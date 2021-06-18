Чикагский Вестник №20: Поправимость поправки

«Чикагский Вестник» №20

Дмитрий Якубов:

– Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Как мы и обещали в прошлый раз, сегодня продолжим разговор об американском образовании. Но это мы сделаем немного попозже, а сейчас осветим несколько новостей, который произошли буквально недавно. Главная и трагичная новость – это расстрел десяти человек. Об этом вы наверняка уже слышали. Но в связи с этим я хочу обратить ваше внимание вот на что. Но, прежде, я поздороваюсь со Станиславом.

Станислав Вольховский:

– Добрый вечер! Да, грустные события продолжают происходить. Новости нас, к сожалению, не радует. Но давай посмотрим далее, может быть, будут у нас какие-то причины для оптимизма и в этой передаче.

Дмитрий Якубов:

– Итак, десять человек погибло, расстреляны, включая одного полицейского. Хочу обратить внимание, что меня в этой связи потрясла реакция «левацких» СМИ. Обратите внимание, как они освещают эту трагедию. У меня создалось впечатление, что самая главная их забота – это не смерть несчастных людей, не необходимость предотвратить такого рода трагичные события в будущем. Их, словно, заботит другое: как будет развиваться исламофобия в Америке? Не слишком ли мы сильно возненавидим мусульман после этого трагического инцидента? Обратите внимание, «левацкие» СМИ, все, как один, не называют имени этого человека. Они говорят о том, что что-то произошло. Говорят о массовом убийстве, о трагедии. Кто-то уже начинает развивать мысль на тему: «А не пора ли нам запретить оружие в свободном обороте в США?».

Станислав Вольховский:

– Любимая тема.

Дмитрий Якубов:

– Любимая тема, да. Совершенно верно. Но как освещается это? Ты, Станислав, наверняка уже больше меня посмотрел новостей по этому поводу? Кто-то сказал, что это hate crime или что это терроризм? Как часто в новостях «левацких» СМИ мелькает имя этого аль-Иссы?

Станислав Вольховский:

–Да.

Дмитрий Якубов:

– Алиса в зазеркалье.

Станислав Вольховский:

– Ахмад Аль-Аливи аль-Исса!

Дмитрий Якубов:

– Ахмад Аль-Аливи аль-Исса. Да уж, Алиса в зазеркалье, действительно, в перевёрнутом абсурдном мире.

Сегодня весь день слушал радио. Только на республиканском радио несколько раз повторили его имя и религиозную принадлежность этого человека. «Левацкие» СМИ упорно продолжают замалчивать или как-то в обтекаемой форме говорят, что это за человек, откуда он, какую веру он исповедует и как его зовут.

Станислав Вольховский:

– Ещё очень мало его фотографий. Хотя обычно и традиционно, если это какой-нибудь страшный сторонник белого превосходства, то, конечно же, его бородатая или безбородая физиономия будет обязательно у нас на первых страницах всех новостей, на первых страницах газет. Обязательно расскажут, что этот человек вешал у себя в комнате флаги Конфедерации. А, может быть, у него где-то картинки со свастикой и фотографией Гитлера.

Дмитрий Якубов:

– Главное, чтобы это было белое лицо.

Станислав Вольховский:

– Да. Обязательно.

Дмитрий Якубов:

– Счастливый обладатель белого лица, чтоб так было.

Станислав Вольховский:

– Обязательно. Даже во время летних погромов прошлого года, я неоднократно встречал (если бы это было единожды, то можно было списать на странную н информированность или неадекватность человека, с которым я общался), но я неоднократно слышал эту интересную теорию. Оказывается, погромами у нас не занимались чернокожие. Погромами занимались белые экстремисты, расисты, которые внедрились в среду доброго и хорошего движения борцов за права бабочек и улиток «Black Lives Matter». Внедрившись, они и творили все эти бесчинства, а потом, конечно, сваливали на невинных БЛМ-щиков, которые, конечно, просто мирные протестующие. Кстати, когда высказали подобную теорию, которая гораздо более соответствовала действительности, во время штурма Капитолия… Когда участники этого действа сказали, что они видели там людей, которых видели на митинге «Антифа», на всяческих демократических протестах, то те же самые демократы замахали руками, забили крыльями и сказали: «Нет, нет, нет! Это конспирология, этого не может быть!». Но, если правильная конспирология, то мы её поддержим.

