дата публикации 18.06.21 21:16 скаут: Игорь Львович

"Триумф заниженных ожиданий: пресса США о встрече Байдена с Путиным" Глобальная сеть - 17 июня 2021 г. Триумф заниженных ожиданий: пресса США о встрече Байдена с Путиным 17 ИЮНЯ 2021 Алена Якушова Обсуждая прошедший в Женеве саммит Владимира Путина и Джо Байдена, американская пресса вздохнула с облегчением: президенту США удалось избежать повторения фиаско своего предшественника в Хельсинки. Тогда, в 2018 году, Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Путиным заявил, что верит ему больше, чем американской разведке, по вопросу вмешательства в выборы США. Это позже станет одним из наиболее часто используемых доводов в пользу слишком мягкого отношения Трампа к российскому коллеге. В этот раз не было ни совместной пресс-конференции, ни чрезмерной любезности со стороны президента США, и, по мнению американских СМИ, это главный триумф прошедшего саммита. Саммит Путина и Байдена длительностью примерно 4,5 часа завершился раздельными пресс-конференциями. Президенты сошлись в том, что общение было полезным, но конкретных результатов, как и ожидалось перед встречей, оказалось немного. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден, мы рассказывали здесь, а о главном со встречи — в нашей вечерней рассылке. Многие американские СМИ обратили внимание на степень подготовки Байдена к встрече с Путиным, которая отчасти и позволила ему выйти с нее с относительно положительным результатом. У Байдена было преимущество в том, что он уже встречался с Путиным, и, по словам бывшего главы департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности Фионы Хилл, он также пытался «синтезировать» все уроки от других (четырех) президентов, встречавшихся с российским лидером. Команда Байдена знала, как Путин пытается сбить своих оппонентов с толку, заставляя их ждать или оставляя за собой последнее слово, поэтому американская сторона удостоверилась, что встреча начнется вовремя, и запланировала конференцию Байдена после путинской, пишет The New York Times. Отказ от совместной пресс-конференции USA Today посчитала лишением Путина имиджа равного статуса, а итогом саммита стало то, что «Америка вернула себе часть потерянной гордости». Пусть пока и непонятно, какой реальный прогресс последует за переговорами, встречу в Женеве можно считать дипломатическим успехом хотя бы потому, что США получили нужную им «процедуру очищения, следя за тем, как их лидер вел трезвые и необходимые переговоры, не унижая себя или свою страну», уверено издание. Неминуемым стало сравнение встречи Путина с Байденом с той, что была с Трампом три года назад. «Тут был здравомыслящий и серьезный президент США, защищавший демократию и твердо державшийся против бандитского диктатора. Это было настолько далеко, насколько возможно, от отвратительного выступления его предшественника в Хельсинки», — отмечает колумнист The Washington Post. По его мнению, Байден добился того, за чем ездил в Женеву: снова подтвердить американские ценности и донести до России риски ее «безрассудной агрессии». К тому же, по словам журналиста WP, Байден «искоренил всякое заблуждение о том, что последние четыре года были чем-то большим, чем кошмарным помрачением ума, и восстановил истинные демократические принципы Соединенных Штатов». «Триумф встречи в Женеве в том, что это было не как в Хельсинки», — утверждает New Yorker. Во время пресс-конференции Путина автору издания стало понятно, что кремлевская подготовка к встрече была бесполезной. «Путин так же был обычным Путиным, если только не чуть более сдержанным. Его стандартная тактика уже давно состоит в том, чтобы отвечать на все критические вопросы о России критикой Соединенных Штатов, и следует оговорить, что Путин остается мировым мастером в искусстве whataboutism (риторический прием, уязвляющий оппонента в двойных стандартах. — Прим. The Bell)», — говорится в статье. На этот излюбленный прием Путина обратило внимание чуть ли не каждое американской издание, комментирующее саммит, а еще до этого обозреватель NBC Кир Симмонс в интервью телеканалу накануне встречи в Женеве несколько раз прерывал ответы российского лидера, указывая на такую его привычку. Заниженные ожидания из-за прошлой встречи президентов России и США по сути и привели к констатации успеха этой встречи, как в СМИ, так и экспертами. «Здесь не было, мягко говоря, потрясающих моментов. Мы получили то, что ожидали, но это была довольно низкая планка и низкие ожидания. И мы оправдали эти ожидания», — цитирует Reuters президента Центра Европейского анализа политики Алину Полякову. Хотя реакция основных американских СМИ в целом положительная, хоть и сдержанная, в политических кругах, ожидаемо, была высказана критика и преимущественно со стороны республиканцев. Сенатор Линдси Грэм, например, посчитал «очень тревожными» заявления Байдена о том, что если что-то произойдет с Алексеем Навальным, то это навредит позиции Путина в мире. «Мне ясно, что Путину нет дела до того, как его видят другие… Я считаю, что президент Байден неправильно рассчитал, с кем имеет дело», — сказал республиканец. Не упустил возможности прокомментировать саммит Байдена с Путиным и Трамп. В эфире Fox News бывший президент заявил, что США предоставили России высокую трибуну, а сами в результате ничего не получили. Схожую оценку дал встрече Bloomberg. «Путин получил то, чего жаждал, — легитимность на международной арене», — пишет издание. Редакция The Wall Street Journal считает, что проверкой для каждого саммита на высшем уровне является то, что оппонент подумает об американском президенте. «Россия — не тот экзистенциальный соперник, которым был Советский Союз в период холодной войны. Но ее амбиции в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в киберпространстве продолжают сталкиваться с американскими. На эти угрозы необходимо дать твердый ответ. Результатом саммита станет то, успешно ли Байден передал это послание человеку по ту сторону переговорного стола», — пишет WSJ.