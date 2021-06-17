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опубликовано редакцией на Переводике 17.06.21 22:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Гарри Каспаров прошелся на счет Байдена на саммите: Путин «получил то, что хотел»

JOSHUA CAPLAN  16 Jun 2021

Garry Kasparov/Noam Galai / Stringer

Garry Kasparov/Noam Galai / Stringer

Председатель Фонда прав человека, бывший чемпион мира по шахматам и стойкий критик президента России Владимира Путина Гарри Каспаров высмеял президента Джо Байдена  за  решение о проведении саммита с Путиным в Женеве, Швейцария.


Meet the Press

@MeetThePress

WATCH: Российский продемократический активист Гарри Каспаров говорит, что встреча президента Байдена с президентом Путиным дала Путину огромную трибуну [для  его  высказываний]

@ Kasparov63: «Единственная хорошая новость о встрече, что  саммит был короче, чем ожидалось, поэтому не было большого ущерба».

https://twitter.com/i/status/1405217205126639619

1:34 PM · Jun 16, 2021

Стенограмма:

ЧАК ТОДД: Что вы видели сегодня с Путиным? Какую ловушку, по вашему мнению, следует избегать президенту Байдену? И насколько хорош дипломат Джо Байден, сегодняшний  Джо Байден, в  противодействии  Путину на мировой арене?

ГАРРИ КАСПАРОВ: Я все время говорил, что Байдену вообще не обязательно было присутствовать на этой встрече! Идея пригласить Путина была ошибкой и дала Путину платформу. Путин получил огромную трибуну. Байден испытывал ностальгию. Думаю, он мечтал стать президентом с 1988 года, еще во времена холодной войны, и это было его мечтой, как при Никсоне, Картере, Рейгане, и теперь он получил этот момент. Вот и все. Единственная хорошая новость о саммите - это то, что он был короче, чем я ожидал, поэтому большого ущерба не было. Но Путин получил то, что хотел.

«Вот почему он сиял от радости, когда покинул саммит и пошел на пресс-конференцию», - добавил Каспаров.


Несколько  комментариев касающихся  Байдена

  • eleanorgay  John James Furr26 minutes ago
    Удивительно, как любят Россию и Путина  во Вселенной Breitbart. В этом, как и во всем, они следуют примеру Bonespurs.

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  • Leota 2518 hours ago
    Да Гэри. Кроме того, это  вы проголосовали и продвинули этого главного идиота, а ваш сайт - кучка либеральной пропаганды.
    Так что, как гласит известная русская пословица: «Неча на зеркало  пенять, коли рожа крива».

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  • unequivocally rational16 hours ago
    Он и проголосовавшие за него - посмешище всего мира.

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  • Booker •  Isa 5:2016 hours ago

    • Каспаров - клоун. Он ненавидит Трампа, а теперь человек, за которого он топил, Байден, не оправдывает ожиданий. Какая жалость!!


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    • Willpower77717 hours ago
      Никогда не бери  с собой нож  на перестрелку» - это мудрая поговорка, и здесь она, безусловно, применима. Байден - коррумпированный старый дурак, которого заставили подчиниться радикальные левые, захватившие контроль над сегодняшней Демократической партией. Добавьте сюда ФАКТ, что у России есть обширные документальные доказательства теневых сделок семьи Байденов на Украине, с женой мэра Москвы и т. д., И это все равно, что отправить котенка с когтями на битву со взрослым здоровым бенгальским тигром. Байден делает то, что ему говорят здесь и за границей. Мы можем только надеяться, что он не уничтожит нацию, прежде чем мы сможем выбросить его  задницу в подгузниках в 2024 году

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