Дмитрий Якубов:

– Кстати, о конспирологии и штурме Капитолия. Недавно были опубликованы фотографии очень многих людей, которые участвовали в этом протесте. К вопросу о фотографиях и кого положено на этих фотографиях показывать. Естественно, это белые люди, очень злобные, с ужасным выражением лица и так далее, так далее.

Станислав Вольховский:

– Можно привести один исторический пример. В своё время не была опубликована фотография мёртвого тела бен Ладена. Нам сказали, дескать, она такая ужасная, что чувствительным американцам никак нельзя на неё посмотреть. Поэтому Обама просто нам рассказал, что они этого бен Ладена убили и скинули в море, чтобы его никто никогда не увидел и не нашёл.

Дмитрий Якубов:

– Потрясающая легенда.

Станислав Вольховский:

– Зато во время президентства Буша-младшего были опубликованы фотографии убитых сыновей Саддама Хусейна. Я это прекрасно помню, потому что эти фотографии были на первых страницах всех газет. Эти фотографии, должен сказать, были достаточно неприятные. Потому что их смерть была насильственная. Это не просто мёртвый человек. Там и кровь, и прочее.

Дмитрий Якубов:

– И убийство российского посла в Турции, помнишь?

Станислав Вольховский:

– Да, это тоже.

Дмитрий Якубов:

– Та фотография вообще была номинирована на какую-то премию или что-то в этом роде.

Станислав Вольховский:

– Странно, что не на Нобелевскую премию или Пулитцеровскую.

Дмитрий Якубов:

– Вот именно.

Станислав Вольховский:

– Да, вопрос с фотографиями очень интересный. На самом деле ты прав, что сейчас это всячески пытаются спустить на тормозах. Нигде не видел ещё пока информации, что это было преступление ненависти. В отличие от преступлений любви, которые обычно совершаются.



Дмитрий Якубов:

– Белыми людьми.

Станислав Вольховский:

– Да, этого всего не было. Действительно, консервативные сайты писали о том, что, если человек, например, ненавидел Трампа, что он часто постил в Фейсбуке об исламе, о молитвах и исламских праздниках. Также он был противником однополых браков и политики Дональда Трампа по поводу иммиграции. То есть, вот такой странный-странный персонаж. Но совпадение по времени с ещё одной стрельбой, которая произошла не так давно в Джорджии, наводит меня на мысль, что сейчас демократы попытаются использовать эти преступления для того, чтобы протащить один из своих любимых «предметов» – это запрет на оружие в США. Поскольку право иметь оружие прописано в Конституции, вторая поправка. Сделать это непросто. Но сейчас…

Дмитрий Якубов:

– Было бы желание.

Станислав Вольховский:

– Да, было бы желание. Особенно сейчас, когда демократы следуют принципу «раззудись, рука», так сказать. «Эх, дубинушка, ухнем!», – так сказать. Сейчас становится возможным очень много, что было ранее невозможно. Потому что мы находимся в состоянии такого однопартийного правления, достаточно диктаторского правления. Кроме того, у нас имеется пандемия, у нас имеется чрезвычайная ситуация, целый ряд таких ситуаций. Поэтому можно сделать очень многое.

Не так давно бывший судья Верховного суда Джон Пол Стивенс в открытую сказал в интервью, что с этой поправкой надо разобраться, что-нибудь с ней сделать, чтобы её не было. Так что планы такие существуют.

Дмитрий Якубов:

– И аль-Исса уже объявлен сумасшедшим, обрати внимание.

Станислав Вольховский:

– Да.

Дмитрий Якубов:

– На это давят. Несмотря на то, что он экстремист, что он исповедовал определённые взгляд, что он, скорее всего, принадлежал к радикальному направлению ислама. Нет, об этом «леваки» не говорят. Они говорят, что он сошёл с ума. Они говорят, что человек взял оружие, это очень плохо.

Станислав Вольховский:

– Удивляюсь, что они не стали придумывать для него какие-то причины. Поскольку он родился в Сирии, а там был режим Асада. А вот везде по всему миру мусульман ужасно притесняют и угнетают. Ну, сдали у человека нервы, и он решил таким образом отомстить этому подлому миру за унижение исламской веры.

