Гарри Каспаров прошелся на счет Байдена на саммите: Путин «получил то, что хотел»
JOSHUA CAPLAN 16 Jun 2021
Garry Kasparov/Noam Galai / Stringer
Председатель Фонда прав человека, бывший чемпион мира по шахматам и стойкий критик президента России Владимира Путина Гарри Каспаров высмеял президента Джо Байдена за решение о проведении саммита с Путиным в Женеве, Швейцария.
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WATCH: Российский продемократический активист Гарри Каспаров говорит, что встреча президента Байдена с президентом Путиным дала Путину огромную трибуну [для его высказываний]
@ Kasparov63: «Единственная хорошая новость о встрече, что саммит был короче, чем ожидалось, поэтому не было большого ущерба».
https://twitter.com/i/status/1405217205126639619
1:34 PM · Jun 16, 2021
Стенограмма:
ЧАК ТОДД: Что вы видели сегодня с Путиным? Какую ловушку, по вашему мнению, следует избегать президенту Байдену? И насколько хорош дипломат Джо Байден, сегодняшний Джо Байден, в противодействии Путину на мировой арене?
ГАРРИ КАСПАРОВ: Я все время говорил, что Байдену вообще не обязательно было присутствовать на этой встрече! Идея пригласить Путина была ошибкой и дала Путину платформу. Путин получил огромную трибуну. Байден испытывал ностальгию. Думаю, он мечтал стать президентом с 1988 года, еще во времена холодной войны, и это было его мечтой, как при Никсоне, Картере, Рейгане, и теперь он получил этот момент. Вот и все. Единственная хорошая новость о саммите - это то, что он был короче, чем я ожидал, поэтому большого ущерба не было. Но Путин получил то, что хотел.
«Вот почему он сиял от радости, когда покинул саммит и пошел на пресс-конференцию», - добавил Каспаров.
Несколько комментариев касающихся Байдена
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Leota 25 • 18 hours ago
Да Гэри. Кроме того, это вы проголосовали и продвинули этого главного идиота, а ваш сайт - кучка либеральной пропаганды.
Так что, как гласит известная русская пословица: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».
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