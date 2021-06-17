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опубликовано редакцией на Переводике 17.06.21 19:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Мировые диктаторы эксплуатируют расовую проблему Америки

By Charles M. Blow    Opinion Columnist    June 16, 2021

Credit..Eduardo Munoz/Reuters

Американцы, которые считают, что расовая  проблема  в этой стране заканчивается у кромки  океана, должны  избавиться от этой  мысли.

Наша расовая проблема также является международной проблемой, поскольку диктаторы и авторитарные режимы используют ее как способ указать на лицемерие Америки в отношении прав человека, как средство отвлечь  внимание  общества  от их  ужасного обращения со своим собственным народом и как способ противостоять американским  санкциям.

Пока Америка не решит в достаточной мере свою собственную расовую проблему, она останется в определенной степени ущемленной в  правах  на мировой арене.

В среду, на пресс-конференции после встречи с президентом Байденом, президент России Владимир Путин отверг критику в отношении того, как его правительство относится к продемократической группе в его стране, сравнив эту группу с Black Lives Matter:

«Совсем недавно в Америке произошли очень тяжелые события, известные события, после убийства афроамериканца. Возникло целое движение, известное как Black Lives Matter. Я не собираюсь это комментировать, но вот что я хочу сказать: мы видели беспорядки, разрушения, нарушения закона и т. д.»

Далее он продолжил:

«Мы сочувствуем Соединенным Штатам Америки, но не хотим, чтобы это произошло на нашей территории. Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло».

Россия имеет долгую историю обращений к  нашей внутренней расовой проблеме. Как указала Юлия Иоффе в The Atlantic в 2017 году, Россия и Советский Союз имеют более чем 80-летнюю историю вовлеченности  и эксплуатации  расовой проблемы Америки. Собственно, как пишет Иоффе, «всякий раз, когда Советский Союз критиковали за нарушения прав человека, опровержение сводилось к следующему: «А  у  вас негров линчуют»».

Усилия России вышли за рамки того, чтобы  ставить  Соединенные Штаты в неловкое положение, и она  использовала  расовую проблему  как способ вмешательства в наши президентские выборы в 2016 году. Как сообщала New York Times в 2018 году , «усилия русских в Facebook и Instagram были специально нацелены на сообщества чернокожих американцев и, как представляется, были  сосредоточены на  как  можно большем охвате черной аудитории и вербовке чернокожих американцев в качестве активов».

В статье отмечалось, что эта тактика перекликается с «усилиями советской пропаганды десятилетней давности, которые часто подчеркивали расизм и расовые конфликты в Соединенных Штатах».

Россия - не единственная страна, и Путин - не единственный лидер, который “склоняет”  то  как Америка обращается с чернокожими. В 1960 году Фидель Кастро буквально  “ворвался”  в Гарлем, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению чернокожих в Америке и поставить в неловкое положение американское правительство. Он поселился в отеле Theresa, и одним из его первых гостей был Малкольм Икс.

Там с Кастро встретился советский премьер Никита Хрущев. Как писал в прошлом году журнал Smithsonian Magazine, цитируя мемуары Хрущева, «он понимал, что  «придя  в негритянский отель в негритянском районе, мы  делаем двойную демонстрацию против дискриминационной политики Соединенных Штатов Америки в отношении негров  и  в  отношении Кубы».

В марте этого года китайское правительство выпустило  отчет, в котором США подвергались  резкой  критике по нескольким вопросам, в том числе за расизм.

В  отчете говорится:  «Чтобы победить эпидемию, нужны взаимопомощь, солидарность и сотрудничество всех стран. Однако в Соединенных Штатах, которые всегда считали себя исключением и лидером, эпидемическая ситуация вышла из-под контроля, что сопровождалось политическими беспорядками, межэтническими конфликтами и социальным разделением»…….. «Уязвимые группы стали самыми большими жертвами безрассудной реакции правительства на эпидемию».

Ким Чен Ын из Северной Кореи в начале 2018 года опубликовал документ, в котором говорится, что «расовая дискриминация и человеконенавистничество - серьезные болезни, присущие социальной системе США, и они усугубились с тех пор, как Трамп вступил в должность». Далее в нем говорится, что «расовое насилие, имевшее место в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, 12 августа, является типичным примером пика расистской политики нынешней администрации».

Проблема в том, что независимо от того, насколько плохо эти диктаторы действуют на мировой арене - а  действуют они очень плохо - они не совсем неправы  в своем осуждении американского расизма. Проблема в том, что они не являются искренне заинтересованными сторонами, а скорее оппортунистически стремятся использовать недостатки и разногласия.

Тем не менее, Америка должна признать тот факт, что она не может указывать на мусор возле чужой  входной  двери, пока она не уберет возле своей собственной.

5 июля 1852 года, на праздновании Дня независимости в Нью-Йорке в ознаменование подписания Декларации независимости,  Фредерик Дуглас выступил с программной речью.

Это  хлёсткое и язвительное  выступление сделало Дугласа  одним из величайших ораторов Америки.

В нем Дуглас назвал «хвастливую свободу» Америки «нечестивой лицензией». Дуглас сказал :

“Что, для американского раба, твое 4 июля? Я отвечаю; день, который раскрывает ему больше, чем все другие дни в году, грубую несправедливость и жестокость, постоянной жертвой которых он является. Для него ваше празднование - притворство; ваша хвастливая свобода - это нечестивое своеволие; ваше национальное величие - это раздутое тщеславие; звуки вашего  празднования пусты и бессердечны; ваше обличение тиранов - это  солдафонское бесстыдство; ваши славословия свободе и равенству  - это  пустые насмешки; ваши молитвы и гимны, ваши проповеди и благодарности, со всем вашим религиозным парадом и торжественностью, для Него -  это просто напыщенность, мошенничество, обман, нечестие и лицемерие - тонкая пелена, прикрывающая преступления, которые позорят нацию дикарей. На Земле нет нации, виновной в действиях более шокирующих и кровавых, чем народ Соединенных Штатов, в этот самый час”.

Рабства больше нет, но американское лицемерие по-прежнему с нами. Американское расовое угнетение все еще с нами. Плохое отношение Америки к своим чернокожим гражданам по-прежнему с нами. Пока мы не исправим это или даже не займемся этим, диктаторы мира будут продолжать видеть нас и высмеивать наше лицемерие, как библейский Иисус насмехался над фарисеями в Книге Матфея :  

“...Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты…”

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