Дмитрий Якубов:

– Думаю, об этом ещё будут говорить.

Станислав Вольховский:

– Возможно, да.

Дмитрий Якубов:

– Будут говорить, что белые люди его довели до такого состояния, что он сошёл с ума и начал стрелять.

Станислав Вольховский:

– Да. Все эти белые лица, празднование Рождества и Пасхи. Что это такое? Куда это годится? То ли дело в Европе, где уже даже запрещают в школах давать завтраки со свининой. Или отмечать Рождество, потому что это может как-то подорвать чуткую нервную конституцию некоторых новых европейцев из разных интересных стран. Это может как-то их обидеть. Поэтому там от этого всего избавляются. Но Америка в лице президента Байдена, вернее, в лице президента Харрис и вице-президента Байдена, как он сам сказал не так давно. Возможно, это и не было оговоркой. Задрав штаны, они бегут за Европой и пытаются европейскую политкорректность догнать и перегнать.

Дмитрий Якубов:

– А европеоцентричность просто отправить на свалку истории.

Перейдём к следующей новости, думаю, ты уже слышал. Может, и вы, дорогие друзья, уже слышали. Штат Иллинойс стал первым в истории штатом США, который решил выплачивать репарации потомкам темнокожих рабов. Здесь отличился Эванстон, который от нас неподалёку. Кто-то, может быть, живёт в Эванстоне. Поэтому я поздравляю всех жителей Эванстона. Вы, дорогие друзья мои, теперь будете выплачивать порядка 10 миллионов, такая сумма называлась, потомкам темнокожих рабов и тех, кто страдал от расовой сегрегации. Называется время, по-моему, начало XX века, там определённые цифры названы в этой новости. Да, 10 миллионов. Есть предположение, что эти 10 миллионов будут получены с продажи марихуаны.

Станислав Вольховский:

– Что само по себе интересно.

Дмитрий Якубов:

– Что само по себе интересно. Да, хороший такой план, очень «гуманный» по отношению ко всем. Подсадить на наркотики. И оплатить темнокожим их квартиры, их одежду, их марихуану.

Станислав Вольховский:

– Была же такая теория, что подлые белые расисты специально продают наркотики в эти чёрные гетто, чтобы изводить чернокожее население, сводить его на нет. Или в более таком экстремальном преломлении. Для того, чтобы их революционное самосознание и борьбу за свои права переводить в более безопасное русло для нехороших буржуев-капиталистов.

Дмитрий Якубов:

– Причём наркотический дурман теперь – хорошая вещь, получается. Получается, что нас сажают на этот наркотический дурман, то это знамение прогресса, любви и, я даже не знаю, чего ещё.

Станислав Вольховский:

– Чем больше в мире политкорректностей, тем труднее им будет ужиться вместе. Потому что одна политкорректность обычно противоречит другой. Когда их станет слишком много, мы можем надеяться на то, что они друг друга аннигилируют, произойдёт большой взрыв. Но это только надежда. Не знаю, что будет дальше.

Дмитрий Якубов:

– Да, действительно, когда белые люди продают чёрным – это геноцид. Когда просто все покупают наркотики, и белые покупают наркотики, – это не геноцид! Это просто хоровод вокруг статуи Свободы.

Станислав Вольховский:

– Есть же ещё движения в Латинской Америке. Они тоже занимаются наркоторговлей. Это и колумбийские картели, это и некоторые другие движения. Например, в Перу движение «Солнечный путь». Они все тоже занимались торговлей наркотиками, но они были «леваки». Они это делали для того, чтобы собрать деньги на революционную борьбу, на освобождение своего трудового крестьянства (пролетариата у них там нет), бог его знает, что там.

Дмитрий Якубов:

– Помнишь, все эти опиумные китайские войны? Когда поднимали экономику Афганистана за счёт выращивания там наркотиков различных, продавали их после в Китай. Таким способом Британская империя пыталась поднять и оживить экономику Афганистана.

Станислав Вольховский:

– Тогда они ещё не знали, что можно также учить, например, женщин грамоте, как знают сегодняшние либералы. Они очень любят статью об образовании девочек в Афганистане и Пакистане, выделяют на это совершенно баснословные суммы из бюджета.

