убедительную победу уже не в состоянии — все без исключения войны, которые вел Путин за пределами наших границ, не завершились фиксированием результатов, а потому они будут оспорены ровно в ту секунду, когда Россия по тем или иным причинам не сможет удерживать захваченные или оккупированные, или аннексированные территории силой. Международная фиксация — штука крайне важная. К примеру, принадлежность Калининградской области не вызывает ни малейших сомнений, так как была зафиксирована соответствующими международными соглашениями, которые сбалансированы и не могут быть пересмотрены даже частично. А вот с Курилами ситуация менее однозначная, так как один из элементов фиксации по тем или иным причинам выпал. И теперь курильская проблема существует, как факт. Ситуация с Южной Осетией, Абхазией, Крымом, Донбассом еще более печальна — их статус не признают даже союзники России. Так что НАТО вряд ли всерьез рассматривает российскую угрозу, хотя, конечно, обязано иметь планы на любой вариант, вплоть до прилета марсиан. В общем, расширение НАТО имело скорее политический акцент, чем военный — для США было крайне важно создать в противовес относительно самостоятельным странам «старой Европы» фракцию «Европы молодой». И проводить свою политику в НАТО через эту фракцию. Что, кстати, вполне сносно им удавалось. При Трампе начались попытки призвать к порядку уже «старую Европу» - Трамп вполне бесцеремонно напомнил европейцам, что США тратят свои кровные на поддержание безопасности Европы. И вклад европейцев в собственную безопасность может и главное — должен — быть гораздо серьезней. Теперь же приходит время взять всю Европу в узду, так как время начало отсчитывать обратный отсчет. Байден будет закусываться с Китаем. Собственно, ему особо и деваться некуда: в 23 году решается ключевой вопрос о возможном третьем сроке Си Цзиньпина. И это не шутки, так как нынешний проект Китая слишком далеко вышел за рамки тех проектов глобальной элиты, в которые она вписывала Китай. В целом суть этих проектов достаточно очевидна. Начавшийся в начале нулевых перенос производящей экономики в Китай и регион ЮВА создавал мировую фабрику производства хорошего и крепкого Пятого уклада. При этом Первый мир расчищал свою территорию под экономику постиндустриального уклада, создавая две стратегические выгоды. Первая — это уход от однополярной модели мирового порядка, стихийно возникшей после победы Запада в Холодной войне. Быть царем горы — это престижно, но такая модель крайне неустойчива. А потому создание второй опоры было жизненно необходимым. Два центра — это всегда противоречие, а противоречие — это источник развития. Вторая выгода не менее очевидна: перенос индустриальной экономики в ЮВА и Китай при любом развитии событий позволял Западу быть на шаг впереди, так как более высокий уровень их уклада позволял выстраивать иерархии в новом двуполярном мире, причем Запад всегда оказывался в лучших условиях. Кстати, очень логичная модель, внутренне хорошо сбалансированная. Союз развивался примерно так же — на периферию переносилась экономика предыдущего уклада, жестко привязанная стандартами к технологиям более высокого уровня, которые развивались в технологических центрах на «материнской территории». Стандарты защищали внутренний рынок, а развитие «от центра к периферии» позволяло подтягивать уровень развития окраин, регулируя его равномерность. Примерно такая же конструкция вырисовывалась и в проекте глобалистов, увязанном с Китаем. Но. Но случился кризис 2008, и китайское руководство было просто вынуждено на ходу дорабатывать эту модель напильником. Развитие внутреннего рынка как замена выпадающему из-за кризиса экспорта привела к тому, что возник национальный проект развития Китая, а раз так — то под него были востребованы и национально-ориентированные кадры, которые начали (неизбежно начали) оттеснять те элитные круги, которые были жестко привязаны к глобалистскому проекту. Николай Вавилов очень подробно рассказывает о внутрикитайской элитной борьбе, которая условно и грубо, но является борьбой между КПК и китайским комсомолом. В определенном смысле это фантом борьбы группы Сталина с троцкистами в конце 20-начале 30 годов, когда перед СССР так же в полный рост встал вопрос о выборе стратегии. Аналогия более чем уместна, так как глобалисты — это по сути, троцкисты и есть. А китайский комсомол имеет в своем генезисе движение хунвейбинов, разгромленное, но не до конца — эти ребята были чистейшей воды троцкистами. Без примесей, как слеза. В общем, в 23 году решится очень многое. И противостояние с Китаем в случае третьего срока Си Цзиньпина может стать для Запада просто неизбежным. Точнее, не для Запада, а для глобалистской транснациональной группы. Сейчас она у власти в США, и, кстати, рассчитывает, что будет удерживать ее и далее. НАТО получает противника. Пока точно политического, а затем, как знать — и военного. «Семерка» уже сделала заявление по Тайваню и по Синцзян-Уйгурскому автономному району, которое иначе как прямо враждебное, Китай просто не может трактовать. На подходе обвинение Китая в пандемии и требование 10 трлн в качестве компенсации убытков мировой экономики. Это условия, которые никто не будет выполнять иначе, чем через контрибуции. А чтобы потребовать контрибуцию, нужно нанести военное поражение плательщику и зафиксировать его в политико-правовом пространстве. Так что первые шаги к схватке сделаны. Дедлайном будет 23 год. В случае, если Си Цзиньпин будет переизбран, сюжет вынужденно начнет разворачиваться к схватке. Если же китайская элита дрогнет и выберет человека, который будет приемлем для глобалистской элиты, возникнет иной сюжет — более мягкий. Но даже во втором случае военный надзор над Китаем неизбежен. В первом же вариантов вообще нет — это война. Война, возможно, не горячая, так как целью Запада является не разрушение Китая, а всего лишь возвращение его к прежним условиям и договоренностям. Но война как политическое принуждение Китая к этому возвращению — несомненно. И в том, и другом случае роль НАТО резко возрастает. Столтенберг, кстати, буквально вот-вот заявил о том, что растущая мощь Китая столь велика, что ни один член НАТО не в состоянии в одиночку ей противостоять. Только вместе. Натовская бюрократия запрос США уже поняла и взяла под козырек. Что неудивительно — теперь ее роль тоже возрастает, как и политическая субъектность. Собственно, вот тот фон, на котором проходит нынешний саммит НАТО. Все очень непросто, все достаточно тяжело. Европа очень не хочет снова становиться в строй, поэтому задача Байдена — это задача сержанта в учебке. Построить и принудить к исполнению приказов. Ну, и конечно, кому-то придется и поотжиматься. В назидание другим."