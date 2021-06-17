Скучный саммит

16 ИЮНЯ 2021 Г. Paul Robinson

Чувствую, что должен написать что-нибудь об итогах долгожданной встречи Путина и Байдена в Женеве, но, честно говоря, писать собственно не о чем. Как и следовало ожидать, ничего особенного не было решено, хотя они, по крайней мере, избежали крупного провала (если бы они этого не сделали, это было бы более интересным для новостей). Российское информационное агентство ТАСС попросило меня прокомментировать встречу, и я написал следующее:

Ожидания относительно этого саммита были низкими, и будет справедливо сказать, что эти ожидания оправдались. Серьезного прорыва по каким-либо вопросам никто не предвидел, да его и не было. Они, по крайней мере, согласились продолжить переговоры, особенно о контроле над ядерными вооружениями. При этом обе стороны сделали очень и очень скромный шаг в направлении улучшения отношений, о чем свидетельствует объявление о том, что соответствующие послы вернутся на свои посты. В целом я бы оценил это как очень умеренно положительный результат, и разрыв между двумя сторонами остается чрезвычайно большим.

По сути, о саммите сказать особо нечего. Настоящая проблема в том, как обе стороны будут поступать дальше. Любому движению вперед есть серьезные препятствия. Дело не только в несовместимости взглядов США и России на их собственные национальные интересы. Кроме этого, похоже, существует почти полное отсутствие взаимного доверия. И поэтому, я склоняюсь к мнению, что важно не достижение согласия по каким-либо существенным вопросам, а предотвращение того, чтобы горячие головы с обеих сторон затащили американо-российские отношения еще дальше в глубину. Другими словами, дело не в налаживании отношений, а в том, чтобы не допустить их полного разрушения.

С российской стороны, на мой взгляд, большая опасность состоит в том, что какой-нибудь идиот из служб безопасности и спецслужб вздумает совершить что-то безумное, типа, например, отравления Сергея Скрипаля или Алексея Навального или ещё чего-нибудь похуже. К сожалению, этого нельзя исключать. Кроме этого, я не вижу в России никого кто имел бы аппетит к конфликтам, ну может быть ещё некоторые говорящие головы в российских телешоу. Я вижу смирение с тем что конфликты неизбежны, но никакого желания усугублять ситуацию.

Я менее уверен в этом, когда дело касается американцев. Сам Байден кажется довольно уравновешенным, но, как я указал в недавнем посте о после Курте Волкере и его фразе «успех - это конфронтация», во внешнеполитическом истеблишменте США есть элементы, которые, похоже, настроены на драку. С американской стороны задача будет заключаться в том, чтобы удержать этих людей подальше от власти.

Я подозреваю, что Байден сможет немного успокоить экстремистов на своей стороне, указав на тот факт, что он использовал саммит для поднятия вопросов, в которых Путин может чувствовать себя некомфортно, например, прав человека. Несомненно, сторонники Байдена воспользуются этим как доказательством того, что он достаточно «крутой». На самом деле, однако, это просто приукрашивание картины. Невозможно представить, что это каким-либо образом изменит поведение россиян. Более важно то, чего не сделал Байден, а именно то, что он не изо всех сил старался рассердить Путина. Он также не ставил очевидных препятствий на пути будущих переговоров. Фактически саммит завершился договоренностью о продолжении переговоров по некоторым ключевым вопросам. Это не совсем прогресс, но это не та конфронтация, которую искали Волкер и ему подобные.

В этом смысле я рассматриваю саммит как своего рода поражение для сторонников жесткой линии в Вашингтоне. Небольшая, конечно, но все же это для них неудача. Учитывая, что мы реально не могли ожидать чего-то большего, я думаю, что в целом мы можем считать встречу хорошо выполненной работой.





Пол Робинсон - профессор Высшей школы общественных и международных дел Оттавского университета, автор многочисленных книг по российской и советской истории

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