Дмитрий Якубов:

– Вот такая интересная новость. Теперь, дорогие друзья мои, в наших налогах появится еще одна расходная статья – это выплаты репараций. Не знаю, как сами эмигранты, приехавшие сюда недавно и живущие легально здесь сравнительно недавно, будут к этому относиться. Честно сказать, я пребываю в некотором шоке. Хорошо, здесь жили потомки тех, которые когда-то имели рабов, они сколотили на этом неплохое себе состояние. Но, видимо, они же нам и продавливают эту идею, что мы должны из своих карманов выплачивать эти репарации. Несмотря на то, что мы, люди, приехавшие сюда в конце XX века или в начале XXI века, не имеем к этому никакого отношения. Кто-то вообще сюда приехал с пустыми карманами. Какие деньги честный человек мог заработать в 90-ых годах прошлого века в распавшемся СССР? Как вы знаете, друзья мои, это риторический вопрос.

Станислав Вольховский:

– Никто не сделал больше для деколонизации Африки, для создания новых независимых африканских государств в борьбе с расизмом, в том числе и в США, чем Советский Союз. Так что нам, как наследникам Советского Союза, должны хотя бы дать медальку за антирасизм. Но вряд ли это случится. К сожалению, мы белые. У нас такая, к сожалению, привилегия, написанная на лице. Поэтому с таким лицом вряд ли можно получить награду за антирасизм.

У меня есть ещё одна интересная новость об Эванстоне. В частности, новость о школьном суперинденданте Эванстона, который обвинил родителей в мышлении белого превосходства. Обвинили их всего лишь за то, что они всего лишь попросили, чтобы школьники вернулись к нормальному школьному обучению, назад, из онлайна. Эта новость января этого года, опубликована она в газете «North school news». Когда родители написали этому деятелю, то доктор Девон Хортон, суперинтендант эванстонского of District 65, округа 65 школьного, обвинил родителей в том, что они думают, как расисты и сторонники белого превосходства. Из-за того, что этот вирус якобы более влияет на людей цветных, чем белых. Поэтому он не собирается открывать школы и рисковать жизнями студентов. Он написал совершенно открыто, что в том мире, в котором мы живем, вам не пришлось раздумывать о своем белом превосходстве. Это слово он написал с ошибкой: white supremacy. Он написал: «Белое превосходство – это теперь не какой-то злодей в белом колпаке, который пытается вас как-то физически избить или уничтожить. Это вы делаете атаки против меня в своих письмах, потому что мы не даем вам то, что вы хотите. А вы должны посмотреть в зеркало и подумать, кто вы и как вы представляете сами себя афроамериканскому лидеру». Вот как он о себе уважительно написал в третьем лице.

Дмитрий Якубов:

– Скромный человек.

Станислав Вольховский:

– А человек этот прославился даже в газете «Wall Street Journal». Потому что ещё в прошлом году была опубликована статья, в которой как раз и расписывалась его специальная программа борьбы с расизмом. В статье сказано, чтобы признать влияние расизма на всё-всё-всё, что нас окружает, доктор Хортон сказал, что эванстонские школы будут давать студентам из маргинализированных групп приоритет для того, чтобы лично заниматься in person learning, а всех остальных учить на удалёнке. Что, в принципе, противоречит тому, что он сказал потом. Расисты – они такие.

Дмитрий Якубов:

– Это не первый раз. Это неудивительно. Да. Внутренние противоречия – это то, что присуще «левакам»

Станислав Вольховский:

– Эванстон – очень интересное место. Неслучайно это всё там произошло.

Дмитрий Якубов:

– Удивительное, да. Стал такой воронкой, чёрной дырой, которая будет поглощать постепенно всё окружающее.

Станислав Вольховский:

– Чёрная дыра.

Дмитрий Якубов:

– О, боже мой! Что я сказал. Хах. Да, дорогие друзья мои, что я хочу сказать. Начало положено. Судя по всему, другие county, деревни будут между собой соревноваться, показывая, кто же более прыток в области положительной дискриминации. Помните, да, по нашим другим выпускам, что такое добрая положительная дискриминация.

Станислав Вольховский:

– Дискриминация с человеческим лицом.

Дмитрий Якубов:

– Вот именно. Не будем уточнять, какого цвета это лицо. Словом, дискриминация.

Станислав Вольховский:

– Не очерняй.

