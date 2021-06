архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.06.21 19:33 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"With Putin Behind Him, Biden’s Focus Shifts to China’s Xi" Глобальная сеть - 17 июня 2021 г. После Путина внимание Байдена переключается на Си Peter Martin and Josh Wingrove, Bloomberg News BEIJING, CHINA - 4 марта: Президент Китая Си Цзиньпин (внизу) приветствуется членами правительства, на сессии открытия Китайской народной политической консультативной конференции в Большом народном зале 4 марта 2021 года в Пекине. Китай. Ежегодные политические собрания Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая, известные как две сессии, собирают вместе руководство Китая и законодателей, чтобы определить план на предстоящий год. Это событие считается самым важным событием в календаре правительства и дает редкую возможность взглянуть на то, что президент Си Цзиньпин и высшие должностные лица считают приоритетными. Поскольку пандемия в Китае в значительной степени находится под контролем, ожидается, что дискуссии в этом году станут показателями намерений Пекина в отношении технологической конкуренции. Контроля над Гонконгом и стратегических угроз со стороны западных стран, включая США. Политические собрания, проводимые в Большом народном зале на окраине площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, обычно могут длиться до двух недель. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images), Photographer: Kevin Frayer/Getty Images AsiaPac (Bloomberg) - Во время первой поездки Джо Байдена за границу в качестве президента он встретился с множеством союзников США, а также с главным противником, что подготовило его к встрече со страной, которую он назвал самым серьезным глобальным конкурентом Америки, - Китаем и её лидером Си Цзиньпином. Вторая по величине экономика мира была на повестке дня на всех встречах Байдена на прошлой неделе с Группой семи промышленно развитых стран, НАТО, Европейским союзом и даже президентом России Владимиром Путиным, чью страну, как заметил президент США, «сжимает Китай" Байден давно заявлял, что Китай будет в центре внешней политики его администрации. Но поскольку правительство Путина обвиняют во вмешательстве в выборы в США и укрывательстве хакеров, нацеленных на критически важную инфраструктуру Америки, Байден сказал, что ему необходимо установить некоторые «правила поведения» и обеспечить предсказуемость в отношениях с Россией. Теперь в центре внимания Пекин. Но отношения между США и Китаем гораздо более сложны и важны для американской экономики, чем отношения с Россией, а “окно” Байдена для встречи и установления продуктивных отношений с Си на ближайшие годы, закрывается. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг подтвердил, что США в настоящее время планируют более обширные переговоры с Пекином. Он не сказал, готовится ли реальная встреча Байдена и Си, хотя одна из возможностей - во время саммита Группы 20 в Риме в октябре. Во время своего европейского визита на этой неделе и предыдущих встреч с такими группами, как Quad - США, Япония, Индия и Австралия - администрация Байдена стремилась сплотить союзников для демонстрации силы против того, что она считает абсолютно недопустимой политикой Пекина. «Приоритетом администрации Байдена было укрепление связей со странами-единомышленниками в рамках более широкой стратегии, направленной на то, чтобы убедить Пекин пересмотреть и пересмотреть свою политику», - сказала Бонни Глейзер, эксперт по Китаю Немецкого фонда Маршалла в США. Сюрприз в Пекине Такой подход привлек внимание в Пекине. Официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил на этой неделе после того, как Байден настаивал на том, чтобы «большая семерка» согласовала стратегию противодействия влиянию Китая, что «США больны, действительно - очень больны». «Группе семи лучше пощупать пульс и выписать рецепт», - добавил он. Такое состояние дел стало сюрпризом для Пекина. После четырех лет неурядиц при бывшем президенте Дональде Трампе, который неоднократно хвалил Си, пока вспышка Covid-19 не начала сказываться на США, официальные лица в Пекине думали, что Байден внесет более мягкие тона в двусторонние отношения. Вместо этого он заставляет Китай обороняться, даже сохраняя тарифы, установленные Трампом. «Есть реальные вопросы, которые необходимо