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опубликовано редакцией на Переводике 18.06.21 19:33
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

После Путина внимание Байдена переключается на Си

Peter Martin and Josh Wingrove, Bloomberg News

BEIJING, CHINA - MARCH 04: Chinese President Xi Jinping, bottom, is applauded by members of the government as he arrives to the opening session of the Chinese People's Political Consultative Conference at the Great Hall of the People on March 4, 2021 in Beijing, China. The annual political gatherings of the National Peoples Congress and the Chinese People's Political Consultative Conference, known as the Two Sessions, brings together Chinas leadership and lawmakers to set the blueprint for the coming year. It is considered the most important event on the governments calendar and offers a rare glimpse at what President Xi Jinping and top officials see as priorities. With the pandemic largely under control in China, discussions this year are expected to signal Beijings intentions around technology competition, control over Hong Kong, and strategic threats posed by Western countries including the United States. The political meetings, held at the Great Hall of the People at the edge of Tiananmen Square in central Beijing, can typically last for up to two weeks. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

BEIJING, CHINA - 4 марта: Президент Китая Си Цзиньпин (внизу) приветствуется членами правительства, на сессии  открытия Китайской народной политической консультативной конференции в Большом народном зале  4 марта 2021 года в Пекине. Китай. Ежегодные политические собрания Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая, известные как две сессии, собирают вместе руководство Китая и законодателей, чтобы определить план на предстоящий год. Это событие считается самым важным событием в календаре правительства и дает редкую возможность взглянуть на то, что президент Си Цзиньпин и высшие должностные лица считают приоритетными. Поскольку пандемия в Китае в значительной степени находится под контролем, ожидается, что дискуссии в этом году станут  показателями  намерений  Пекина в отношении технологической конкуренции. Контроля  над Гонконгом и стратегических  угроз  со стороны западных стран, включая США. Политические собрания, проводимые в Большом народном зале на окраине площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, обычно могут длиться до двух недель.  (Photo by Kevin Frayer/Getty Images), Photographer: Kevin Frayer/Getty Images AsiaPac

(Bloomberg) - Во время первой поездки Джо Байдена за границу в качестве президента он встретился с множеством союзников США, а также с главным противником, что  подготовило  его  к встрече со страной, которую он назвал самым серьезным глобальным конкурентом Америки, -  Китаем и её  лидером Си Цзиньпином.

Вторая по величине экономика мира была на повестке дня на всех встречах Байдена на прошлой неделе с Группой семи промышленно развитых стран, НАТО, Европейским союзом и даже президентом России Владимиром Путиным, чью  страну, как заметил президент США, «сжимает  Китай"

Байден давно заявлял, что Китай будет в центре внешней политики его администрации. Но поскольку правительство Путина обвиняют во вмешательстве в выборы в США и укрывательстве хакеров, нацеленных на критически важную инфраструктуру Америки, Байден сказал, что ему необходимо установить некоторые «правила поведения» и обеспечить предсказуемость в отношениях с Россией.

Теперь в центре внимания Пекин. Но отношения между США и Китаем гораздо более сложны и важны для американской экономики, чем отношения с Россией, а  “окно” Байдена для встречи и установления продуктивных отношений с Си на ближайшие годы, закрывается.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг подтвердил, что США в настоящее время планируют более обширные переговоры с Пекином. Он не сказал, готовится ли реальная встреча Байдена и Си, хотя одна из возможностей - во время саммита Группы 20 в Риме в октябре.

Во время своего европейского визита на этой неделе и предыдущих встреч с такими группами, как Quad - США, Япония, Индия и Австралия - администрация Байдена стремилась сплотить союзников для демонстрации силы против того, что она считает абсолютно недопустимой  политикой Пекина.

«Приоритетом администрации Байдена было укрепление связей со странами-единомышленниками в рамках более широкой стратегии, направленной на то, чтобы убедить Пекин пересмотреть и пересмотреть свою политику», - сказала Бонни Глейзер, эксперт по Китаю Немецкого фонда Маршалла в США.

Сюрприз в Пекине

Такой подход привлек внимание в Пекине. Официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил на этой неделе после того, как Байден настаивал на том, чтобы «большая семерка» согласовала стратегию противодействия влиянию Китая, что «США больны, действительно -  очень больны».

«Группе семи лучше пощупать пульс и выписать  рецепт», - добавил он.

Такое состояние дел стало  сюрпризом для  Пекина. После четырех лет неурядиц при бывшем президенте Дональде Трампе, который неоднократно хвалил Си, пока вспышка Covid-19 не начала сказываться на США, официальные лица в Пекине думали, что Байден внесет более мягкие  тона  в двусторонние отношения. Вместо этого он заставляет Китай обороняться, даже сохраняя тарифы, установленные Трампом.