Дмитрий Якубов:

– Ни в коем разе, да, дорогие друзья мои. Вот в такое время мы живем. Готовимся платить нашим братьям.

Станислав Вольховский:

– И каяться.

Дмитрий Якубов:

– Да, деньгами, которые заработаны трудом и кровью, потом. Хорошо, мы вернемся и продолжим через несколько минут. Это «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Никуда не уходите, впереди много интересного.

Дмитрий Якубов:

– Вновь здравствуйте, дорогие друзья мои. В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Мы обсуждаем новости последних дней. В первом сегменте передачи мы обсуждали трагическую новость – расстрел десяти человек. Обсуждали и другую новость, может быть, не такую и трагическую, но очень неоднозначную и достаточно грустную новость, как начало выплат репараций потомкам темнокожих рабов и тех, кто пострадал, по их мнению, от расовой сегрегации в США. Здесь отличилась деревня Эванстон, она стала первой деревней, первым районом, который принял этот закон. Теперь никуда эванстонцы не денутся, будут выплачивать репарации. Видимо, за этим Эванстоном последуют и другие county нашего многострадального штата Иллинойс.

Этим не ограничиваются новости, которые мы сегодня смотрим. Следующая новость, которую бы хотел обсудить с вами, – это гуманитарный кризис на американо-мексиканской границе. Как вы помните, Байден обещал легализовать все 11 миллионов нелегальных мексиканцев. Впрочем, не только мексиканцев, а в целом и латинцев, и других нелегалов. По предварительным подсчётам эта цифра составляет 11 миллионов человек, хотя их, наверняка, гораздо больше. Естественно, это обещание привлекло других людей из Латинской Америки. Сюда потянулся караван эмигрантов. Сейчас на границе скопилось огромное число людей. Лагеря для размещения несовершеннолетних нелегальных эмигрантов уже переполнены. Непонятно, куда их девать.

Но появились новости, что Администрация Байдена решила вновь заняться депортацией нелегальных эмигрантов, обратно в Мексику. В результате всех этих долгих громких и очень бравурных заверений о предоставлении гражданства всем желающим, всем, кто переполз, переплыл, перебежал, перепрыгнул и перелетел через границу, главное, что оказался здесь… И, пожалуйста, Байден к вам лично подойдет и сразу вручит, а, может быть, вруча́т, помнишь эту песенку?

Станислав Вольховский:

– Ха-хах.

Дмитрий Якубов:

– Да, достанет вам паспорт из широких штанин, тут же вручи́т или вру́чит. Такие были обещания. А теперь, оказывается, что никаких у нас нет резервов в государстве. Что неоднократно заявлялось республиканцами, Трампом и другими лидерами республиканского консервативного движения. Никаких у нас возможностей обеспечить такое количество мигрантов просто нет. Тем более, раз мы собираемся теперь репарации выплачивать. Вот такая интересная новость. Вновь начинаются выселки эмигрантов. Что и следовало ожидать.

Станислав Вольховский:

– В этом плане интересно столкновение политкорректностей. Потому что, насколько я понимаю, между латиноамериканскими эмигрантами и местными афроамериканцами существуют давние и серьёзные трения.

Дмитрий Якубов:

– Да, действительно, серьёзные.

Станислав Вольховский:

–Да, они даже проявились в прошлогодних погромах здесь, в Чикаго, вспомним их. Потому что там тоже олдермены, которые были из мексиканцев и пуэрториканцев, они звонили в ужасе мэру Чикаго. А мэр посылала их по разным интересным адресам. Но в данном случае, если дела так будут идти так и дальше, то в Америке, конечно же, произойдут столкновения. Потому что, с одной стороны, у нас дорогие чёрные друзья, жизни которых так важны и которые сейчас требуют абсолютного внимания к себе и своим проблемам во всём: от математики до Вооружённых сил. С другой стороны, есть другие этнические группы, которые тоже стоят в очереди на раздачу политкорректной халявы, они как бы начинают чесать в голове, вопрошая: «А как же мы? Нам же тоже обещали? Где же наш кусок этого пирога?». Поэтому в данном случае, действительно, происходят эти столкновения. С одной стороны, активисты и борцы за миграцию, которые требуют больше средств. С другой стороны, представители наших чёрных, которые говорят, что надо платить репарации всем нам и деньги должны идти нам, назначать на посты нужно тоже наших людей. Вот такая ситуация. Это два электората демократической партии. Каким образом они разберутся с этими различными политкорректностями? Будет интересно посмотреть. Но платить, увы, за эти разборки платить будем мы.

