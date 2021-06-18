Громкое дело во Франции с задержанием чеченских подростков набирает обороты

Михаил 17.06.2021

25 мая родители четырех подростков-чеченцев, живущих в районе Страсбурга, запомнят как страшный сон. В этот день в двери их дома постучала, мягко говоря, полиция, арестовавшая парней от 16 до 18 лет за якобы намерение провести насильственную акцию. Однако французы и чеченцы крайне были шокированы работой полиции. Причем неправомерное поведение полиции возмутило людей, не только живущих в департаменте Нижний Рейн, где прошло задержание, но и других регионах, а также в Чечне.

Причины для ареста

На операцию по задержанию власти отправили спецназ, руководимый разведсилами DGSI. Причем двери домов, где жили подростки, были взорваны, напугав не только самих подростков, но и их семьи. Мгновенно «служивые» заковали в наручники всех находящихся в доме, включая членов семей.

Как поделились родители, спецоперацию проводили нервно. Нервозность, витавшая в воздухе, молниеносно передалась членам семей задержанных. В определенный момент родители думали, что спецназ готов выпустить в них обойму без остатка из оружия.

Во Франции должно работать правило: не напоминать человеку о принадлежности к нации. Однако по каким-то причинам оно не распространяется на чеченский народ.

Французская пресса освещала процесс задержания подростков, отдельно упоминая об их национальности. Хотя в государстве неэтично упоминание расы, принадлежность к нации или вероисповеданию, в отношении чеченских подростков это правило не сработало.

Как допрашивали подростков

В результате проведенного обыска у семей подростков изъяли электронную технику, забрав телефоны у братьев, матерей, сестер. Подозреваемх в дальнейшем отправились в полицейский участок, причем родителям, куда везут их детей, не сообщили. Одни родители даже не думали, что сына отвезли в столицу на допрос. Спецназовцы даже не пустили к подросткам адвокатов. Задержанные признались, что их спросили о том, как они молятся. Дальше последовал вопрос об их отношении к радикальной вере, французскому населению, в целом к православным. Четыре подростка посещали борцовский клуб, однако вне стен зала они не контактировали. До задержания подростки не были замечены в каких-либо протестных акциях, у них было приводов.

Родители взбунтовались, требуя от полицейских объяснить причины такого поведения по отношению к их сыновьям.

Через два дня полиция отпустила подростков, не выдвинув обвинений. Подростков даже не просили явиться в полицию для дополнительных допросов. По словам родных, полицейские даже не удосужились принести извинения. Задержанных отпустили, не дав билета до метро, чтобы приехать домой. Один из подростков, выйдя на улицу, осознал собственное местонахождение в другом городе. Город для него оказался незнакомым, ведь ему не сообщили о месте его пребывания. Местом оказалась внутренняя резиденция разведки. В полиции не дали сделать звонок, не сообщили родным. Только благодаря помощи прохожих парню удалось связаться с родственниками. Газеты, освещавшие событие, тоже не спешили уведомить население об освобождении задержанных, поскольку им не поступил сигнал от служб разведки.

Печальная статистика и выводы

Через несколько дней чеченские Телеграм-каналы резко осудили французские власти и их тактику по отношению к задержанным. Полиция скрыла факт невиновности подростков, не сожалела публично о нанесенном семьям и подросткам моральном ущербе. Европейская Ассамблея чеченцев в сотрудничестве с другими общественными организациями инициировала пресс-конференцию, пригласив подростков и родителей. По словам одного из подростков, он по сей день находится в шоковом состоянии, не веря, что в цивилизованном государстве подобное возможно. К тому же, подросток не видит никаких поводов для подозрения в проведении насильственной акции.

Пресс-конференция привлекла печатные издания. Журналисты поведали о дальнейших событиях после ареста, продемонстрировав несостоятельность спецслужб страны в отношении подростков. Ситуации с задержанием чеченцев и игнорированием сообщения об их невиновности вошло в практику у полиции. Глава Чеченского комитета в Париже Паскаль Шодо знакома с подобными печальными фактами. По ее словам, многие обращаются к ней за помощью. Разумеется, глава ведомства подавлена из-за такого обращения с чеченским народом. Руководитель сталкивалась со случаями, когда людей задерживали, фиксировали этот факт, но не упоминали о невиновности. Надежда, однако, остается, что этот нелицеприятный факт в жизни французского спецназа останется забытым.

Анна Ле Юэру, профессор Института политнаук в Нантере, считает, что такие неправомерные аресты стало привычным делом. По ее мнению, к этому сложно привыкнуть. Однако полиция проводит такую политику задержания в отношении всех французских граждан, подозреваемых в терактах. Началось такое после теракта в «Шарли Эбдо» в 2015 г. С того момента полицейским расширили полномочия. Десятки задержаний и освобождений совершается без участия судебных инстанций. В итоге жесткое поведение полиции изменяет отношение в ней со стороны жителей Франции.

По словам профессора, ей не понравились слова родителей, сравнивших действия французской полиции с российской. Они намекнули на пережитки прошлого, усмотренные в подобных мероприятиях полиции. По меньшей мере, профессор выразила надежду, что полиция пересмотрит политику.

По окончании пресс-конференции, представители Чеченской Ассамблеи призвали уйти от стереотипов, клеймения и работать, уходя от проявлений экстремизма в работе. Подобный стигматизм тянет развитие общества назад.

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