задать, о том, что последует за этой риторикой», - сказал Дэвид Фейт, исследователь Центра новой американской безопасности и бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана при Трампе. «Но действительно кажется важным то, что президент Байден убедительно дал понять своей администрации и другим правительствам, что он хочет сделать конкуренцию с Китаем приоритетной в политике США и в американской дипломатии», - сказал он. На этой неделе в Европе Байден стремился сплотить лидеров Группы семи и НАТО вокруг программы, которая включала повторное открытие расследования для выяснения происхождения Covid-19, противодействие тяжелой руке Пекина в таких местах, как Гонконг и Синьцзян, и призыв Запада к конкуренции с инициативой Си по созданию инфраструктуры “Один пояс, один путь ''. Одно из главных объявлений о поездке - перемирие в многолетней вражде между Boeing и Airbus - было частично нацелено на Китай. Сделка «защитит рабочие места и защитит технологии в Европе и США от хищнических действий Китая», - сказал Салливан в четверг. Байден сказал, что одной из целей его поездки на этой неделе было «дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты поддерживают тесные отношения, и G-7 собирается двигаться вперед». В совместном заявлении G-7 критиковалось использование «принудительного труда» в отраслях, в которых доминирует Китай, и была создана рабочая группа по стимулированию развития инфраструктуры. Принятое несмотря на возражения со стороны Ангелы Меркель из Германии, Марио Драги из Италии и Эммануэля Макрона из Франции, это заявление, как сказали Байден и его помощники, было самой жесткой декларацией блока в отношении Пекина. «Я думаю, что мы находимся в противостоянии - и не с Китаем как таковым, а с автократами, автократическими правительствами всего мира, за то, смогут ли демократии состязаться с ними в быстро меняющемся 21 веке», - сказал Байден после саммита. Частью этого соперничества является внутренняя повестка дня, нацеленная на конкуренцию с Китаем, например увеличение расходов на инфраструктуру и акцент на безопасность цепочки поставок полупроводников и других стратегических секторов. Другой элемент предполагает более тесную координацию с союзниками в Азии и за ее пределами. «Мы считаем, что лучший способ работать со всё более напористым Китаем - это работать с союзниками, партнерами и друзьями», - сказал на майском мероприятии высокопоставленный представитель Белого дома в Азии Курт Кэмпбелл, добавив, что «лучшая политика в отношении Китая - это хорошая политика в Азии». Рост напряженности Тем не менее, в какой-то момент двум лидерам нужно будет встретиться. Цель прямого взаимодействия с Си отчасти проистекает из убеждения Байдена в том, что ничто не может заменить обсуждения на уровне лидеров и личное взаимодействие. «Идея в том, что президент Байден будет взаимодействовать в ближайшие месяцы с председателем Си, чтобы, в некотором роде, оценить, где мы находимся в отношениях, и обеспечить, чтобы у нас была такая же прямая связь, которую мы нашли ценной на встрече с президентом Путиным вчера. Мы очень привержены этому», - сказал Салливан репортерам в четверг. «Теперь вопрос только в том, когда и как». Саммит G20 предоставит двум лидерам возможность встретиться. В этом году саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Новой Зеландии будет проходить виртуально, что лишает Байдена и Си потенциального места для личной встречи. Между тем, напряженность продолжает нарастать, поскольку две страны сталкиваются по всем направлениям, от технологий до милитаризации Китаем спорного Южно-Китайского моря и статуса Тайваня. Личные отношения между лидерами США и Китая также разладились. Байден на протяжении многих лет неоднократно встречался с Си, в том числе в качестве вице-президента, и до недавнего времени рекламировал то, что, по его словам, было его дружбой с китайским лидером. Но в прошлом году, на предвыборном выступлении, он дал ему жесткую оценку, назвав Си «головорезом», у которого «нет демократической ( “с небольшой” «д»-) кости в теле». В среду, в Женеве он указал, что более жесткие отношения сохранятся. Более того, когда репортер Fox News предположил что Си является «старым другом» Байдена, то президент, отвечая на вопрос о расследовании происхождения коронавируса, резко заметил: «Давайте кое-что проясним. Мы хорошо знаем друг друга. Мы не старые друзья. Это просто бизнес». © 2021 Bloomberg LP