Дмитрий Якубов:

– Обязательно. Конечно, мы будем за это платить. Дай бог ещё, чтобы шальная пуля никого не задела. Думаю, демократы-леваки всё ещё верят, что они могут удержать эту ситуацию под контролем. Но мы уже видим на примере гуманитарного кризиса, который был почти преодолен с подачи Трампа, а сейчас возобновился с новой силой. Потому что, если вы обещаете людям репарации и прочие блага, легальный статус просто так от нечего делать, автоматически, то, естественно, сюда потянутся толпы мигрантов, которые хотят получить всю эту халяву, все эти деньги, все эти food stamp-ы.

Станислав Вольховский:

– Обратимся к Европе. Когда Ангела Меркель, Германия решила шикануть, и сказала на старинный купеческий манер: «А мы всех примем, пусть, кто хочет, тот приезжает». Потом ей эти слова долго икались. Не столько ей, сколько всем остальным немцам, которые должны были с этим всем то-то делать.

А что касается шальной пули, то я уже говорил о конфронтации и о том, что происходит. Потому что такие движения, как BLM, у них же есть свои боевики. Но есть и свои боевики у всевозможных латиноамериканских банд.

Дмитрий Якубов:

– И наркокартели.

Станислав Вольховский:

– Которые сюда приезжают. Многие, так называемые беженцы, вот эти самые здоровые молодые мужики, которые бегут от каких-то преследований, бог знает каких. На самом деле они здесь формируют костяки этих банд и в тюрьмах, и в лагерях для беженцев, и в этих своих районах. Если дойдет до насилия, то между этими огнями окажутся обычные жители Америки, у которых, кстати сказать, могут запросто отнять то самое оружие. Потому что речи о том, чтобы отнять оружие у всевозможных банд, о том же BLM, как ты понимаешь, не идёт.

Дмитрий Якубов:

– Н-да. Что же, дорогие друзья мои. Вот такая неприятная ситуация. Кто знает, может, действительно, у нас отнимут оружие и поставят стеной между двумя бандами. Одна будет латиноамериканская банда, связанная с наркокартелем, а другая будет темнокожей, связанная с BLM. Вот такая «радужная» картина мне рисуется сегодня.

Перейдём к следующей теме, о которой мы заявили в начале передачи. В прошлый раз мы начали этот разговор, да и до этого мы отчасти касались этого в предыдущих «Вестниках». Американское образование. Чему же учат наших детей, да и не только наших. Что ждёт Америку? Потому что дети – это будущее. Что они впитают в себя, так они и будут строить свою будущую жизнь. То образование, которое они получают сейчас, сделает их либо беспрекословными послушными рабами, покорно слушающими всю эту чушь из телевизора, либо людьми с критическим мышлением, способными отличить «зерна от плевел», смогут отличить правду от лжи, смогут отличить манипуляцию от лжи.

Сравнительно недавно, в прошлом году, я познакомился с одним интереснейшим человеком, его зовут Илья Витальевич Кутик. Он является профессором northwestern university, он русист, преподает русскую литературу. Илья Витальевич рассказал мне очень много интересного, в частности, как сейчас обустроено образование. Мы обсуждали, что же такое происходит в США с образованием на примере русистики. Он рассказал мне интересные вещи. Кстати, интервью с ним я опубликовал в газете «Реклама». Оно неполное, но какие-то очень интересные вещи туда вошли, при желании вы можете его найти и прочесть. Или послушать у меня на сайте «Чикагский Вестник».

Станислав Вольховский:

– Да, это интересно, обязательно послушаю.

Дмитрий Якубов:

– Итак, что же рассказал мне Илья Витальевич. Правда, этот разговор уже произошёл тогда, когда камеры была выключена, такая private беседа. Он рассказал, что застал три поколения преподавателей.

Первое поколение, существовавшее здесь, ещё до распада СССР. Это были люди, которые, да, боролись с Советским Союзом, они не любили коммунизм, но при этом обожали русскую культуру и были профессионалами своего дела, прекрасно знали русскую литературу, историю, философию, религию, с ними было интересно поговорить, они прекрасно знали русский язык.

