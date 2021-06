архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.06.21 "Global Times", "Biden's way of slamming Beijing-Moscow relations is humiliating Russia" Китай - 18 июня 2021 г.

"Biden’s way of slamming Beijing-Moscow relations is humiliating Russia" Китай - 18 июня 2021 г. То, как Байден критикует отношения Пекина и Москвы, оскорбляет Россию Редакционная статья Global Times Published: Jun 18, 2021 Во время пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Китаем и Россией. Байден сказал: «Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении», «Китай прессует её». Он также сказал, что «граница с Китаем [у России] протяженностью в несколько тысяч миль. Китай движется вперед ... стремясь стать самой мощной экономикой в ​​мире, а также обладать самой большой и самой мощной армией в мире. Вы [Россия] в ситуации, когда ваша экономика находится в затруднительном положении". Байден наверное постеснялся говорить такую ​​ерунду во время личной встречи с Путиным, потому что, если бы он это сделал, Путин, скорее всего, немедленно опроверг бы его. Подобное беспочвенное провокационное утверждение, когда кто-то смотрит на одну из самых могущественных стран мира как идиотку - это оскорбление русского народа. Какая страна стратегически давит на Россию? В чем причина экономических трудностей России в последние годы? Огромное количество очевидных фактов говорит об этом. Вал вреда, ущерба, убытков обрушили на Россию именно США, а Байден просто хочет переложить вину на Китай. Такое зазеркалье возможно только при серьезном поражении мозга политическим аутизмом и нарциссизмом. После распада Советского Союза США оказали невероятно жесткое давление на стратегическое пространство России. НАТО расширилось на восток, включив в него все бывшие страны Варшавского договора, и расширило свои границы до трех балтийских государств, которые находились под влиянием Советского Союза. Стратегическое пространство России было почти полностью занято НАТО, а политика США по оказанию давления на Россию была экстремально жесткой. В истории редко бывало такое жестокое одностороннее давление в отношениях между крупными державами. По мнению многих сторонних наблюдателей, Россию прессовали достаточно долго. Но когда США и Запад хотели отрезать Украину, «пуповину соединяющую её Россией», Москва решила нанести ответный удар. Экономические трудности России напрямую связаны с санкциями, совместно введенными США и другими странами Запада. Согласно российской статистике, только США ввели более 90 санкций против России. Вместе с европейскими санкциями в западном “черном списке” в настоящее время находится более 400 российских физических и более 500 юридических лиц. Объем торговли между Россией и Европой в 2013 году составлял около 410 миллиардов долларов, но в 2020 году он упал до 219 миллиардов долларов. Санкции США и Европы повлияли на энергетическую и военную промышленность России и перекрыли прежние каналы финансирования России. Кроме того, США и Европа также ослабили рубль, что привело к его резкому обесцениванию. Из-за относительно большой неопределенности в деловой среде в России часть капитала продолжает утекать из России, в то время как западные инвесторы не решаются выходить на российский рынок. Сухопутная граница между Китаем и Россией действительно длинная, но это бесспорная и очень мирная граница. Между людьми по обе стороны границы ведутся активные экономические обмены. Китай и Россия являются стратегическими партнерами по сотрудничеству, и их взаимное доверие имеет прочную политическую основу. Отвечая на провокационные вопросы американских журналистов, Путин четко ответил, что Пекин не представляет угрозы для Москвы, а Китай - дружественная страна. Он также сказал, что, что более важно, в силу характера и уровня отношений между Китаем и Россией Россия не «встревожена» развитием Китая. Ежегодный товарооборот между США и Россией составляет всего более 20 миллиардов долларов, в то время как торговля между Китаем и Россией превышает 100 миллиардов долларов. В то время как США ввели блокаду России в области высоких технологий, сотрудничество в сфере высоких технологий между Китаем и Россией становится все более активным. Две страны недавно выпустили дорожную карту для международной лунной исследовательской станции. В прошлом месяце лидеры двух стран запустили китайско-российский проект сотрудничества в области ядерной энергетики по видеосвязи. Китай импортировал 83,57 миллиона тонн сырой нефти из России в 2020 году, и две страны взаимно поддерживали друг друга в области энергетической безопасности. Слишком много фактов, раскрывающих угрозы и давление США в отношении России. Обвинение Байдена в том, что Китай "давит" на Россию, не более чем ложь. Личное общение между лидерами России и США помогает обеим сторонам улаживать разногласия, и Китай приветствует это. Но, надеюсь, Байден и его администрация не будут ожидать слишком многого от этого и от глупой идеи подрыва китайско-российских отношений. Комплексное стратегическое партнерство Китая и России прошло испытания и стало незаменимым общим стратегическим ресурсом двух стран. С одной стороны, Путин признал конструктивность встречи с Байденом, но с другой стороны, он также сказал, что не питает иллюзий по поводу отношений с США: «Иллюзий нет и быть не может». Illustration: Liu Rui/GT

