опубликовано редакцией на Переводике 18.06.21 17:49 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Financial Times”,

"The west’s awe of Russian spycraft is misplaced" Великобритания - 17 июня 2021 г. Страх Запада перед русским шпионажем совершенно не уместен «Даже когда российские шпионы попали в яблочко, помогая Трампу быть избранным, в этом был, вероятно, элемент случайности» Simon Kuper 17 June 2021

В это время восемьдесят лет назад, неминуемое вторжение Германии в Советский Союз было секретом Полишинеля для всех в мире. Еженедельная сводка политической разведки британского министерства иностранных дел говорила об этом в течение двух месяцев. Советские шпионы тоже предупреждали Кремль. К сожалению, Иосиф Сталин им не поверил, - рассказывает Оуэн Мэтьюз в своей увлекательной биографии советского агента Ричарда Зорге, великолепного шпиона имевшего безупречный послужной список. Начальник военной разведки СССР Филипп Голиков поддакивал Сталину: зная, что пятеро его предшественников расстреляны, Голиков старался показать начальнику только приятную информацию. И когда 17 июня 1941 г. Сталин получил сообщение о том, что «все приготовления Германии к вооруженному нападению на Советский Союз завершены», диктатор нацарапал на нем синим восковым карандашом: «Вы можете прислать свой «источник» из штаба немецкой авиации к ё..ной матери». Через пять дней Германия вторглась в Советский Союз. Российские шпионы и диверсанты и сегодня остаются чрезвычайно активными, будь то нападения на перебежчиков за границей, предложения денег талибам за убийство военнослужащих США, вмешательство в западные выборы или даже взлом Всемирного антидопингового агентства. Однако сейчас, как и тогда, выгоды от их активности сомнительны. Российские шпионы, кажется, ошибаются даже больше, чем их западные коллеги. Фактически, их деятельность представляет собой тематическое пособие по неэффективности авторитарных режимов. Авторитаристы, особенно в сфере знаний, вовсе не так хороши, как иногда думают в демократиях. Диктатуры слишком много тратят на паранойю. Если вы вкладываете деньги в шпионаж и вербуете иностранных агентов, движимых коммунизмом или продажностью, вы откроете для себя некоторые секреты. Советские шпионы в 1941 году знали о планах Гитлера и проекте западных союзников по созданию атомной бомбы . Сталин использовал данные разведки об атомном проекте, но только потому, что хотел в им верить. Как обнаружил двойной агент КГБ в Британии Джордж Блейк (герой моей недавней биографии «Счастливый предатель» ) после бегства в Москву в 1966 году, «если разведка предоставила информацию, не совпадающую с точкой зрения босса, то эта информация или “не проходила” или она изменялась так чтобы соответствовать его мнению. Так что он никогда не был точно информирован». По словам Блейка, вся советская система работала именно так. Кроме того, у шпионских агентств есть тенденция “терять берега”, особенно в странах где нет демократического контроля. У российских шпионских служб есть деньги, информация и лицензия на убийство. Они также конкурируют с другими российскими шпионскими службами. ГРУ, российское военное разведывательное управление, вероятно, подозревало, что отравление перебежчика Сергея Скрипаля в английском городке приведет в ярость западные страны, но, возможно, больше заботилось о том чтобы превзойти конкурентов. В любом случае авторитарные шпионы редко бывают тонкими аналитиками демократических стран. По словам Мэтьюза , в 2014 году, ГРУ, похоже, проглотило нелепое предложение о том, что НАТО примет Украину в качестве своего члена и использует украинский порт Севастополь в качестве военно-морской базы. Эти убеждения могли способствовать вторжению России в Крым. Даже когда российские шпионы, казалось, попали в яблочко, помогая Дональду Трампу избрать президентом США в 2016 году, здесь, вероятно, присутствовал элемент случайности. Опрашивая людей, близких к Кремлю, в Москве два года спустя, мне сказали, что вмешательство ГРУ во вмешательство в выборы осуществлялось подчиненными, которые просто надеялись ослабить неизбежного следующего президента Хиллари Клинтон. Победа Трампа ошеломила ГРУ. В Европе создание помех российскими шпионами часто подрывает интересы самой России. Умная Россия опиралась бы на исторически дружественные государства-члены ЕС, такие как Греция или Чехия, чтобы продвигать свою повестку дня в Брюсселе. Вместо этого российские шпионы преуспевают в отчуждении союзников. Наиболее впечатляюще было то, что в 2014 году агенты ГРУ взорвали склады оружия в Чехии, убив двух человек, в надежде предотвратить попадание оружия в врагов России. Как подсчитала газета Le Monde, всего за четыре года, возмущенные страны Европы и Северной Америки выслали 309 российских дипломатов и других официальных лиц. Мэтьюз говорит, что шпионская деятельность «нанесла ужасный ущерб стратегическому положению России в мире». Режим в России вероятно понимает это. Возможно, как отголосок сталинских чисток - Игорь Коробов , начальник ГРУ во время нападения на Скрипаля, скончался восемь месяцев спустя в возрасте 62 лет. Тем не менее, даже сейчас, как сообщает журнал The New Yorker , высокопоставленные лица в администрациях Трампа и Байдена подозревают агентов ГРУ в «применении микроволнового оружия против американских чиновников с целью сбора разведданных с их компьютеров и мобильных телефонов». Чиновники заболели, и Вашингтон в ярости. Как отмечал в прошлом году представитель службы национальной безопасности США Джон Демерс, Россия продолжает «бессмысленно наносить беспрецедентный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения приступов злобы». Комплекс неполноценности Запада по отношению к авторитарным режимам, вероятно, достиг своего пика в 2020 году. Пока Трамп никак не мог справиться с пандемией, Китай скрывал смертность, а Россия делала что борется с вирусом. Сегодня все выглядит иначе: демократии превзошли своих соперников в производстве и применении вакцин; есть правдоподобные предположения, что Covid-19 просочился из лаборатории в Ухани ; и стало очевидным, что Россия продолжает неправильно обращаться с вирусом - ее избыточный уровень смертности во время этой пандемии примерно на 50 процентов выше, чем в США. И наш страх перед этими бедными коррумпированными диктатурами совершенно не уместен.