Затем им на смену пришло следующее поколение. Это люди, которые были настроены достаточно цинично. Русская культура их интересовала мало, но никакой ненависти или каких-то негативных эмоций они к ней не испытывали. Так сложилось, что они делают карьеру в этом направлении, это русистика. Могло бы быть что-то ещё, но они пошли вот сюда. Это было поколение циников, как он сказал. Люди, которые, с одной стороны, изучают русскую культуру, но при этом никаких эмоций не испытывают: ни положительных, ни отрицательных. Просто делают своё дело, строят свою карьеру, пытаются заработать себе побольше денег. Почему бы и нет? Такое вот преподавание.

Но третья волна, как он сказал, – это удивительная волна. Именно сейчас и есть эта третья волна, она находится в своём пике. Это люди, которые Россию и русскую культуру ненавидят, они мало ею интересуются, совершенно не образованы в этом направлении. Несмотря на то, что они профессора, русисты и так далее. Люди со всякими научными степенями. Они преподают, но преподают, не зная, что. Преподают с такой внутренней ненавистью и отторжением.

Интересный факт привёл Илья Витальевич. Например, семинары по французской культуре и истории проходят на французском языке, семинары о китайской истории и культуре проходят на китайском языке, семинары о Германии проходят на немецком языке. Только семинары, посвященные русской истории, русской культуре и литературе, проходят на английском языке.

Станислав Вольховский:

– Неужели на украинском?

Дмитрий Якубов:

– Ха, это тоже, кстати, вариант. Но для этого им тоже надо подучиться. Они этого не хотят. У них одно желание – зарабатывать деньги и делать карьеру, не углубляясь и не изучая предмет. Итак, на английском языке. Единственная область, где применяется исключительно английский язык, – это семинары американских русистов. Вот такое качество образования. Подобная деградация произошла при жизни всего одного поколения. Охват – приблизительно с конца 80-ых вплоть до наших дней. Как раз приблизительное время Перестройки, когда это всё началось и сейчас продолжается. Печально, что ситуация усугубляется. Уже неоднократно я говорил, что очень многие деструктивные процессы в США происходили одновременно с демонтажем Советского Союза и с либеральными реформами в России и в странах СНГ. Это неоднократно наводило меня и многих других журналистов на мысль, что эти события имеют один и тот же источник, один и тот же корень, фундамент.

Станислав Вольховский:

– Эта та же самая Перестройка. Скорее всего, эти процессы поддерживают друг друга. Потому что во многом Советский Союз, в особенности в своей культуре и науке, в определённой степени сдерживал тот шквал бескультурья, который начал захлёстывать Америку 60-ых годов и полностью её потопил в 80-ых и, в особенности, в 90-ых годах.

Дмитрий Якубов:

– Когда существовала конкретность, она сдерживала. Америка должна была подтягиваться до уровня образования СССР, а СССР тоже перенимал что-то от США.

Станислав Вольховский:

– Да. Это большой вопрос и, может быть, нам придётся сделать ещё одну передачу об этом. Когда я учился в университете Чикаго в середине 90-ых годов, встретил различные типы таких профессоров. Один из предметов, который я брал, – это русская цивилизация. Там было три различных курса на каждую четверть: на осеннюю, на зимнюю и на весеннюю. Сначала был курс древнерусской истории, потом – Российской империи, а после – курс Советского Союза и современная история. Курс Российской империи преподавал человек, достаточно знающий Россию. Нельзя сказать, что этот человек необразованный. Но у него было своё понимание этого всего, и он никогда не давал фактам помешать тому, во что он хотел верить о том, что происходило в России. Почему мне была интересна личность этого человека? В 96-ом году мне довелось читать его статью, которая была напечатана «Chicago Sun-Times», это одна из основных чикагских газет. Эта статья была не об истории, а о современной России. Но она была настолько непрофессионально написана, там было столько откровенной чепухи, что было трудно поверить в авторство профессора чикагского университета. Профессора, который хорошо знал историю дореволюционной России.

