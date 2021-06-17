Мировые диктаторы эксплуатируют расовую проблему Америки

By Charles M. Blow Opinion Columnist June 16, 2021

Credit..Eduardo Munoz/Reuters

Американцы, которые считают, что расовая проблема в этой стране заканчивается у кромки океана, должны избавиться от этой мысли.

Наша расовая проблема также является международной проблемой, поскольку диктаторы и авторитарные режимы используют ее как способ указать на лицемерие Америки в отношении прав человека, как средство отвлечь внимание общества от их ужасного обращения со своим собственным народом и как способ противостоять американским санкциям.

Пока Америка не решит в достаточной мере свою собственную расовую проблему, она останется в определенной степени ущемленной в правах на мировой арене.

В среду, на пресс-конференции после встречи с президентом Байденом, президент России Владимир Путин отверг критику в отношении того, как его правительство относится к продемократической группе в его стране, сравнив эту группу с Black Lives Matter:

«Совсем недавно в Америке произошли очень тяжелые события, известные события, после убийства афроамериканца. Возникло целое движение, известное как Black Lives Matter. Я не собираюсь это комментировать, но вот что я хочу сказать: мы видели беспорядки, разрушения, нарушения закона и т. д.»

Далее он продолжил:

«Мы сочувствуем Соединенным Штатам Америки, но не хотим, чтобы это произошло на нашей территории. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло».

Россия имеет долгую историю обращений к нашей внутренней расовой проблеме. Как указала Юлия Иоффе в The Atlantic в 2017 году, Россия и Советский Союз имеют более чем 80-летнюю историю вовлеченности и эксплуатации расовой проблемы Америки. Собственно, как пишет Иоффе, «всякий раз, когда Советский Союз критиковали за нарушения прав человека, опровержение сводилось к следующему: «А у вас негров линчуют»».

Усилия России вышли за рамки того, чтобы ставить Соединенные Штаты в неловкое положение, и она использовала расовую проблему как способ вмешательства в наши президентские выборы в 2016 году. Как сообщала New York Times в 2018 году , «усилия русских в Facebook и Instagram были специально нацелены на сообщества чернокожих американцев и, как представляется, были сосредоточены на как можно большем охвате черной аудитории и вербовке чернокожих американцев в качестве активов».

В статье отмечалось, что эта тактика перекликается с «усилиями советской пропаганды десятилетней давности, которые часто подчеркивали расизм и расовые конфликты в Соединенных Штатах».

Россия - не единственная страна, и Путин - не единственный лидер, который “склоняет” то как Америка обращается с чернокожими. В 1960 году Фидель Кастро буквально “ворвался” в Гарлем, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению чернокожих в Америке и поставить в неловкое положение американское правительство. Он поселился в отеле Theresa, и одним из его первых гостей был Малкольм Икс.

Там с Кастро встретился советский премьер Никита Хрущев. Как писал в прошлом году журнал Smithsonian Magazine, цитируя мемуары Хрущева, «он понимал, что «придя в негритянский отель в негритянском районе, мы делаем двойную демонстрацию против дискриминационной политики Соединенных Штатов Америки в отношении негров и в отношении Кубы».

В марте этого года китайское правительство выпустило отчет, в котором США подвергались резкой критике по нескольким вопросам, в том числе за расизм.

В отчете говорится: «Чтобы победить эпидемию, нужны взаимопомощь, солидарность и сотрудничество всех стран. Однако в Соединенных Штатах, которые всегда считали себя исключением и лидером, эпидемическая ситуация вышла из-под контроля, что сопровождалось политическими беспорядками, межэтническими конфликтами и социальным разделением»…….. «Уязвимые группы стали самыми большими жертвами безрассудной реакции правительства на эпидемию».

Ким Чен Ын из Северной Кореи в начале 2018 года опубликовал документ, в котором говорится, что «расовая дискриминация и человеконенавистничество - серьезные болезни, присущие социальной системе США, и они усугубились с тех пор, как Трамп вступил в должность». Далее в нем говорится, что «расовое насилие, имевшее место в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, 12 августа, является типичным примером пика расистской политики нынешней администрации».

Проблема в том, что независимо от того, насколько плохо эти диктаторы действуют на мировой арене - а действуют они очень плохо - они не совсем неправы в своем осуждении американского расизма. Проблема в том, что они не являются искренне заинтересованными сторонами, а скорее оппортунистически стремятся использовать недостатки и разногласия.

Тем не менее, Америка должна признать тот факт, что она не может указывать на мусор возле чужой входной двери, пока она не уберет возле своей собственной.

5 июля 1852 года, на праздновании Дня независимости в Нью-Йорке в ознаменование подписания Декларации независимости, Фредерик Дуглас выступил с программной речью.

Это хлёсткое и язвительное выступление сделало Дугласа одним из величайших ораторов Америки.

В нем Дуглас назвал «хвастливую свободу» Америки «нечестивой лицензией». Дуглас сказал :

“Что, для американского раба, твое 4 июля? Я отвечаю; день, который раскрывает ему больше, чем все другие дни в году, грубую несправедливость и жестокость, постоянной жертвой которых он является. Для него ваше празднование - притворство; ваша хвастливая свобода - это нечестивое своеволие; ваше национальное величие - это раздутое тщеславие; звуки вашего празднования пусты и бессердечны; ваше обличение тиранов - это солдафонское бесстыдство; ваши славословия свободе и равенству - это пустые насмешки; ваши молитвы и гимны, ваши проповеди и благодарности, со всем вашим религиозным парадом и торжественностью, для Него - это просто напыщенность, мошенничество, обман, нечестие и лицемерие - тонкая пелена, прикрывающая преступления, которые позорят нацию дикарей. На Земле нет нации, виновной в действиях более шокирующих и кровавых, чем народ Соединенных Штатов, в этот самый час”.

Рабства больше нет, но американское лицемерие по-прежнему с нами. Американское расовое угнетение все еще с нами. Плохое отношение Америки к своим чернокожим гражданам по-прежнему с нами. Пока мы не исправим это или даже не займемся этим, диктаторы мира будут продолжать видеть нас и высмеивать наше лицемерие, как библейский Иисус насмехался над фарисеями в Книге Матфея :

“...Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты…”

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