«Есть реальные вопросы, которые необходимо задать,  о том, что последует за этой риторикой», - сказал Дэвид Фейт, исследователь Центра новой американской безопасности и бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана при Трампе.

«Но действительно кажется важным то, что президент Байден убедительно дал понять своей администрации и другим правительствам, что он хочет сделать конкуренцию с  Китаем  приоритетной в политике США и в американской дипломатии», - сказал он.

На этой неделе в Европе Байден стремился сплотить лидеров Группы семи и НАТО вокруг программы, которая включала повторное открытие  расследования  для выяснения происхождения Covid-19, противодействие тяжелой руке Пекина в таких местах, как Гонконг и Синьцзян, и призыв Запада  к  конкуренции  с  инициативой Си по созданию инфраструктуры “Один пояс, один путь ''.

Одно из главных объявлений о поездке - перемирие в многолетней вражде между Boeing и Airbus - было частично нацелено на Китай. Сделка «защитит рабочие места и защитит технологии в Европе и США от хищнических действий Китая», - сказал Салливан в четверг.

Байден сказал, что одной из целей его поездки на этой неделе было «дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты поддерживают тесные отношения, и G-7 собирается двигаться  вперед». В совместном заявлении G-7 критиковалось использование «принудительного труда» в отраслях, в которых доминирует Китай, и была создана рабочая группа по стимулированию развития инфраструктуры.

Принятое несмотря на возражения  со стороны Ангелы Меркель из Германии, Марио Драги из Италии и Эммануэля Макрона из Франции, это  заявление,  как  сказали Байден и его помощники,  было самой  жесткой  декларацией блока в  отношении  Пекина.

«Я думаю, что мы находимся в противостоянии - и  не с Китаем как таковым, а с автократами, автократическими правительствами всего мира, за то, смогут ли демократии состязаться  с ними в быстро меняющемся 21 веке», - сказал Байден после саммита.

Частью этого соперничества  является внутренняя повестка дня, нацеленная на конкуренцию с Китаем, например увеличение расходов на инфраструктуру и акцент на безопасность цепочки поставок полупроводников и других стратегических секторов.

Другой элемент предполагает более тесную координацию с союзниками в Азии и за ее пределами.

«Мы считаем, что лучший способ работать со всё более напористым  Китаем - это работать с союзниками, партнерами и друзьями», - сказал на майском мероприятии высокопоставленный представитель Белого дома в Азии Курт Кэмпбелл, добавив, что «лучшая политика  в  отношении  Китая - это хорошая политика в Азии».

Рост напряженности

Тем не менее, в какой-то момент двум лидерам нужно будет встретиться. Цель прямого взаимодействия с Си отчасти проистекает из убеждения Байдена в том, что ничто не может заменить обсуждения на уровне лидеров и личное взаимодействие.

«Идея в  том, что президент Байден будет взаимодействовать в ближайшие месяцы с председателем Си,  чтобы, в некотором роде,  оценить, где мы находимся в отношениях, и обеспечить, чтобы у нас была такая  же  прямая связь, которую мы нашли ценной на  встрече с президентом Путиным  вчера.  Мы очень привержены этому», - сказал Салливан репортерам в четверг. «Теперь вопрос только в том, когда и как».

Саммит G20 предоставит двум лидерам возможность встретиться. В этом году саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Новой Зеландии  будет проходить виртуально, что лишает Байдена и Си  потенциального места для личной встречи.

Между тем, напряженность продолжает нарастать, поскольку две страны сталкиваются по всем  направлениям, от технологий до милитаризации Китаем спорного Южно-Китайского моря и статуса Тайваня.

Личные отношения между лидерами США и Китая также разладились. Байден на протяжении многих лет неоднократно встречался с Си, в том числе в качестве вице-президента, и до недавнего времени рекламировал то, что, по его словам, было его дружбой с китайским лидером. Но в прошлом году, на предвыборном  выступлении, он дал  ему  жесткую оценку, назвав Си «головорезом», у которого «нет демократической ( “с небольшой” «д»-) кости  в теле».

В среду, в Женеве он указал, что более жесткие  отношения сохранятся. Более того, когда репортер Fox News предположил  что Си  является  «старым другом»  Байдена, то  президент, отвечая  на вопрос о расследовании происхождения коронавируса,  резко заметил:  «Давайте кое-что проясним. Мы хорошо знаем друг друга. Мы не старые друзья. Это просто бизнес».

© 2021 Bloomberg LP

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