Но у меня был и другой учитель, который преподавал курс советского периода. Этот учитель был выходцем из армянской семьи, он – армянин. Этот учитель был специалистом по национальным проблемам Советского Союза, автор целого ряда книг по этому вопросу. Он и к России, и к Советскому Союзу относился очень хорошо, был весьма неглупым и интересным человеком. С ним было интересно пообщаться и поговорить. У него не было ненависти и совершенно диких клише по поводу того, что происходило в Советском Союзом. Хотя подобные клише встречаются очень часто именно в сфере специалистов по России.

Дмитрий Якубов:

– Интересно, что именно на примере преподавания русской культуры и русской истории можно обобщить и в целом по ситуации с образованием в США. Просто русистика нам ближе по причине происхождения.

Мы уже затрагивали вопрос с этноматематикой. В целом сейчас происходит постепенное и, возможно, планомерное уничтожение американского образования. Люди, которые оканчивают университеты и школы, уже не имеют той подготовки, которая была раньше. Правда, может быть, в сфере программирования и точных наук ситуация несколько иная. Хотя, общаясь со своими друзьями программистами, они мне рассказали о типичной картине. Русские, евреи и индусы.

Станислав Вольховский:

– Или пакистанцы.

Дмитрий Якубов:

– Это программисты, которые обеспечивают национальную безопасность США! Они составляют программы компьютерной безопасности для различных коммерческих фирм, банков и так далее. А где там американцы? Непонятно. Может быть, пока они ещё могут быть менеджерами?

Станислав Вольховский:

– Они борются за права угнетённых меньшинств, очень заняты.

Дмитрий Якубов:

– Да, это очень важно, они заняты этой борьбой.

Станислав Вольховский:

– Это очень важная профессия. Комьюнити-органайзер.

Но я бы не сказал, что эти профессора, о которых говорил твой знакомый, они доминировали и в старое время. В Америке было очень много профессоров, специалистов, которые любили Россию и интересовались её культурой. Но они больше были, как симпатичные чудаки. Им нравилось всё российское, они любили русский язык, русскую словесность, русскую музыку. Их вообще восхищала эта странная и экзотическая, непонятная культура России. Она для них была привлекательной, очень, подчеркиваю, экзотической. С другой стороны, американская наука, как таковая, о странах, она почти всегда является прикладной. Ещё в университете, проходя в библиотеке между рядами книг о Советском Союзе, о России (а в чикагском университете огромное количество книг, в том числе и очень редких, информации очень много, уверен, что и в других университетах то же самое, имею в виду Йель или Гарвард), удивлялся такой объемной информации. Причем информации о России совершенно детальной: об урожае в какой-то области, о религиозных верованиях в какой-то части России, о том, куда поехал тот или иной член Политбюро в каком-то году, – всё это было собрано в определённых сборниках. Но были и абсолютно, поражающие безграмотностью, американские политики по отношению к России и к другим странам. Почему это происходит? У меня была идея на этот счёт. Это происходит потому, что американское знание об этих странах, – оно чисто прикладное и используется только тогда, когда нужно запустить какой-нибудь процесс.

Дмитрий Якубов:

– Устроить.

Станислав Вольховский:

– Да, расшатать какую-нибудь. Когда приходят приказы из соответствующих органов, что нам надо в такой-то стране устроить Революцию, устроить борьбу за свободу, сменить власть, то обращаются к таким учёным, а те говорят так: «Ну, здесь есть религиозные проблемы, можем надавить на них. Здесь у нас проблемы с сельским хозяйством, часто неурожай, голод, можно использовать это. А тут у нас этнический момент, живёт группа каких-то меньшинств, которые когда-то притеснялись, давайте пойдём к ним».

Дмитрий Якубов:

– Ищутся линии разлома.

Станислав Вольховский:

– Да. Именно ищут эти точки, слабые места, в которые можно бить. Всё остальное – культура, искусство, жизнь этих стран – политикам и многим учёным, им всё это до лампочки.

Дмитрий Якубов:

– Станислав, это очень интересная тема. Может, давай продолжим её в другой раз?

Станислав Вольховский:

– Давай.

Дмитрий Якубов:

– Сегодня, друзья мои, я должен с вами попрощаться. В эфире был «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Спасибо, что были с нами. Уверен, что впереди много интересного.

Станислав Вольховский:

– До новых встреч!

Дмитрий Якубов:

– До новых встреч с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Всего доброго!

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